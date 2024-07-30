Матвиенко предложила ввести особые требования к рекламе «по списанию долгов»
Сенаторы совместно с Банком России проработают законодательные инициативы об установлении специальных требований к рекламе «по списанию долгов» за плату. Соответствующее поручение дала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании по развитию финансового рынка.
Матвиенко подчеркнула, что мошеннические схемы становятся изощреннее с каждым годом.
«Например, уже есть целая отрасль так называемых «раздолжнителей», которые за плату предлагают якобы списать долги. На деле же мошенники просто «тянут» с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки. Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, и здесь мы, законодатели, запаздываем», – отметила председатель Совета Федерации.
25 июля сообщалось, что по новому законодательству российские банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. Иначе банк должен будет вернуть клиенту украденные средства. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.