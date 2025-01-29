Дума приняла в первом чтении проект о регулировании рекламы услуг по банкротству
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий недобросовестную рекламу услуг, связанных с банкротством граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Зачастую организации, предлагая услуги по банкротству, сознательно вводят граждан в заблуждение, обещают быстрое списание всех долгов, а про негативные последствия таких процедур умалчивают. В результате люди вынуждены нести дополнительные расходы и бремя ограничений в правах, о которых и не предполагали», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В связи с этим предлагается дополнить закон о рекламе новыми требованиями. В частности, реклама не должна гарантировать освобождение от долгов, а также призывать к их неисполнению. Кроме того, обязательным станет информирование о последствиях процедуры банкротства, а также о возможности ее проведения бесплатно – во внесудебном порядке через МФЦ.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2024 г. группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В пояснительной записке авторы поясняют, что под воздействием рекламы граждане, попавшие в трудную финансовую ситуацию, тратят деньги на посреднические услуги в то время, как законодательством уже предусмотрены бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. При этом сейчас фактически отсутствует правовое регулирование для подобной недобросовестной рекламы.