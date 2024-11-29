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В Совфеде предложили обсудить ограничение выплат управляющим банкротством

Фиксированная часть вознаграждения составляет в среднем 30 000 рублей в месяц
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Российским властям стоит обсудить ограничение вознаграждения арбитражных управляющих в делах о банкротстве юрлиц или хотя бы его «более адекватное» регулирование, заявил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на форуме «Банкротства – новая реальность». «Может быть, это кому-то не нравится, юристам, допустим, но ограничение вознаграждения арбитражных управляющих или какое-то регулирование этого вознаграждения более адекватное... я не знаю, как правильно выразиться... Наверное, [это] то, о чем нужно говорить», – считает сенатор.

Половина денег в процедурах банкротства уходит на финансирование самой процедуры, в том числе на выплату вознаграждения управляющим, заявил на том же мероприятии замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев со ссылкой на данные судебного департамент при Верховном суде за первое полугодие 2024 г.: 31 млрд из 65 млрд руб. «Когда я увидел [эти данные], я специально попросил мне скриншот еще скинуть, потому что не верил», – заметил чиновник. По его словам, банкротство в России становится «процессом в себе, съедающим самого себя и конкурсную массу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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