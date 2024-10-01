КС изучит вопрос добычи полезных ископаемых в земли до смены ее статуса

КС изучит вопрос добычи полезных ископаемых в земли до смены ее статусаИстец не согласен с тем, что преждевременные работы посчитали ущербом
Конституционный суд (КС) разберется с тем, можно ли начинать осваивать участок сельскохозяйственного назначения для добычи полезных ископаемых до того, как завершился процесс его перевода в состав промышленных земель. Разъяснение просит дать предприятие «Карьер Приморский», которое из-за преждевременного освоения участка получило иск от Россельхознадзора о возмещении ущерба почти на 115 млн руб.
Согласно материалам дела (документы есть в распоряжении «Ведомостей»), «Карьер Приморский» планировал начать добычу песка на арендуемом земельном участке, для чего в 2021 г. предприятие получило лицензию и начало обязательную процедуру перевода участка из земель сельхозназначения в земли промышленности. Для этого предприятию утвердили план рекультивации земель. После согласования со стороны минприроды Приморского края технического проекта разработки недр «Карьер Приморский» приступил к снятию и перемещению плодородного слоя почвы, т. е. к добыче песка (в январе 2022 г.). Хотя перевод участка в категорию земель промышленности на тот момент еще не был окончен региональными властями (земли перевели в категорию промышленных только в августе этого же года).
Тогда Россельхознадзор и предъявил свой иск. Надзорное ведомство, излагая свою позицию, отметило, что наличие у предприятия лицензии на пользование недрами не дает ему право на добычу полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Приступить к такой деятельности, подчеркивает Россельхознадзор, можно лишь после перевода участка в категорию промышленных земель.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что, хотя и допущены преждевременные работы по снятию почвы, на момент рассмотрения дела земельный участок уже переведен в состав промышленных земель. Такую позицию не поддержали вышестоящие суды. Поэтому заявитель решил оспорить п. 1 и п. 3 ст. 76 Земельного кодекса , а также п. 1 и п. 3 ст. 77 закона об охране окружающей среды, которые гласят, что юрлица и физлица должны возместить причиненный окружающей среде ущерб в полном объеме. Заседание о проверке их конституционности прошло 24 сентября, но решение по нему КС еще не принял. Тогда председатель КС Валерий Зорькин пояснил, что итоговый вердикт будет вынесен в закрытом формате, о дате сообщат дополнительно.
В документе с изложением своей позиции Генпрокуратура отметила, что формально преждевременные работы «Карьера Приморского» свидетельствуют о нанесении вреда природе, но, учитывая изменение целевого назначения земель, а также заблаговременные действия, предпринятые для этого, оснований для применения к предприятию мер ответственности нет. В целом же отмечается, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, но необходимо их дополнительно разъяснить в контексте жалобы.
Минприроды в своем отзыве на жалобу истца напомнило, что если предприятие не является собственником земельного участка, то оно должно строго следовать его целевому назначению, не нанося при этом вреда окружающей среде, земле, а также не допускать загрязнения, истощения и порчи почвы. «При этом сам по себе факт снятия плодородного слоя почвы свидетельствует об ее уничтожении, поскольку функции почвы утрачиваются, экосистема в своем первоначальном виде перестает существовать», – говорится в документе.
79 600 га
земель сельхозназначения перевели в категорию промышленных в 2023 г., следует из данных Росреестра. Всего в категорию промышленных земель было переведено за год 556 600 га.
По мнению правительства, заявитель «при проявлении должной степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру правоотношений <...> имел возможность принять все меры по началу процедуры перевода земель в соответствии с установленными правилами в разумные сроки». Об этом говорится в отзыве полномочного представителя правительства Михаила Барщевского. По его словам, вместо того чтобы использовать все возможности по отстаиванию своих прав, «Карьер Приморский» «предпочел нарушить законодательство об охране окружающей среды».
Вышестоящие суды, удовлетворяя заявление Россельхознадзора, фактически наказали «Карьер Приморский» за деятельность, на которую государство само выдало лицензию и за неосуществление которой также предусмотрена ответственность, обращает внимание партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Фактически предприятие оказалось в ситуации, когда любое его действие считается со стороны государства неправомерным, сказала она «Ведомостям».
У предприятия были основания приступить к добыче песка, поскольку «Карьер Приморский» получил согласование от минприроды, считает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. В связи с этим не исключено, что решение КС может в себе содержать в том числе предписания для законодателей по устранению правовых пробелов в зависимости от того, какое постановление будет вынесено, добавил он.
Учитывая, что ситуация подобного рода встречается в судебной практике нечасто, КС может заинтересоваться жалобой, но не стоит ожидать постановления о конституционности соответствующих норм, предупредил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. С точки зрения закона в споре правы надзорные органы и поддержавшие их суды апелляционной и кассационной инстанций, но более точно дух закона уловил суд первой инстанции, отказавший во взыскании компенсации вреда окружающей среде, заключил он.