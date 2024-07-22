МВД России подготовило новую стратегию противодействия экстремизму

МВД России подготовило новую стратегию противодействия экстремизмуВ ней сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия»
Министерство внутренних дел России подготовило новую стратегию противодействию экстремизму. Соответствующий проект указа президента размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю: утвердить стратегию противодействия экстремизму в РФ», – говорится в проекте указа.
Вместе с подписанием нового указа, проект предполагает, что предыдущая стратегия по противодействию экстремизму от 29 мая 2020 г. утратит силу, ее утвердили до 2025 г. Указ о новой стратегии вступит в силу со дня подписания документа.
Новая стратегия конкретизирует положения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и указов «О стратегии национальной безопасности», «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей» и «Об утверждении концепции внешней политики».
В проекте сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия». Ведомство также скорректировало термины «радикализм», «противодействие экстремизму» и «субъекты противодействия экстремизму». В новой стратегии МВД уделило отдельное внимание противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в вопросах проведения спецоперации и включения в состав России новых регионов.
В пояснительной записке указывается, что в новых регионах страны МВД проводило работу по созданию специальных площадок по противодействию экстремизму. Ведомство отмечает, что на территории России продолжается практика проведения воспитательных и культурно-просветительских акций среди молодежи, которые направлены на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей.
Среди ожидаемых результатов в проекте указаны сокращение экстремистских угроз, уменьшение доли преступлений насильственного характера, нераспространение материалов экстремистской направленности в интернете, а также сокращение уровня ксенофобии и повышение уровня патриотических настроений в обществе.
15 июля правительство России внесло в Госдуму законопроект, который расширяет основания для включения в список экстремистов и террористов. В случае его принятия в список экстремистов могут также попасть осужденные или подозреваемые по многим другим статьям УК, включая нарушение территориальной целостности РФ и фейки об использовании Вооруженных сил РФ.