Госзакупки технологий ИИ медучреждениями выросли в 7 раз в 2023 году

Минздрав в 2023 г. принял решение о том, что каждый регион должен закупить как минимум одно медицинское изделие с ИИ, напомнил гендиректор ассоциации разработчиков и пользователей ИИ в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. 7 апреля прошлого года замминистра здравоохранения Павел Пугачев заявил, что к концу 2024 г. региональные медцентры должны отчитаться об использовании не менее трех решений с ИИ, все они должны быть одобрены Росздравнадзором. Зингерман считает, что к концу 2024 г. можно ожидать рост госзакупок медицинских решений с ИИ еще в 3,5 раза. «В стратегии цифровой трансформации Минздрава указано, что к 2030 г. в каждом регионе должно быть 12 медизделий с ИИ», – добавил он.