Дума приняла в первом чтении проект о регулировании рекламы услуг по банкротству

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2024 г. группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В пояснительной записке авторы поясняют, что под воздействием рекламы граждане, попавшие в трудную финансовую ситуацию, тратят деньги на посреднические услуги в то время, как законодательством уже предусмотрены бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. При этом сейчас фактически отсутствует правовое регулирование для подобной недобросовестной рекламы.