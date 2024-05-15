КС разрешил привлекать к ответственности за старые публикации в интернете

КС разрешил привлекать к ответственности за старые публикации в интернетеПравонарушения в виде размещения символики экстремистской организации признаны «длящимися»
Конституционный суд (КС) закрепил практику привлечения к административной ответственности за так называемые «длящиеся» правонарушения: когда информация в интернете опубликована до признания ее запрещенной. Суды и правоохранительные органы сейчас исходят из логики, что информация продолжает распространяться, находясь в интернете, а потому правонарушение совершается в данный момент.
КС отказался рассматривать жалобу бывшего московского муниципального депутата Елены Сельковой, которая оспаривала соответствие Конституции статьи о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП). В 2022 г. Селькову оштрафовали за публикацию в соцсетях логотипа штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в РФ). Пост был размещен в 2019 г., а экстремистскими их признали в июне 2021 г.
«Момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена», — определил КС. Суд разъяснил Сельковой, что «противоправность данного деяния заключается в самом факте публичной демонстрации символики экстремисткой организации». Таким образом, оспариваемая Сельковой норма не может рассматриваться как нарушающее конституционные права, заключил КС.
Еще когда Россия входила в Совет Европы (страна вышла из него после начала спецоперации на Украине в 2022 г.), КС регулярно ссылался на рекомендации Венецианской комиссии и упрекал законодателя, что принятые законы нарушают принцип верховенства права и его стандарты, напомнил «Ведомостям» юрист-конституционалист Иван Брикульский. Он отметил, что среди этих стандартов — разумная предсказуемость закона и ограничений. «Гражданин не может разумно и объективно предсказать, что именно будет считаться экстремистской символикой», – пояснил Брикульский.
По его словам, здесь уместно говорить не столько о нарушении запрета обратной силы закона, сколько о нарушении презумпции невиновности: статья 20.3 КоАП и ее правоприменение презюмируют вину гражданина. «Само решение не содержит правовой аргументации, а просто пересказывает достаточно формальную позицию судов», – заключил он.
Последствие утверждения правовой нормы через КС скорее будет выражено в увеличении административных и, соответственно, уголовных дел, указывает адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. «Важно вести просветительскую деятельность и доходчиво разъяснять ответственность пользователям соцсетей», – отметил Яблоков.
Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко согласен с КС, что если существуют какие-то запрещенные фотографии или публикации, которые стали попадать под нарушение законодательства, они должны быть удалены. «Было бы правильнее отразить положение и порядок дальнейшего применения похожих норм о том, как они все-таки вступают [в силу] и какими они являются для граждан, которые могли забыть про то, что у них висят какие-то публикации», – говорит юрист.
В 2020 г. Верховный суд приходил к другому выводу: он разъяснил, что срок давности по делам о распространении информации в интернете начинается с момента публикации и преступление считается оконченным в момент распространения сведений.