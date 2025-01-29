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Дума приняла в первом чтении проект о регулировании рекламы услуг по банкротству

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий недобросовестную рекламу услуг, связанных с банкротством граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Зачастую организации, предлагая услуги по банкротству, сознательно вводят граждан в заблуждение, обещают быстрое списание всех долгов, а про негативные последствия таких процедур умалчивают. В результате люди вынуждены нести дополнительные расходы и бремя ограничений в правах, о которых и не предполагали», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В связи с этим предлагается дополнить закон о рекламе новыми требованиями. В частности, реклама не должна гарантировать освобождение от долгов, а также призывать к их неисполнению. Кроме того, обязательным станет информирование о последствиях процедуры банкротства, а также о возможности ее проведения бесплатно – во внесудебном порядке через МФЦ.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2024 г. группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В пояснительной записке авторы поясняют, что под воздействием рекламы граждане, попавшие в трудную финансовую ситуацию, тратят деньги на посреднические услуги в то время, как законодательством уже предусмотрены бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. При этом сейчас фактически отсутствует правовое регулирование для подобной недобросовестной рекламы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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