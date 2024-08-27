Россияне стали меньше реагировать на фейки в сети

Доля тех, кто что-то знает или слышал о фактчекинге, заметно выросла с марта 2022 г. – тогда она была на уровне 28%. При этом в сентябре 2022 г. россияне оценили свою способность к фактчекингу только в 25%. С этого момента процент осведомленных постепенно растет, а в августе этого года он находится на самом высоком показателе с марта 2022 г. – 46%.