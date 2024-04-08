Сотрудники института русского языка задержаны по делу о незаконной миграции
В Москве правоохранители задержали несколько сотрудников государственного института русского языка имени Александра Пушкина, которые подозреваются в причастности к организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«Проведены обыски в жилище и по месту их работы, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – говорится в сообщении.
По версии следствия, не позднее 11 декабря 2023 г. на юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками института, была организована незаконная выдача иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. В дальнейшем документы использовались для оформления вида на жительство. При этом подавляющая часть иностранцев не обладала знаниями по предметам, указанным в сертификатах.
В отношении пятерых задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В пресс-службе добавили, что в производстве следователей столичного СК также находятся еще два уголовных дела по фактам выдачи иностранным гражданам подложных сертификатов о владении русским языком.
2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов работы ведомства должна быть борьба с незаконной миграцией и призвал кардинально обновить подходы к политике в этой сфере. По его словам, есть случаи, когда иностранцам, даже не знающим русский язык, по какой-то причине оформлялось гражданство РФ. Он также назвал незаконную миграцию «питательной средой» для экстремистской деятельности.
Тогда же глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что число выдворенных из РФ иностранных граждан выросло в прошлом году на 65% по сравнению с 2022 г. и составило почти 110 000 нарушителей.