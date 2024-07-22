Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

МВД России подготовило новую стратегию противодействия экстремизму

В ней сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия»
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство внутренних дел России подготовило новую стратегию противодействию экстремизму. Соответствующий проект указа президента размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю: утвердить стратегию противодействия экстремизму в РФ», – говорится в проекте указа.

Вместе с подписанием нового указа, проект предполагает, что предыдущая стратегия по противодействию экстремизму от 29 мая 2020 г. утратит силу, ее утвердили до 2025 г. Указ о новой стратегии вступит в силу со дня подписания документа.

Новая стратегия конкретизирует положения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и указов «О стратегии национальной безопасности», «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей» и «Об утверждении концепции внешней политики».

В проекте сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия». Ведомство также скорректировало термины «радикализм», «противодействие экстремизму» и «субъекты противодействия экстремизму». В новой стратегии МВД уделило отдельное внимание противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в вопросах проведения спецоперации и включения в состав России новых регионов.

В пояснительной записке указывается, что в новых регионах страны МВД проводило работу по созданию специальных площадок по противодействию экстремизму. Ведомство отмечает, что на территории России продолжается практика проведения воспитательных и культурно-просветительских акций среди молодежи, которые направлены на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей.

Среди ожидаемых результатов в проекте указаны сокращение экстремистских угроз, уменьшение доли преступлений насильственного характера, нераспространение материалов экстремистской направленности в интернете, а также сокращение уровня ксенофобии и повышение уровня патриотических настроений в обществе.

15 июля правительство России внесло в Госдуму законопроект, который расширяет основания для включения в список экстремистов и террористов. В случае его принятия в список экстремистов могут также попасть осужденные или подозреваемые по многим другим статьям УК, включая нарушение территориальной целостности РФ и фейки об использовании Вооруженных сил РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных