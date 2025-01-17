Прошедший год стал самым теплым с середины XIX века

Завершившийся 2024 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений – с 1850 г., сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 января на пресс-конференции. Средняя годовая температура по всей планете в прошлом году составила 15,1 градуса по Цельсию. Последние 10 лет – с 2015 по 2024 г. – также стали самыми жаркими за весь период наблюдений. Температура повышается второй год подряд, что настораживает климатологов, отметил Вильфанд.