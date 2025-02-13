Россияне изменили отношение к глобальному потеплению

Россияне изменили отношение к глобальному потеплениюДоля видящих в нем серьезную угрозу снизилась вдвое с 2008 года
Доля россиян, считающих изменение климата катастрофической угрозой для планеты, за 17 лет сократилась вдвое. Если в 2008 г. таких было 50% опрошенных, то в текущем году – 23%. Это выяснилось по результатам телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняло участие 1600 совершеннолетних граждан. Результаты исследования есть у «Ведомостей».
Снижение показателя может быть связано с тем, что жара и природные катаклизмы не воспринимаются как угроза, затрагивающая лично каждого, предположили эксперты ВЦИОМа. Другая причина – преобладание над климатической повесткой экономических, политических и социальных вызовов.
Ответы оставшихся 50% опрошенных в 2008 г. распределялись следующим образом: доля считавших, что климат планеты из-за глобального потепления станет хуже, составляла 27%. Сценарий, предполагающий улучшение, поддерживали всего 7%. Затруднились дать ответ 16% респондентов.
В 2025 г. практически равные доли россиян придерживаются мнения об ухудшении и улучшении климата в отдельных регионах Земли (21 и 19% соответственно). Не ответили 15% опрошенных, затруднились дать ответ – 22%. Последний показатель может говорить о том, что у части россиян отсутствует четкое понимание последствий изменений, отметили во ВЦИОМе.
Мнения о влиянии изменения климата на Россию тоже разделились. О благоприятном воздействии говорит 31%, о негативном – 32%. Каждый десятый считает, что глобальное потепление не окажет никакого влияния (10%). Затруднились дать ответ 12%, не ответили на вопрос – 15%.
Отечественные ученые считают, что тренд на потепление в долгосрочной перспективе может оказаться непостоянным и население это замечает, заявил «Ведомостям» эколог Илья Рыбальченко. В 2023 г. российские академики признали, что антропогенного следа в глобальном потеплении нет, напомнил эксперт, ссылаясь на решение научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции и устойчивому развитию. Вина за изменение климата лежит на изотопе калий-40, который исходит из недр Земли с периодичностью 300–350 лет, пояснил Рыбальченко.
Отрицать изменения климата бессмысленно, заявил «Ведомостям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Человечество постепенно адаптируется к климатическим сдвигам, отметил он. Наряду с этим, по мнению эксперта, «самые воинствующие» из климатологов потеряли политическую и финансовую поддержку на Западе, из-за чего их голос стал звучать тише. Будущее покажет, является существующий подход к изменению климата как к второстепенному вопросу «страусиной политикой или, наоборот, политикой рациональной», подытожил он.
1234 опасных погодных явления
было зафиксировано в России за 2024 г., говорил Вильфанд в январе. По его словам, значительный экономический и социальный ущерб нанесли 493 явления. За прошлый год только паводки затронули 69 регионов России и более 1500 населенных пунктов, сообщил 12 февраля глава МЧС Александр Куренков
Завершившийся 2024 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г., сообщал в январе этого года научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно Парижскому соглашению, средняя температура к концу века не должна быть выше, чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Но уже с июля 2023 г. по июнь 2024 г., т. е. на протяжении 12 месяцев, средние температуры превысили отметки доиндустриального периода на 1,6 градуса, говорилось в прошлогоднем отчете европейской климатической службы Copernicus.
Изменение климата несет не только негативные последствия (засуха, пожары и наводнения), но и позитивные – например, для экономики, говорил в январе «Ведомостям» директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв. Годовой объем ВВП в России может вырасти на 1,2 трлн руб. при повышении среднегодовой температуры в стране на 1 градус по Цельсию, говорится в сентябрьском докладе ИНП РАН.