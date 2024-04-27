В РФ уполномоченные экзаменовать мигрантов вузы расторгли договоры с партнерами

В РФ уполномоченные экзаменовать мигрантов вузы расторгли договоры с партнерамиПринимать экзамены смогут только университеты и государственные организации
Все 12 уполномоченных принимать экзамены у иностранцев университетов расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщило Минобрнауки России.
«Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», – указано в сообщении ведомства.
Теперь экзамены будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации, говорят в министерстве. Цель меры – усилить контроль за качеством. Отмечается, что площадки для проведения экзамена появятся во всех регионах, а уполномоченные университеты в настоящее время завершают оформление соответствующих соглашений.
18 апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания с руководством вузов заявил, что необходимо усилить контроль за качество проведения экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев. Тогда же глава Минобрнауки поручил вузам исключить коммерческих партнеров из процедуры проведения экзамена.
8 апреля Следственный комитет России (СКР) сообщил, что правоохранители задержали в Москве несколько сотрудников Института русского языка имени Пушкина. По версии следствия, не позднее декабря 2023 г. на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники вуза, организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. При этом подавляющая часть иностранцев не обладали знаниями по предметам, которые были указаны в сертификатах. В дальнейшем документы использовались для оформления вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Затем 16 апреля Рособрнадзор объявил пяти российским вузам предостережение о недопустимости нарушений при экзамене по русскому языку для мигрантов. Этими университетами стали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственный институт русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Псковский государственный университет.