КС изучит вопрос добычи полезных ископаемых в земли до смены ее статуса

Согласно материалам дела (документы есть в распоряжении «Ведомостей»), «Карьер Приморский» планировал начать добычу песка на арендуемом земельном участке, для чего в 2021 г. предприятие получило лицензию и начало обязательную процедуру перевода участка из земель сельхозназначения в земли промышленности. Для этого предприятию утвердили план рекультивации земель. После согласования со стороны минприроды Приморского края технического проекта разработки недр «Карьер Приморский» приступил к снятию и перемещению плодородного слоя почвы, т. е. к добыче песка (в январе 2022 г.). Хотя перевод участка в категорию земель промышленности на тот момент еще не был окончен региональными властями (земли перевели в категорию промышленных только в августе этого же года).