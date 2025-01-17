Прошедший год стал самым теплым с середины XIX века

Прошедший год стал самым теплым с середины XIX векаПри росте среднегодовой температуры на 1 °C ВВП России может вырасти на 1,2 трлн рублей, спрогнозировали в РАН
Завершившийся 2024 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г., сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 января на пресс-конференции. Средняя годовая температура по всей планете в прошлом году составила 15,1 градуса по Цельсию. Последние 10 лет – с 2015 по 2024 г. – также стали самыми жаркими за весь период наблюдений. Температура повышается второй год подряд, что настораживает климатологов, отметил Вильфанд.
22 июля 2024 г. среднесуточная температура на планете установила новый рекордный максимум – 17,16 градуса по Цельсию, сообщил Вильфанд. Показатели превысили отметки доиндустриального периода на 1,6 градуса, подчеркнул он. Согласно Парижскому соглашению, средняя температура к концу века не должна быть выше, чем на 1,5 градуса, по сравнению с доиндустриальным периодом. По словам руководителя Гидрометцентра, этот показатель будет превышен.
Наибольший вклад в температурные аномалии внесли экваториальные и тропические широты, сообщил Вильфанд. На втором месте по вкладу находятся умеренные широты. По его словам, в 2024 г. на одной трети планеты были установлены различные рекордные максимумы: ежедневные, среднемесячные и др. В 2024 г. на 61% территорий суши было больше дней с тепловым стрессом, чем когда-либо, добавил он.
Существует индекс климатической комфортности, включающий в себя температуру воздуха, ветровой режим, солнечную радиацию и другие факторы, пояснил Вильфанд. По его словам, этот индекс можно ассоциировать с температурой. Большая часть населения планеты испытывает тепловой стресс при 32 градусах по Цельсию, сказал Вильфанд. Экстремальный тепловой стресс ассоциируется с 46 градусами по Цельсию. Экстремальные показатели в 2024 г. фиксировались на 20% территорий Земли. Самые высокие значения были в Алжире и Северной Африке – индекс ассоциировался с температурой 59,1 градуса.
В России 2024 год стал вторым в ранге самых теплых, заявил Вильфанд. Средняя годовая температура составила -0,1 градуса по Цельсию, теплее оказался только 2020 год – тогда впервые за всю историю наблюдений температура была около 0,1 градуса. Год стал самым жарким в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Самыми теплыми за весь период наблюдения в России оказались летние месяцы, уточнил спикер.
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За прошлый год зафиксировано максимальное количество опасных погодных явлений – 1234, сообщил Вильфанд. Из них только 48 не удалось предсказать, уточнил он. Отдельно Вильфанд упомянул опасные явления, которые нанесли значительный экономический и социальный ущерб. Их было 493, из которых 18 не предсказали. Кроме того, за 2024 г. метеорологические станции РФ зафиксировали 216 рекордов по минимальной температуре и 2180 случаев с максимальными значениями, сообщил Вильфанд.
Помимо очевидных негативных эффектов глобального потепления для российской экономики (засуха, пожары и наводнения) такие климатические корректировки также могут привести и к положительным изменениям, сказал «Ведомостям» директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв.
Например, годовой объем внутреннего валового продукта (ВВП) в России при повышении среднегодовой температуры в стране на 1 градус по Цельсию может вырасти на 1,2 трлн руб. (0,7% объема ВВП 2023 г.), следует из доклада ИНП РАН «Экономические эффекты климатических изменений в России» за сентябрь 2024 г. Сейчас средняя скорость потепления составляет 0,2 градуса по Цельсию за десятилетие, уточнил Вильфанд.
Наибольшую выгоду при потеплении на один градус российской экономике принесет сельское хозяйство (+567 млрд руб.) и развитие Северного морского пути (+492 млрд руб.), сказано в докладе РАН. При этом зона продуктивности для российского сельского хозяйства в случае дальнейшего потепления будет смещаться из южных регионов, Краснодарского края и Ростовской области в «более северные» субъекты страны, дополнил Широв.
Значительные убытки увеличение температуры на 1 градус принесет российским отраслям энерго- и теплоснабжения из-за сокращения спроса на тепло (-446 млрд руб.), уточняется в документе. Все же за счет сокращения трат на услуги ЖКХ увеличится потребление домашних хозяйств (+348 млрд руб.) и экспорт топлива (+162 млрд руб.). Вместе с другими последствиями общий эффект потепления прибавит к отрасли энерго- и теплоснабжения 83 млрд руб., сказано в исследовании.