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В Госдуму внесен законопроект о регулировании рекламы услуг по банкротству

Ведомости

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект о регулировании рекламы различных услуг, связанных с банкротством граждан, снижением задолженности, прекращением платежей. Документ опубликован в думской базе.

Представитель Аксакова отметил, что принятие закона позволит защитить граждан от возможных злоупотреблений при рекламе услуг банкротства, а также дополнительных финансовых и имущественных рисков. Ограничения коснутся прежде всего так называемых «раздолжнителей», которые в рекламе дают гражданам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях их услуг. Законодательством предусмотрены бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.

Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей. Также реклама должна указывать на последствия процедуры банкротства и информировать о возможности проведения процедуры банкротства бесплатно.

Поручение разработать такую инициативу 30 июля на заседании по развитию финансового рынка дала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что мошеннические схемы становятся изощреннее с каждым годом, а вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой «компаниями-раздолжнителями», назрел давно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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