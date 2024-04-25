Суд в Москве назначил совладельцам холдинга B&B от 9 до 11 лет колонии

Суд в Москве назначил совладельцам холдинга B&B от 9 до 11 лет колонииОни осуждены за хищение около 4 млрд рублей у адвоката Дениса Шапиро
Дорогомиловский суд Москвы вынес обвинительный приговор двум совладельцам холдинга B&B Александру Балаховскому и Якову Босинзону и бывшему гендиректору холдинга «Бест клин» Александру Савоськину в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Судья Евгения Горохова признала их виновными в хищении около 4 млрд руб. и назначила им наказание в виде от 9 до 11 лет колонии общего режима, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
В зависимости от роли и степени участия Балаховский, Босинзон и Савоськин признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), незаконном использовании чужих товарных знаков (ч. 3 ст. 180 УК), организации злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также в легализации имущества, полученного преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), и незаконном использовании промышленных образцов (ч. 2 ст. 147 УК).
Каждому из подсудимых также назначен штраф в размере 900 000 руб., уточнили в пресс-службе суда.
Из фабулы уголовного дела следует, что в 2014 г. адвокат Денис Шапиро стал совладельцем ООО «Бест клин» и гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех. Впоследствии адвокат был осужден на 7,5 года по делу о мошенничестве. Пока Шапиро находился под стражей, по версии следствия, подсудимые решили лишить его доли в бизнесе и, соответственно, права на прибыль в этих компаниях. В 2019 г. Шапиро вышел на свободу и обратился с заявлением в Следственный комитет. Следственный орган признал адвоката потерпевшим, а понесенный им ущерб оценили в 4 млрд руб.
Как рассказал «Ведомостям» адвокат потерпевшего Роман Кандауров, этим приговором подсудимым назначили наказание только за хищение интеллектуальной собственности и ее незаконное использование в процессе производства и реализации бытовой химии.
Впереди, уточнил адвокат, еще расследование, связанное с хищением производственных линий. «Я уже обратился в УМВД России по Ленинскому району Московской области с заявлением о преступлении», – заявил он. Подсудимые, по словам Кандаурова, в 2014 г. незаконно вывели с ООО «Бест клин» оборудование и сырье завода. «Фактически производство осталось на том же месте в подмосковном городе Видное, только в составе других юридических лиц, подконтрольных Балаховскому и Босинзону, но уже без участия моего доверителя – Шапиро», – пояснил защитник.
Сами же подсудимые вину в содеянном не признали. Их защита просила суд вынести оправдательный приговор. Обвиняемые, писал «Коммерсантъ», считают, что их клиенты стали жертвами рейдерского захвата. По их мнению, следствие по делу было проведено с обвинительным уклоном.
Иск потерпевшего о возмещении ущерба суд передал в гражданское производство. При этом оставил в силе наложенные следствием аресты на имущество и счета подсудимых.
В настоящий момент в международном розыске находится еще одна одна фигурантка – Олеся Каплистая. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Каплистая была назначена на должность генерального директора ООО «Бест клин» после Шапиро.
Холдинг B&B занимается производством средств для чистки и уборки дома. К нему относятся торговые марки Unicum, Vaily, Cotico, Сotico-baby, Super Тряпка и EasyWork. Завод находится в подмосковном городе Видное.