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ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,2% россиян

Его работу на посту президента одобряют 73,6% граждан РФ
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,2% россиян, а 73,6% одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 78,2% респондентов, опрошенных с 12 по 18 августа, что на 2,6% меньше, чем неделей ранее. Показатель одобрения работы президента за этот период снизился на 3,5% до 73,6%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценили 51,3% (-0,6% за неделю) и 48,3% (-2%) соответственно. Уровень доверия Мишустину среди россиян снизился на 1,6% за неделю – до 59,6%. При этом число граждан, доверяющих лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, выросло на 0,8% до 33,9%, а председателю партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – на 1,2% (27,6%). Доверие главе ЛДПР Леониду Слуцкому увеличилось на 1% до 20,2%, а руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву – снизилось на 2,5% до 6,6%.

Партию «Единая Россия» поддержали 36,8% респондентов (на 0,6% меньше, чем неделей ранее), ЛДПР – 9,2% (-0,1%), КПРФ – 9,2% (+0,1%), «Новых людей» – 6,1% (+0,3%), а «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» – 3,6% (+0,1%).

На минувшей неделе опрос на тему доверия власти провел также Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно результатам исследования, положительно о работе Путина отозвались 79% опрошенных россиян, что на 1% ниже, чем неделей ранее. Доверяют президенту 78% респондентов в отличие от 80% на предыдущей неделе. «Скорее хорошо» оценили работу кабмина 52% россиян (показатель не изменился), а положительную оценку деятельности Мишустина дали 56% участников опроса (-2%). «Единую Россию» поддержали 45% респондентов, ЛДПР – 10%, КПРФ – 7%, партии «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – по 3%.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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