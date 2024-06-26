Регионы назвали основные проблемы в развитии такси

Регионы назвали основные проблемы в развитии таксиЭто высокие цены на машины, дороговизна страхования и обслуживания, а также дефицит водителей
Представители региональных властей оценили на 3 балла из 5 влияние экономических и внешних факторов на отрасль таксомоторных перевозок в регионах в 2024 г. Об этом говорится в докладе о состоянии организации перевозок легковыми такси в субъектах РФ, подготовленном Международным евразийским форумом «Такси» (МЕФТ). Документ есть у «Ведомостей». Год назад в аналогичном опросе это влияние оценивалось на 2,5 балла.
Для подготовки доклада МЕФТ на протяжении марта 2024 г. проводил опросы властей регионов. Всего в нем приняло участие 84 из 89 субъектов РФ. Как следует из опроса, наибольшее влияние на развитие таксомоторных перевозок в регионах оказывает высокая стоимость страхования автомобилей такси. 71% опрошенных на 4 из 5 баллов оценили влияние проблемы страхования, отмечается в докладе.