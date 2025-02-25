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Внесудебное банкротство распространят на участников спецоперации

Эту инициативу одобрило правительство
Яна Суринская
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 24 февраля одобрила законопроект о распространении процедуры внесудебного банкротства на лиц, заключивших контракт на прохождение военной службы и принимающих участие в специальной военной операции. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Поправки планируется внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Законопроект был подготовлен Минэкономразвития и согласован со всеми силовыми ведомствами.

Воспользоваться процедурой внесудебного банкротства сможет участник спецоперации, если размер его обязательств не превышает 1 млн руб., пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Согласно поправкам, у тех, кто захочет использовать эту опцию, должна быть справка об участии в спецоперации, выданная не позднее чем за один год до даты обращения с заявлением о внесудебном банкротстве. Также должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание, говорится в пояснительной записке.

Особый порядок, в том числе вступление закона в силу после принятия, обусловлен необходимостью скорейшего обеспечения дополнительной поддержки для граждан – участников специальной военной операции, отметил Груздев. Любые дополнительные меры поддержки участникам СВО заслуживают внимания, анализа и поддержки, сказал «Ведомостям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его мнению, необходимо искать любые возможности, чтобы дебюрократизировать процесс и помогать военным.

Процедура внесудебного банкротства для физических лиц была введена в 2020 г., она проводится через МФЦ, напомнила адвокат, партнер ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина. С ноября 2023 г. такую же упрощенную процедуру могут пройти получатели детского пособия, отметила она. Эта процедура, по словам Елагиной, помогает тем людям, которые, например, в результате пандемии остались без средств к существованию, потеряли работу и т. д. Процедура внесудебного банкротства не требует таких затрат на ее проведение, как судебная, но она эффективна для добросовестных должников, имеющих относительно небольшие долги, которые оказались в ситуации неплатежеспособности в силу стечения тяжелых обстоятельств, сказала адвокат.

Гражданин вправе обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если общий размер долга не менее 25 000 руб. и не более 1 млн руб., пояснил адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. При этом, говорит он, законом предусмотрена возможность осуществления процедуры банкротства в отношении конкретной категории граждан.

Сейчас списанию подлежат кредиты участников спецоперации, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Сумма просроченных кредитов не должна превышать 10 млн руб. В конце декабря 2024 г. глава государства продлил срок кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Мера продлена с 31 декабря 2024 г. до 31 декабря 2025 г. Заемщик не позднее 31 декабря 2025 г. имеет право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение им своих обязательств на льготный период.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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