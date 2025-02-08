Звезды под ногами: как устроена Аллея славы в Голливуде

Как пишет The Los Angeles Times, за время существования Аллеи славы возникало множество споров о том, кто заслуживает или не заслуживает своей звезды. Одной из самых ожесточенных стала борьба за памятную плиту в честь Чарли Чаплина – актер немого кино был единогласно включен еще в первый список из 500 человек, но позднее исключен из-за его левых политических взглядов. Его звезда появилась лишь в 1972 г. Не утихают споры и вокруг таблички президента-республиканца Дональда Трампа (Калифорния традиционно яро поддерживает демократов, а представители местных властей не раз называли его фашистом и безумцем). В 2016 г. один из художников-активистов обнес звезду Трампа миниатюрной стеной в ответ на его политику в отношении мигрантов, а в 2018 г. мужчина разбил звезду киркой.