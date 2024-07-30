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Матвиенко предложила ввести особые требования к рекламе «по списанию долгов»

Ведомости

Сенаторы совместно с Банком России проработают законодательные инициативы об установлении специальных требований к рекламе «по списанию долгов» за плату. Соответствующее поручение дала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании по развитию финансового рынка.

Матвиенко подчеркнула, что мошеннические схемы становятся изощреннее с каждым годом.

«Например, уже есть целая отрасль так называемых «раздолжнителей», которые за плату предлагают якобы списать долги. На деле же мошенники просто «тянут» с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки. Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, и здесь мы, законодатели, запаздываем», – отметила председатель Совета Федерации.

25 июля сообщалось, что по новому законодательству российские банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. Иначе банк должен будет вернуть клиенту украденные средства. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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