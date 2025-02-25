Источники: Генпрокуратура намерена пресечь возврат активов Магомедовых через Кипр

В целях возврата этих активов Магомедов через «Омирико» и «Торресант Индастри» в августе 2023 г. инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и «Транснефти» о взыскании убытков в размере более $170 млн в окружном суде Никосии Республики Кипр, говорится в иске Генпрокуратуры. Сейчас по этому делу на Кипре идут слушания – следующее заседание назначено на 12 марта. При этом, следует из заявления надзорного органа, истцы еще в августе 2023 г. добились от суда на Кипре запрета распоряжаться имуществом Сбербанка и «Транснефти», находящимся как на территории Республики Кипр, так и за ее пределами.