В Совфеде предложили обсудить ограничение выплат управляющим банкротством

В Совфеде предложили обсудить ограничение выплат управляющим банкротствомФиксированная часть вознаграждения составляет в среднем 30 000 рублей в месяц
Российским властям стоит обсудить ограничение вознаграждения арбитражных управляющих в делах о банкротстве юрлиц или хотя бы его «более адекватное» регулирование, заявил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на форуме «Банкротства – новая реальность». «Может быть, это кому-то не нравится, юристам, допустим, но ограничение вознаграждения арбитражных управляющих или какое-то регулирование этого вознаграждения более адекватное... я не знаю, как правильно выразиться... Наверное, [это] то, о чем нужно говорить», – считает сенатор.
Половина денег в процедурах банкротства уходит на финансирование самой процедуры, в том числе на выплату вознаграждения управляющим, заявил на том же мероприятии замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев со ссылкой на данные судебного департамент при Верховном суде за первое полугодие 2024 г.: 31 млрд из 65 млрд руб. «Когда я увидел [эти данные], я специально попросил мне скриншот еще скинуть, потому что не верил», – заметил чиновник. По его словам, банкротство в России становится «процессом в себе, съедающим самого себя и конкурсную массу».