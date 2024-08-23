ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,2% россиян

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,2% россиянЕго работу на посту президента одобряют 73,6% граждан РФ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,2% россиян, а 73,6% одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 78,2% респондентов, опрошенных с 12 по 18 августа, что на 2,6% меньше, чем неделей ранее. Показатель одобрения работы президента за этот период снизился на 3,5% до 73,6%.
Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценили 51,3% (-0,6% за неделю) и 48,3% (-2%) соответственно. Уровень доверия Мишустину среди россиян снизился на 1,6% за неделю – до 59,6%. При этом число граждан, доверяющих лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, выросло на 0,8% до 33,9%, а председателю партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – на 1,2% (27,6%). Доверие главе ЛДПР Леониду Слуцкому увеличилось на 1% до 20,2%, а руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву – снизилось на 2,5% до 6,6%.
Партию «Единая Россия» поддержали 36,8% респондентов (на 0,6% меньше, чем неделей ранее), ЛДПР – 9,2% (-0,1%), КПРФ – 9,2% (+0,1%), «Новых людей» – 6,1% (+0,3%), а «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» – 3,6% (+0,1%).
На минувшей неделе опрос на тему доверия власти провел также Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно результатам исследования, положительно о работе Путина отозвались 79% опрошенных россиян, что на 1% ниже, чем неделей ранее. Доверяют президенту 78% респондентов в отличие от 80% на предыдущей неделе. «Скорее хорошо» оценили работу кабмина 52% россиян (показатель не изменился), а положительную оценку деятельности Мишустина дали 56% участников опроса (-2%). «Единую Россию» поддержали 45% респондентов, ЛДПР – 10%, КПРФ – 7%, партии «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – по 3%.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.