Россияне стали меньше реагировать на фейки в сети

Россияне стали меньше реагировать на фейки в сетиПри этом большинство сталкивается с дезинформацией раз в неделю и чаще
Жители России стали меньше реагировать на фейки в интернете, при этом более половины из них хотя бы раз в неделю сталкиваются с дезинформацией. Вместе с этим увеличивается доля людей, которые что-то знают о фактчекинге. Такими данными по результатам опроса населения поделился генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак во время пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 г.».
Фейки про вторжение ВСУ в Курскую область
Дезинформация приспосабливается к региональному уровню, а жизненный цикл фейка сокращается. С 2022 г. количество региональных фейков увеличилось с 34% до 53% в этом году. Вместе с этим жизненный цикл фейка снизился с четырех дней до 3,1 – 90% фейков наиболее активны первые трое суток.
С момента вторжения вооруженных сил Украины на территорию Курской области наблюдается рост количества уникальных фейков и их копий. Так, с 23 по 28 июля было выявлено около 48 фейков и около 72 000 их копий. На момент начала боевых действий в регионе число уникальных фейков взлетело до 91, а за период с 12 по 23 августа был зафиксирован 161 уникальный фейк и свыше 228 000 их копий.
Жителям приграничных регионов советник АНО «Диалог» Тихон Макаров посоветовал чаще обращаться к официальным каналам коммуникации в случае, если в сети появляется «паническое» сообщение якобы от официального лица. Макаров добавил, что в этом вопросе важно подвергать новости «проверке на здравый смысл», а также откладывать телефон на несколько часов, когда информация о подобных событиях только появилась в сети.
Макаров считает, что число фейков про события в Курской области будет расти. В отличие от боевых действий на Украине, которые напрямую не касались большинства населения России, новости про Курскую область – это жесткий инфоповод про боевые действия «здесь и сейчас», сказал он. Именно поэтому количество фейков выросло, но, по словам Макарова, дезинформация после этого пойдет на спад.
Как часто россиянам встречаются фейки в сети
Пик фейков пришелся на март и сентябрь 2022 г., совпав с началом специальной военной операции России на Украине и объявлением частичной мобилизации. Тогда 85% опрошенным фейки попадались раз в неделю или чаще. С сентября 2022 г. этот показатель постепенно снижался – в июне этого года он достиг 61%, после чего поднялся на 3% в августе.
Население все меньше реагирует на дезинформацию из-за усталости, считает советник гендиректора АНО «Диалог» Тихон Макаров. Инфоповоды, связанные со спецоперацией, рутинизировались, при этом государство начало уделять больше внимания проблеме распространения фейков в сети. Макаров в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание, что сейчас многие СМИ и авторы Telegram-каналов работают в качестве фактчекеров, из-за чего информация становится доступнее. В результате увеличивается доля людей, которые видят опровержение, а также тех, кто решает не обращаться к источникам, распространяющим дезинформацию.
Осведомленность о фактчекинге
По данным «Диалога», о фактчекинге – проверке информации – знают только 18% россиян. 28% опрошенных что-то слышали о ней, а 54% не знают вообще ничего. Табак во время конференции отметил, что знание о проверке информации зачастую поверхностное. По его словам, аудитория преувеличивает собственные способности к анализу.
Доля тех, кто что-то знает или слышал о фактчекинге, заметно выросла с марта 2022 г. – тогда она была на уровне 28%. При этом в сентябре 2022 г. россияне оценили свою способность к фактчекингу только в 25%. С этого момента процент осведомленных постепенно растет, а в августе этого года он находится на самом высоком показателе с марта 2022 г. – 46%.
Под «преувеличением способностей» имелись в виду предыдущие результаты исследований «Диалога», уточнил Макаров. До этого центр выяснил, что больше 60% жителей России считают, что они умеют отличать достоверную информацию от фейка. При этом каждый второй фактчекер не смог определить, где дезинформация, а где правда.
«Фейки по большей части создают профессионалы. Они это делают методами, которыми пользуются мошенники: социальная инженерия и так далее. Поэтому нельзя преувеличивать свои способности, если ты не профессиональный фактчекер. Лучше обращаться за консультацией к профессионалам, таким как публичные проекты по опровержению фейковой информации», – сказал эксперт.
Борьба с фейками
Большинство россиян считают, что на данный момент мер по противодействию дезинформации недостаточно – такое мнение выразили 45% опрошенных. И только 10% респондентов считают, что мер, которые существуют сейчас, хватает. Малая доля в 7% посчитала существующие средства по борьбе с фейками избыточными, а 24% ничего не знают о них.
Большинство опрошенных граждан России считают, что людей, которые причастны к распространению дезинформации, необходимо привлекать в ответственности (70%). Более половины респондентов (54%) выступают за запрет и блокировку источников с фейками, чуть меньше – за фильтрацию контента при его публикации (45%). Треть опрошенных (32%) выразили мнение, что с фейками поможет бороться запрет на попадание в рекомендации, а 16% заявили, что маркировка предотвратит распространение дезинформации.
Макаров в разговоре с «Ведомостями» посоветовал населению руководствоваться главным правилом в инфополе: если через три источника, не связанных между собой, не удалось получить подтверждение появившейся информации, не нужно ей делиться. Он добавил, что в таких случаях необходимо дальше искать достоверную информацию, обращаясь к СМИ и блогерам, которым можно доверять.
Число копий фейков в интернете снижается
По данным «Диалога» число копий фейков становится меньше, при этом их уникальное количество остается на сопоставимом уровне. Уникальный фейк – это инфоповод, который распространяется на разных площадках, уточняет Макаров. Копия фейка – это репост дезинформации или ссылка на нее. По словам эксперта, каждый год в среднем существует несколько десятков фейков, которые распространяются с помощью тысяч ссылок, тем самым получая вирусный охват.
С января по март средняя доля просмотров фейковых новостей составляла 69%. В июле количество просмотров снизилось до 35%, а в августе, после атаки на Курскую область, резко выросло до 81%. В 2022 г. было выявлено 10 млн фейков, к концу 2023 г. их количество увеличилось до 12 млн. Прогноз на конец текущего года составляет 7-8 млн фейков. За первое полугодие 2024 г. количество копий ниже на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество уникальных фейков снизилось на 3%.
В опросе «Диалога» приняли участие 3900 респондентов в возрасте от 18 лет. По последним данным, 64% жителей России сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. 11% опрошенных отметили, что фейки попадаются им несколько раз в день, 36% – практически ежедневно, а 13% – несколько раз в неделю.