Суд в Москве назначил совладельцам холдинга B&B от 9 до 11 лет колонии

Из фабулы уголовного дела следует, что в 2014 г. адвокат Денис Шапиро стал совладельцем ООО «Бест клин» и гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех. Впоследствии адвокат был осужден на 7,5 года по делу о мошенничестве. Пока Шапиро находился под стражей, по версии следствия, подсудимые решили лишить его доли в бизнесе и, соответственно, права на прибыль в этих компаниях. В 2019 г. Шапиро вышел на свободу и обратился с заявлением в Следственный комитет. Следственный орган признал адвоката потерпевшим, а понесенный им ущерб оценили в 4 млрд руб.