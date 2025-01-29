Москалькова рекомендует Думе ускорить признание гражданских браков с военными

Правительству России омбудсмен предложит рассмотреть вопрос о создании координационного органа для проведения комплексной работы по поиску без вести пропавших военнослужащих и оказанию помощи членам их семей, ускорить доработку и внесение в Думу законопроектов «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» и «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации», а также разработать механизм отмены или внесения изменений в принятые Минюстом в период до 1 января 2020 г. бессрочные решения о нежелательности пребывания, проживания иностранных граждан на территории России. Кроме того, в перечне Москальковой есть рекомендация правительству проработать вопрос о внесении изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части противодействия буллингу и его профилактики.