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Рособрнадзор предостерег вузы от нарушений на экзамене по русскому для мигрантов

Ведомости

Рособрнадзор объявил пяти российским вузам предостережение о недопустимости нарушений при экзамене по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пяти вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата», – говорится в сообщении.

Предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственный институт русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Псковский государственный университет.

8 апреля стало известно, что правоохранители задержали в Москве несколько сотрудников государственного Института русского языка имени Александра Пушкина, которые подозреваются в причастности к организации незаконной миграции. 

По версии следствия, не позднее 11 декабря 2023 г. на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. В дальнейшем документы использовались для оформления вида на жительство. При этом подавляющая часть иностранцев не обладала знаниями по предметам, указанным в сертификатах. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов работы ведомства должна быть борьба с незаконной миграцией, и призвал кардинально обновить подходы к политике в этой сфере. По его словам, есть случаи, когда иностранцам, даже не знающим русский язык, по какой-то причине оформлялось гражданство РФ. Он также назвал незаконную миграцию «питательной средой» для экстремистской деятельности.

Тогда же глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что число выдворенных из РФ иностранных граждан выросло в 2023 г. году на 65% по сравнению с 2022 г. и составило почти 110 000 нарушителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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