ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,2% россиян

Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценили 51,3% (-0,6% за неделю) и 48,3% (-2%) соответственно. Уровень доверия Мишустину среди россиян снизился на 1,6% за неделю – до 59,6%. При этом число граждан, доверяющих лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, выросло на 0,8% до 33,9%, а председателю партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – на 1,2% (27,6%). Доверие главе ЛДПР Леониду Слуцкому увеличилось на 1% до 20,2%, а руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву – снизилось на 2,5% до 6,6%.