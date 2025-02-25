Внесудебное банкротство распространят на участников спецоперации

Внесудебное банкротство распространят на участников спецоперацииЭту инициативу одобрило правительство
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 24 февраля одобрила законопроект о распространении процедуры внесудебного банкротства на лиц, заключивших контракт на прохождение военной службы и принимающих участие в специальной военной операции. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Поправки планируется внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Законопроект был подготовлен Минэкономразвития и согласован со всеми силовыми ведомствами.
Воспользоваться процедурой внесудебного банкротства сможет участник спецоперации, если размер его обязательств не превышает 1 млн руб., пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Согласно поправкам, у тех, кто захочет использовать эту опцию, должна быть справка об участии в спецоперации, выданная не позднее чем за один год до даты обращения с заявлением о внесудебном банкротстве. Также должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание, говорится в пояснительной записке.
Особый порядок, в том числе вступление закона в силу после принятия, обусловлен необходимостью скорейшего обеспечения дополнительной поддержки для граждан – участников специальной военной операции, отметил Груздев. Любые дополнительные меры поддержки участникам СВО заслуживают внимания, анализа и поддержки, сказал «Ведомостям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его мнению, необходимо искать любые возможности, чтобы дебюрократизировать процесс и помогать военным.
Процедура внесудебного банкротства для физических лиц была введена в 2020 г., она проводится через МФЦ, напомнила адвокат, партнер ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина. С ноября 2023 г. такую же упрощенную процедуру могут пройти получатели детского пособия, отметила она. Эта процедура, по словам Елагиной, помогает тем людям, которые, например, в результате пандемии остались без средств к существованию, потеряли работу и т. д. Процедура внесудебного банкротства не требует таких затрат на ее проведение, как судебная, но она эффективна для добросовестных должников, имеющих относительно небольшие долги, которые оказались в ситуации неплатежеспособности в силу стечения тяжелых обстоятельств, сказала адвокат.
Гражданин вправе обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если общий размер долга не менее 25 000 руб. и не более 1 млн руб., пояснил адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. При этом, говорит он, законом предусмотрена возможность осуществления процедуры банкротства в отношении конкретной категории граждан.
Сейчас списанию подлежат кредиты участников спецоперации, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Сумма просроченных кредитов не должна превышать 10 млн руб. В конце декабря 2024 г. глава государства продлил срок кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Мера продлена с 31 декабря 2024 г. до 31 декабря 2025 г. Заемщик не позднее 31 декабря 2025 г. имеет право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение им своих обязательств на льготный период.