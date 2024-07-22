МВД России подготовило новую стратегию противодействия экстремизму

15 июля правительство России внесло в Госдуму законопроект, который расширяет основания для включения в список экстремистов и террористов. В случае его принятия в список экстремистов могут также попасть осужденные или подозреваемые по многим другим статьям УК, включая нарушение территориальной целостности РФ и фейки об использовании Вооруженных сил РФ.