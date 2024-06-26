Регионы назвали основные проблемы в развитии такси

Представители региональных властей оценили на 3 балла из 5 влияние экономических и внешних факторов на отрасль таксомоторных перевозок в регионах в 2024 г. Об этом говорится в докладе о состоянии организации перевозок легковыми такси в субъектах РФ, подготовленном Международным евразийским форумом «Такси» (МЕФТ). Документ есть у «Ведомостей». Год назад в аналогичном опросе это влияние оценивалось на 2,5 балла.