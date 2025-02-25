Внесудебное банкротство распространят на участников спецоперации

Процедура внесудебного банкротства для физических лиц была введена в 2020 г., она проводится через МФЦ, напомнила адвокат, партнер ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина. С ноября 2023 г. такую же упрощенную процедуру могут пройти получатели детского пособия, отметила она. Эта процедура, по словам Елагиной, помогает тем людям, которые, например, в результате пандемии остались без средств к существованию, потеряли работу и т. д. Процедура внесудебного банкротства не требует таких затрат на ее проведение, как судебная, но она эффективна для добросовестных должников, имеющих относительно небольшие долги, которые оказались в ситуации неплатежеспособности в силу стечения тяжелых обстоятельств, сказала адвокат.