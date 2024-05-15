КС разрешил привлекать к ответственности за старые публикации в интернете

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко согласен с КС, что если существуют какие-то запрещенные фотографии или публикации, которые стали попадать под нарушение законодательства, они должны быть удалены. «Было бы правильнее отразить положение и порядок дальнейшего применения похожих норм о том, как они все-таки вступают [в силу] и какими они являются для граждан, которые могли забыть про то, что у них висят какие-то публикации», – говорит юрист.