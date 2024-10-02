Число сообщений о нападениях на таксистов выросло на 27%

Всего было проанализировано 120 000 публикаций СМИ, включая новостные и тематические сайты, а также 21 500 тематических сообщений. Аналитики выяснили, что в этом году на 18,6% выросло число сообщений об уголовных делах по фактам нападений на таксистов. Лидерами по количеству публикаций о преступлениях против водителей стали Санкт-Петербург, Москва, а также Свердловская, Новосибирская и Челябинская области. В целом в структуре всех сообщений преобладают тяжкие и особо тяжкие преступления: их число стало больше почти на 37,6%. Количество сообщений о драках и нападениях увеличилось примерно на 19%. При этом на 37,8% снизилось число публикаций о кражах и угонах в такси.