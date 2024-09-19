В Госдуму внесен законопроект о регулировании рекламы услуг по банкротству
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект о регулировании рекламы различных услуг, связанных с банкротством граждан, снижением задолженности, прекращением платежей. Документ опубликован в думской базе.
Представитель Аксакова отметил, что принятие закона позволит защитить граждан от возможных злоупотреблений при рекламе услуг банкротства, а также дополнительных финансовых и имущественных рисков. Ограничения коснутся прежде всего так называемых «раздолжнителей», которые в рекламе дают гражданам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях их услуг. Законодательством предусмотрены бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.
Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей. Также реклама должна указывать на последствия процедуры банкротства и информировать о возможности проведения процедуры банкротства бесплатно.
Поручение разработать такую инициативу 30 июля на заседании по развитию финансового рынка дала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что мошеннические схемы становятся изощреннее с каждым годом, а вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой «компаниями-раздолжнителями», назрел давно.