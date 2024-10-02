Число сообщений о нападениях на таксистов выросло на 27%Это может быть связано с оттоком водителей из компаний и уходом «в тень»
Число сообщений о нападениях на таксистов в этом году достигло 3138 публикаций, что на 27% больше по сравнению с 2023 г. При этом в структуре преобладают тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства и покушения на убийства водителей. Об этом говорится в результатах совместного исследования независимого профсоюза «Новый труд» и агентства «ПрессИндекс», с которым ознакомились «Ведомости».
Всего было проанализировано 120 000 публикаций СМИ, включая новостные и тематические сайты, а также 21 500 тематических сообщений. Аналитики выяснили, что в этом году на 18,6% выросло число сообщений об уголовных делах по фактам нападений на таксистов. Лидерами по количеству публикаций о преступлениях против водителей стали Санкт-Петербург, Москва, а также Свердловская, Новосибирская и Челябинская области. В целом в структуре всех сообщений преобладают тяжкие и особо тяжкие преступления: их число стало больше почти на 37,6%. Количество сообщений о драках и нападениях увеличилось примерно на 19%. При этом на 37,8% снизилось число публикаций о кражах и угонах в такси.
«Аналитики не берутся утверждать, что жертвами преступлений стали в основном водители-«нелегалы», но и опровергнуть это утверждение из полученных данных невозможно», – говорится в резюме исследования. «Нелегалами» аналитики называют частных извозчиков, которые находят пассажиров через мессенджеры и соцсети, а также возле популярных точек посадки – у вокзалов и аэропортов. Чаще всего такие водители не зарегистрированы по закону как перевозчики и не сотрудничают с официальными службами заказа такси.
В августе «Известия» со ссылкой на Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» писали, что в этом году только 25% таксистов получили разрешения на работу в такси. По данным Минтранса, на которые ссылалось издание, лишь 1,5% (21 000 человек) из них являются самозанятыми. «Ведомости» направили запрос об актуальных на начало октября цифрах в Минтранс.
«С нелегальным извозом и подобной статистикой роста нападений мы легко можем откатиться назад, в «лихие 90-е». Такси тогда было зоной риска, причем не только для пассажиров», – отметил руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил в разговоре с «Ведомостями», что методика подсчета упоминаний в СМИ и интернете о нападениях на таксистов не может предоставить достоверную и полную картину. Правильнее, считает он, было бы ориентироваться на официальную статистику МВД России и уже исходя из нее говорить о тенденциях. Большое количество преступлений против извозчиков Шапарин объяснил тем, что ежедневно такси пользуются огромное число людей и не все из них разделяют «миролюбивые настроения». «Ведомости» направили соответствующий запрос в МВД России. В ведомстве ответили, что федеральная статистика по преступлениям против таксистов сейчас не ведется.
Новый закон о такси № 580-ФЗ вступил в силу с 1 сентября 2023 г. Он обязал водителей, в том числе самозанятых, получать разрешение на деятельность, проходить ежедневные медицинские и техосмотры, за свой счет перекрашивать автомобиль в требуемый в регионе для такси цвет. Кроме того, по закону таксисты должны приобретать специализированный полис ОСАГО, который в 10–20 раз дороже стандартного при том же страховом покрытии. Документ также запретил лицам с непогашенной судимостью работать извозчиками.
Ужесточение требований, полагают исследователи профсоюза «Новый труд», вызвало отток кадров из легального такси и незарегистрированные водители начали искать альтернативные пути получения заказов. Дело в том, что пассажиры официального такси оставляют после заказа «цифровой след»: их имена и фамилии, номера мобильных телефонов, банковские реквизиты, а также данные о маршруте и времени поездки сохраняются и при необходимости могут быть раскрыты правоохранительным органам. Таким образом, прозрачность поездок повышает безопасность.
В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которым такси входит в тройку самых популярных видов городского транспорта (38%), уступая наземному общественному транспорту (58%) и личному автомобилю (55%). При этом по оценкам 66% респондентов стоимость поездок стала менее привлекательной за последний год. Председатель АНО «Общественный совет по развитию такси» Ирина Зарипова тогда поясняла ВЦИОМу, что некоторые требования закона о такси оказались сложно реализуемыми на практике. По ее словам, растущая экономическая нагрузка и отсутствие поддержки со стороны государства повлекли за собой отток водителей, что негативно отразилось на тарифах для пассажиров. 30 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина писала, что в России наблюдается рост объемов серого рынка такси, которого еще пять лет назад не было.