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В РФ уполномоченные экзаменовать мигрантов вузы расторгли договоры с партнерами

Принимать экзамены смогут только университеты и государственные организации
Маргарита Загребельная
Юрий Смитюк / ТАСС

Все 12 уполномоченных принимать экзамены у иностранцев университетов расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщило Минобрнауки России.

«Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», – указано в сообщении ведомства.

Теперь экзамены будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации, говорят в министерстве. Цель меры – усилить контроль за качеством. Отмечается, что площадки для проведения экзамена появятся во всех регионах, а уполномоченные университеты в настоящее время завершают оформление соответствующих соглашений.

18 апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания с руководством вузов заявил, что необходимо усилить контроль за качество проведения экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев. Тогда же глава Минобрнауки поручил вузам исключить коммерческих партнеров из процедуры проведения экзамена.

8 апреля Следственный комитет России (СКР) сообщил, что правоохранители задержали в Москве несколько сотрудников Института русского языка имени Пушкина. По версии следствия, не позднее декабря 2023 г. на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники вуза, организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. При этом подавляющая часть иностранцев не обладали знаниями по предметам, которые были указаны в сертификатах. В дальнейшем документы использовались для оформления вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Затем 16 апреля Рособрнадзор объявил пяти российским вузам предостережение о недопустимости нарушений при экзамене по русскому языку для мигрантов. Этими университетами стали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственный институт русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Псковский государственный университет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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