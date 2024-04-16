Рособрнадзор предостерег вузы от нарушений на экзамене по русскому для мигрантов

2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов работы ведомства должна быть борьба с незаконной миграцией, и призвал кардинально обновить подходы к политике в этой сфере. По его словам, есть случаи, когда иностранцам, даже не знающим русский язык, по какой-то причине оформлялось гражданство РФ. Он также назвал незаконную миграцию «питательной средой» для экстремистской деятельности.