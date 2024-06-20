Госзакупки технологий ИИ медучреждениями выросли в 7 раз в 2023 году

Госзакупки технологий ИИ медучреждениями выросли в 7 раз в 2023 годуОни чаще всего используются для сбора жалоб, постановки предварительного диагноза и выбора лекарственной терапии
Госзакупки медицинскими учреждениями IT-продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в 2023 г. выросли в 7,2 раза по сравнению с 2022 г. К такому выводу пришли специалисты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», которые проанализировали госзакупки программного обеспечения на основе ИИ. «Ведомости» ознакомились с результатами.
В исследовании говорится, что в 2022 г. среди медучреждений России было 23 госзакупки ИИ на общую сумму 87,9 млн руб., в 2023 г. – 100 госзакупок на общую сумму 630 млн руб. За первые пять месяцев 2024 г. медицинские учреждения провели 32 госзакупки IT-решений на основе ИИ на общую сумму 177,6 млн руб., что сопоставимо с уровнем прошлого года. За аналогичный период 2023 г. медучреждения провели 31 тендер на общую сумму 181,5 млн руб.
Наибольшим спросом, как отмечают аналитики, пользуются ИИ-программы с системами поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которые представляют собой набор цифровых инструментов. Они помогают врачу в принятии врачебных решений на всех этапах ведения пациента – сбора жалоб, постановки предварительного диагноза, выбора диагностических процедур, лекарственной терапии, схемы лечения и др. СППВР начали внедряться в России с 2019 г.
Если в 2021 г. медучреждения разметили всего два тендера на СППВР на сумму 17,6 млн руб., то в 2023 г. было уже 23 тендера на 249 млн руб. В январе – июне 2024 г. учреждения разметили девять тендеров на 51,7 млн руб.
Спрос медицинских госучреждений также растет на АПК «АрхиМед» – программное обеспечение для для врачей-радиологов, и госзакупки услуг по интеграции с МосМедИИ. Это платформа со специальными алгоритмами для медорганизаций из регионов (ресурс для бесплатного дистанционного анализа лучевых исследований с помощью сервисов ИИ).
Министр здравоохранения Михаил Мурашко 5 июня на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что в России зарегистрировано почти 30 медицинских изделий с применением ИИ: 18 из них в 2023 г. О преимуществах применения ИИ в медицине на той же сессии рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев. Среди них – точность диагностики, обработка большого объема данных, возможность разработки персонализированного плана лечения. При этом Бердыклычев отметил, что контроль за разработкой и использованием ИИ в медицине все же должен оставаться за человеком. В Росздравнадзоре зарегистрировано 23 медицинских изделия с использованием технологий ИИ, 17 из них – отечественные. Перечень опубликован в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Минздрав в 2023 г. принял решение о том, что каждый регион должен закупить как минимум одно медицинское изделие с ИИ, напомнил гендиректор ассоциации разработчиков и пользователей ИИ в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. 7 апреля прошлого года замминистра здравоохранения Павел Пугачев заявил, что к концу 2024 г. региональные медцентры должны отчитаться об использовании не менее трех решений с ИИ, все они должны быть одобрены Росздравнадзором. Зингерман считает, что к концу 2024 г. можно ожидать рост госзакупок медицинских решений с ИИ еще в 3,5 раза. «В стратегии цифровой трансформации Минздрава указано, что к 2030 г. в каждом регионе должно быть 12 медизделий с ИИ», – добавил он.
Гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов отметил, что ИИ также используется для улучшения управления больницами через автоматизацию расписаний и оптимизацию использования ресурсов. Важной стала поддержка исследований в области персонализированной медицины, где ИИ помогает в создании индивидуальных планов лечения на основе генетических данных пациентов, добавил он.
ИИ позволяет медучреждениям упростить процесс исследований, обработки баз данных и постановки диагноза, пояснил доктор технических наук, сотрудник инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Константин Зайцев. В современной медицине ИИ активно используется при исследовании анализов, обработке снимков. В таких случаях специалистам нет необходимости тщательно изучать каждый отдельный случай: ИИ сможет сравнивать данные с имеющейся базой и проанализировать результаты. «Если будет зафиксировано отклонение от нормы, врач получит сигнал, чтобы установить диагноз и назначить лечение. Это важно: ИИ используется в системах поддержки врачебных решений, но не заменяет врача», – подчеркнул Зайцев.
Декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александра Ватьян отметила, что продукты на основе ИИ в области медицины должны быть зарегистрированы как и любые медицинские изделия – например, как вакцины. Это, по ее словам, занимает достаточно много времени. С момента, когда первый прототип станет протестированным конечным продуктом, готовым к регистрации и внедрению, может пройти несколько лет. «Две самые проработанные с точки зрения использования технологий ИИ сферы в медицине – это радиология, лучевая диагностика заболеваний, и распознавание текстов в медицинских картах», – указала Ватьян. В первом случае цифровые инструменты помогают врачам быстрее ставить диагнозы, например по снимкам, во втором – сокращают время медицинских работников и дают им возможность сосредоточиться полностью на проблеме пациентов, заключила эксперт.