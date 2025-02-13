Россияне изменили отношение к глобальному потеплению

Завершившийся 2024 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г., сообщал в январе этого года научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно Парижскому соглашению, средняя температура к концу века не должна быть выше, чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Но уже с июля 2023 г. по июнь 2024 г., т. е. на протяжении 12 месяцев, средние температуры превысили отметки доиндустриального периода на 1,6 градуса, говорилось в прошлогоднем отчете европейской климатической службы Copernicus.