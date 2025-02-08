Звезды под ногами: как устроена Аллея славы в Голливуде

Звезды под ногами: как устроена Аллея славы в ГолливудеОдной из главных достопримечательностей США – 65 лет
8 февраля 1960 г. в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) началось строительство голливудской Аллеи славы (Hollywood Walk of Fame). За 65 лет она расширилась на 18 кварталов, заняв обе стороны пересечения Голливудского бульвара и Вайн-стрит (ее протяженность по бульвару составляет 2,1 км, по Вайн-стрит – 640 м). В январе 2025 г. была открыта 2799-я звезда, которую посмертно получил драматург Огаст Уилсон в категории «Живое выступление». При этом счетчик The Los Angeles Times утверждает, что на Аллее сейчас можно найти 2982 имени. Об истории одной из главных американских достопримечательностей, которую ежегодно посещают около 10 млн человек, и звездах на ней – в материале «Ведомостей».
История
Идею создания Аллеи приписывают президенту Голливудской торговой палаты Э.М. Стюарту, который в 1953 г. предложил таким образом «поддержать славу сообщества, название которого означает очарование и волнение во всех уголках мира». Доподлинно не известно, чем вдохновлялся Стюарт. По одной из версий, на потолке столовой отеля Hollywood когда-то были нарисованы звезды с именами знаменитостей. Возможно, именно это стало толчком к созданию подобного проекта на тротуаре. Стюарт назначил комитет для осмысления идеи и привлек архитектурное бюро Periera and Luckman для разработки некоторых конкретных предложений. К январю 1956 г. городская администрация получила предложения по району, где может расположиться Аллея, а также списки будущих лауреатов. Управление общественных работ занялось подготовкой технического сопровождения и финансирования. В феврале того же года было предложено включить в изображение звезды и карикатуру на ее обладателя, но в итоге от идеи решили отказаться.
Реализацию проекта поручили учрежденной Ассоциации по благоустройству Голливуда, председателем совета которой избрали владельца одного из старейших кинотеатров Калифорнии Гарри Шугармена. Для определения будущих обладателей звезд были сформированы четыре профильных комитета – по кинематографу, телевидению, звукозаписи и радио, – которые предлагали по 150 имен в неделю. Стоимость строительства Аллеи, включая новое уличное освещение и посадку деревьев, составила $1,25 млн (сегодня это около $13,25 млн). В итоге получилось $85 за каждый фут (0,3 м), которые должны были оплатить владельцы прилегающей недвижимости.
15 августа 1958 г. торговая палата, еще до начала строительства Аллеи, открыла первые восемь звезд на пересечении Голливудского бульвара и Хайленд-авеню для продвижения проекта (позднее они были перенесены на свои постоянные места на Аллее). Среди первых лауреатов премии, выбранных случайным образом, были кинорежиссер и продюсер Эдвард Седжвик, а также актеры Олив Борден, Рональд Колман, Луиза Фазенда, Престон Фостер, Берт Ланкастер, Эрнест Торренс и Джоанна Вудворд.
Фактическое строительство началось 8 февраля 1960 г. Первая звезда, установленная непосредственно на новой Аллее и открытая 28 марта 1960 г. недалеко от пересечения Голливуд-стрит и Гауэр-стрит, посвящена продюсеру и режиссеру Стэнли Крамеру. В 1961 г. возведение тротуара на 1558 знаков было завершено (первоначально Аллея была рассчитана на 2518 имен). В 1990-е было решено создать второй ряд звезд, которые чередовались бы с уже существующими. В феврале 1994 г. Аллея славы была расширена на один квартал с 30 новыми плитками, одной из которых (2000-й по счету) была удостоена актриса и певица Софи Лорен.
Кто может быть удостоен звезды
Пятиконечные звезды изготавливаются из терраццо кораллово-розового цвета, обрамленные латунью. Имя обладателя выбивается также из латуни в центральной части звезды. Под надписью указывается эмблема, обозначающая конкретную сферу индустрии развлечений (всего таких категорий шесть), за вклад в которую лауреат и удостоен звезды.
Выдвинуть претендента на присуждение звезды может любой желающий, но знаменитость должна дать согласие на рассмотрение своей кандидатуры (кроме посмертных номинаций). Голливудская торговая палата собирается каждый июнь и выбирает в среднем 20 новых имен. Взнос за проведение церемонии составляет $30 000, его оплачивает сам лауреат или его спонсор. Церемония должна состояться в течение пяти лет после номинации, лауреат должен присутствовать на ней лично. Посмертные номинации принимаются не ранее, чем через пять лет после кончины человека, ежегодно таким образом присуждается только одна премия.
Чьи звезды можно найти на Аллее
На Аллее славы у одного человека может быть больше одной звезды, если у него есть заслуги в разных областях. Так, певец и актер Джин Отри является обладателем сразу пяти табличек. Еще двое удостоились четырех звезд, а 33 человека получили по три.
На Аллее можно найти имена широко известных в России знаменитостей: актеров Рассела Кроу, Тома Круза, Джонни Деппа, Кэмерон Диаз, Николоса Кейджа, Джекки Чана, Марлона Брандо, режиссеров Джеймса Кэмерона, Альфреда Хичкока, Мартина Скорсезе, Стивена Спилберга, Оливера Стоуна. Нет своих звезд, например, у Леонардо ди Каприо, Шона Коннери, Джорджа Клуни, Вуди Аллена и др.
Как пишет The Los Angeles Times, за время существования Аллеи славы возникало множество споров о том, кто заслуживает или не заслуживает своей звезды. Одной из самых ожесточенных стала борьба за памятную плиту в честь Чарли Чаплина – актер немого кино был единогласно включен еще в первый список из 500 человек, но позднее исключен из-за его левых политических взглядов. Его звезда появилась лишь в 1972 г. Не утихают споры и вокруг таблички президента-республиканца Дональда Трампа (Калифорния традиционно яро поддерживает демократов, а представители местных властей не раз называли его фашистом и безумцем). В 2016 г. один из художников-активистов обнес звезду Трампа миниатюрной стеной в ответ на его политику в отношении мигрантов, а в 2018 г. мужчина разбил звезду киркой.
Удостоены звезд также и ряд изобретателей, например отцы кинематографа братья Люмьер и создатель фонографа и кинетоскопа Томас Эдисон.
При этом памятные знаки на Аллее присуждаются не только людям, но также и организациям. Так, свои звезды есть у полицейского управления Лос-Анджелеса, изданий Variety и The Hollywood Reporter, бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers, моделей Victoria's Secret Angels, а также у самой Голливудской Аллеи славы.
Также можно встретить звезды, посвященные вымышленным персонажам, например Годзилле, Микки-Маусу, Белоснежке, Винни-Пуху и Шреку. В сентябре 2024 г. памятным знаком обзавелся и Бэтмен, всего на Аллее представлены около 20 героев кино, мультипликации и комиксов. Также три собаки – колли Лесси, овчарки Рин Тин Тин и Стронгхарт – являются обладателями своих звезд.