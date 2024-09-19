В Госдуму внесен законопроект о регулировании рекламы услуг по банкротству

Представитель Аксакова отметил, что принятие закона позволит защитить граждан от возможных злоупотреблений при рекламе услуг банкротства, а также дополнительных финансовых и имущественных рисков. Ограничения коснутся прежде всего так называемых «раздолжнителей», которые в рекламе дают гражданам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях их услуг. Законодательством предусмотрены бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.