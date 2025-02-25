Источники: Генпрокуратура намерена пресечь возврат активов Магомедовых через Кипр

Источники: Генпрокуратура намерена пресечь возврат активов Магомедовых через КипрЭкс-совладельцы «Суммы» пытаются вернуть более $170 млн легализованных через оффшоры средств, говорят собеседники «Ведомостей»
Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде кипрским компаниям «Омирико» и «Торресант индастри», узнали «Ведомости». Это оффшоры, через которые бывшие совладельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, по словам знакомых с иском источников «Ведомостей», легализовывали незаконные доходы.
Заявление было зарегистрировано в суде 21 февраля. Третьим лицом по делу выступает Сбербанк, следует из картотеки. В России антикоррупционные иски надзорного органа к Магомедовым удовлетворил Хамовнический суд и решения по ним уже вступили в законную силу.
Часть активов, приобретенных коррупционным путем, Зиявудин Магомедов, пришли к выводу в Генпрокуратуре, скрывал на счетах подконтрольной кипрской фирмы «Омирико». В связи с этим столичный суд обратил в доход государства более $150 млн, размещенных на счетах названной организации в Сбербанке.
В целях возврата этих активов Магомедов через «Омирико» и «Торресант Индастри» в августе 2023 г. инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и «Транснефти» о взыскании убытков в размере более $170 млн в окружном суде Никосии Республики Кипр, говорится в иске Генпрокуратуры. Сейчас по этому делу на Кипре идут слушания – следующее заседание назначено на 12 марта. При этом, следует из заявления надзорного органа, истцы еще в августе 2023 г. добились от суда на Кипре запрета распоряжаться имуществом Сбербанка и «Транснефти», находящимся как на территории Республики Кипр, так и за ее пределами.
После этого в сентябре 2024 г. в индийский филиал «Сбербанка» поступило заявление о приведении этого запрета в исполнение. Но верховный суд Дели. в удовлетворении этих требований отказал. В Генпрокуратуре настаивают, что в сложившихся обстоятельствах принципы независимости правосудия по отношению к российским лицам на территории Республики Кипр не могут быть реализованы.
После начала спецоперации на Украине доступ компетентных российских органов и организаций к юридической помощи на Кипре отсутствует, отмечают в Генпрокуратуре. Кроме того, как указывают в иске, европейские, в том числе кипрские, юридические фирмы прекратили представление интересов отечественных подсанкционных клиентов по текущим поручениям, а также отказываются принимать новые. Наем адвокатов для российской стороны также сейчас невозможен, поскольку иностранные банки отклоняют связанные с Россией платежи. Судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний.
Соответственно, уточняет Генпрокуратура, рассмотрение спора в иностранном суде ставит заинтересованных лиц в преимущественное положение по сравнению со »Сбербанком» поскольку в условиях действующего санкционного режима, возможности по защите своих прав и экономических интересов существенно ограничены. Поэтому Ткачев просит запретить компании «Торресант Индастри» и «Омирико», их директорам, должностным лицам, представителям и конечным бенефициарам, продолжать судебные разбирательства против «Сбербанка», по всем вопросам, связанным с конфискацией активов компаний по судебным решениям Хамовнического суда Москвы.
С аналогичным иском в феврале 2024 г. «Транснефть» обращалась к Зиявудину Магомедову в Арбитражный суд Москвы. Компания просила запретить бизнесмену продолжать судебное разбирательство с ней в Высоком суде Англии и Уэльса. В определении суда также говорилось, что компания хочет запретить в случае неисполнения судебного запрета присуждать Магомедову $2,5 млрд (по курсу ЦБ России на день платежа), писали «Ведомости».
В конце сентября 2023 г. Магомедов обратился в Лондонский суд о взыскании почти $14 млрд за его активы в портовых операторах, которые, по его словам, были конфискованы в результате сговора в пользу государства, писало агентство Reuters. Ответчиками по иску проходят экс-миноритарии Fesco (ранее контролировалась Магомедовым, сейчас передана «Росатому»), «Росатом», «Транснефть», частная инвестиционная компания TPG и базирующийся в ОАЭ портовый оператор DP World (партнер «Росатома» по логистике на Севморпути).
В декабре 2023 г. Верховный суд Англии одобрил ограничительные меры в отношении компании «Транснефть». В частности, суд рассматривал запрет для ответчика распоряжаться активами без предварительного уведомления адвокатов истца. Одним из спорных активов, о которых идет речь в лондонском иске Магомедова, является Новороссийский морской торговый порт (НМТП). До ареста бизнесмена в 2018 г. совместные структуры бизнесмена и «Транснефти» владели контрольным пакетом (50,1%) НМТП. Но после ареста акции получила «Транснефть». По данным «СПАРК-Интерфакса», «Транснефть» контролирует 60,63% порта.
Зиявудин Магомедов был осужден в России в конце 2022 г. к 19 годам колонии строгого режима за создание ОПС и многомиллиардные хищения. Вместе с ним 18 лет заключения получил его брат и партнер Магомед Магомедов. Позднее Мосгорсуд в апелляции снизил им сроки лишения свободы на полгода.
После начала спецоперации на Украине, введения масштабных санкций против России и российских юрлиц иски отечественных компаний с требованием ввести запрет на судебное разбирательство за рубежом стали частыми. Например, в феврале 2023 г. Арбитражный суд Свердловской области запретил ирландскому лизингодателю GASL Leasing Ireland No. 2 Limited продолжать разбирательство с авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Лондонском арбитраже (LCIA). Суд согласился с требованиями авиакомпании, так как истец не сможет добраться до Лондона в нужный срок.