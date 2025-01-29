Москалькова рекомендует Думе ускорить признание гражданских браков с военными

Москалькова рекомендует Думе ускорить признание гражданских браков с военнымиИнициатива получила одобрение в мае 2024 года, однако не дошла до первого чтения
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендует Госдуме ускорить принятие законопроекта, позволяющего гражданским женам погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы. «Ведомости» ознакомились со списком рекомендаций и предложений омбудсмена обеим палатам парламента, правительству, региональным уполномоченным и другим ведомствам, которые она сделает на выездном совместном заседании комитета Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю 29 января.
Инициативу внесли в конце января 2024 г. первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак (сейчас – глава Республики Алтай), председатели комитетов обеих палат парламента по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Новой статьей предлагается дополнить ч. 3 Гражданского кодекса. В соответствии с новеллой, акт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка. Также предлагается придать закону обратную силу, т. е. его положения будут применяться и к женам тех солдат, кто погиб или пропал без вести до его принятия.
«Ведомости» сообщали 20 мая 2024 г., что комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект. На данный момент он не прошел ни одного чтения в Госдуме (комитет Думы по госстроительству предложил принять документ в первом чтении 12 февраля 2024 г.). Также Москалькова предложит Думе ускорить принятие законопроектов о предоставлении неоплачиваемого отпуска женам и родителям раненых участников спецоперации для ухода за супругом (принят в первом чтении 21 января), о преимущественном праве зачисления в вузы детей из многодетных семей (внесен в апреле 2023 г., не прошел ни одного чтения), о праве самозанятых участвовать в выборах в качестве кандидатов (принят в первом чтении 28 января) и др.
Правительству России омбудсмен предложит рассмотреть вопрос о создании координационного органа для проведения комплексной работы по поиску без вести пропавших военнослужащих и оказанию помощи членам их семей, ускорить доработку и внесение в Думу законопроектов «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» и «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации», а также разработать механизм отмены или внесения изменений в принятые Минюстом в период до 1 января 2020 г. бессрочные решения о нежелательности пребывания, проживания иностранных граждан на территории России. Кроме того, в перечне Москальковой есть рекомендация правительству проработать вопрос о внесении изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части противодействия буллингу и его профилактики.
Министерству просвещения будет рекомендовано совместно с МИДом «продолжить реализацию международного проекта по созданию комплексной сети центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за рубежом и обеспечить их функционирование на постоянной основе, в том числе путем создания привлекательных условий труда для педагогических кадров».
Ежегодный доклад Москальковой о правах человека будет представлен в Госдуму позже, сообщила «Ведомостям» представитель ее пресс-службы. В комитете Думы по развитию гражданского общества внесения доклада ждут «со дня на день», сообщила председатель комитета Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Что же касается совместного заседания, то, по словам Тимофеевой, депутаты планируют поднять вопросы в целом по организации института уполномоченного и возможном содействии (в некоторых регионах у омбудсменов «совсем нет аппарата»), чтобы сообщения о нарушениях прав человека оперативно обрабатывались.