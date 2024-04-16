Рособрнадзор предостерег вузы от нарушений на экзамене по русскому для мигрантов
Рособрнадзор объявил пяти российским вузам предостережение о недопустимости нарушений при экзамене по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Пяти вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата», – говорится в сообщении.
Предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Государственный институт русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Псковский государственный университет.
8 апреля стало известно, что правоохранители задержали в Москве несколько сотрудников государственного Института русского языка имени Александра Пушкина, которые подозреваются в причастности к организации незаконной миграции.
По версии следствия, не позднее 11 декабря 2023 г. на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. В дальнейшем документы использовались для оформления вида на жительство. При этом подавляющая часть иностранцев не обладала знаниями по предметам, указанным в сертификатах. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов работы ведомства должна быть борьба с незаконной миграцией, и призвал кардинально обновить подходы к политике в этой сфере. По его словам, есть случаи, когда иностранцам, даже не знающим русский язык, по какой-то причине оформлялось гражданство РФ. Он также назвал незаконную миграцию «питательной средой» для экстремистской деятельности.
Тогда же глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что число выдворенных из РФ иностранных граждан выросло в 2023 г. году на 65% по сравнению с 2022 г. и составило почти 110 000 нарушителей.