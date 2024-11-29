В Совфеде предложили обсудить ограничение выплат управляющим банкротством

Половина денег в процедурах банкротства уходит на финансирование самой процедуры, в том числе на выплату вознаграждения управляющим, заявил на том же мероприятии замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев со ссылкой на данные судебного департамент при Верховном суде за первое полугодие 2024 г.: 31 млрд из 65 млрд руб. «Когда я увидел [эти данные], я специально попросил мне скриншот еще скинуть, потому что не верил», – заметил чиновник. По его словам, банкротство в России становится «процессом в себе, съедающим самого себя и конкурсную массу».