Матвиенко предложила ввести особые требования к рекламе «по списанию долгов»

«Например, уже есть целая отрасль так называемых «раздолжнителей», которые за плату предлагают якобы списать долги. На деле же мошенники просто «тянут» с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки. Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, и здесь мы, законодатели, запаздываем», – отметила председатель Совета Федерации.