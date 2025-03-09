Бэмби-убийца и золотые бобы: новости, которые вы могли пропустить

Бэмби-убийца и золотые бобы: новости, которые вы могли пропуститьВ колл-центрах происходит нейро-коррекция акцента, а Корея открывается туристам
На этой неделе стало известно, что ИИ убирает индийский акцент у сотрудников колл-центров. Илон Маск хочет, чтобы за работу DOGE миллионы долларов заплатили сами госведомства США. Кофе дорожает из-за нелегальной добычи золота. В Северную Корею возвращаются западные туристы, а британцы хотят заработать миллионы на Бэмби-убийце и Пятачке-маньяке.
Нейро-коррекция акцента
ИИ полностью исключает индийский акцент из речи сотрудников колл-центров. Такую инновацию внедрила французская компания Teleperformance, которая управляет самым большим количеством колл-центров в мире. Среди ее клиентов – Apple, TikTok, Samsung и другие известные бренды. Когда клиент общается на английском с операторами из Индии или Филиппин, ему порой сложно понять акцент сотрудников. Что приводит к более длинным, чем необходимо, звонкам, официально признает Teleperformance. А сами операторы еще и жалуются на расистские оскорбления от клиентов.
Технология нейтрализует акцент в режиме реального времени с нулевой задержкой. Разработал ее зарегистрированный в США стартап Sanas, в который одна только Teleperformance инвестировала $13 млн, а другие инвесторы вдвое больше. Индийский акцент действительно полностью исчезает, убедились журналисты на презентации, которую устроили президент компании Sanas Массих Сариманд и операционный директор Шарат Кейшева Нараяна. Правда, у их голосов стало несколько механическое звучание. А порой встречались ошибки вроде неестественной интонации и неверного ударения в слове «технология».
Заплатить за свою ликвидацию
Маск подходит к работе департамента эффективности госуправления (DOGE) как настоящий бизнесмен. Американские министерства из своего кармана должны оплачивать работу DOGE, которая проводит у них реорганизацию и сокращения. Как узнало CNN, Маск отправил в Управление кадровой службы (OPM) предложение: оно выделяет более $4 млн на зарплаты 20 его сотрудникам и предоставляет полный доступ к своей IT-инфраструктуре. А те проводят ревизию и модернизируют ее компьютеры.
OPM должно оплачивать работу ежемесячно авансом. Если же сотрудники DOGE наработают меньше, чем планировали, то DOGE вернет часть денег. Пока неясно, требовал ли Маск от других ведомств оплаты услуг. К тому же СМИ не могут понять, откуда и в каких масштабах идет финансирование самого DOGE, отмечает CNN. Сам Маск называл себя волонтером и туманно говорил, что некоторые из сотрудников DOGE являются федеральными служащими. И что если бы они работал и в коммерческих компаниях, то получали бы миллионы долларов. Может быть, поэтому в ценнике для OPM работа сотрудников DOGE оценивается по максимальной ставке из 15 возможных: от $141 817 в год, не считая надбавок.
Золотые бобы
Новая версия, почему дорожает кофе и шоколад: незаконно добывать золото фермерам куда выгоднее, чем выращивать какао-бобы. Нередки и случаи, когда старатели захватывают плантации, пишет Financial Times. Например, в январе 31-летний фермер Айзек Фримпонг обнаружил, что деревья вырублены, верхний слой почвы снят, образовавшиеся ямы затоплены, и в них промывают породу добытчики. Старателей удалось прогнать, но восстановление плантации обойдется слишком дорого.
Гана – второй крупнейший производитель какао-бобов после Кот-д-Ивуара. Но в прошлом году урожай оказался ниже на 20%. Как раз в это время незаконная добыча золота, которую в Гане называют «галамси», начала стремительно развиваться из-за резкого роста цен на металл. Старатели не используют профессионального снаряжения, и в воздухе оказываются пыль, содержащая тяжелые металлы вроде свинца, и пары ртути и азотной кислоты, используемые для выщелачивания золота из осадочной породы. Более того, использованные химикаты выливаются на землю или в реки. По данным Управления водных ресурсов Ганы, отходами золотодобычи загрязнено примерно 65% всех водоемов.
Чиновники опасаются, что Гане придется импортировать пресную воду: очистные сооружения не справляются с загрязнением. Страдают и фермеры, даже если их участок не тронут старателями, но оказался по соседству: отравленные деревья болеют и погибают.
Корея открывается
В Северную Корею возвращаются западные туристы – впервые за много лет. Пока что на поездку решаются самые заядлые путешественники. С января 2020 г. Северная Корея запретила иностранный туризм под предлогом борьбы с ковидом. За год до этого страна приняла около 350 000 путешественников, 90% из них были китайцами.
В 2022 г. страна стала открывать границы, впустив около 100 россиян в феврале. За прошлый год ее посетило уже около 880 российских туристов. А в феврале в стране побывали тургруппы с гражданами Великобритании, Канады, ЕС и США. Последним госдеп запрещает въезд в Северную Корею, но запрет легко обходится, если есть двойное гражданство.
Тур организовали китайские компании Koryo Tours и Young Pioneer Tours. Стоил он около $725 с учетом проживания и питания. Плюс надо было как-то добраться до Китая, откуда и начиналось путешествие.
Трэш-мультики
Вышел трейлер британского слеш-хоррора «Бэмби: Расплата». После гибели матери Бэмби мутирует и начинает мстить, убивая всех людей без разбору. Британская киностудия Jagged Edge Productions неплохо зарабатывает на том, что создает «Вселенную извращенного детства» (The Twisted Childhood Universe), где любимые с младых ногтей герои предстают маньяками и извращенцами.
Как только в 2022 г. истекли авторские права на главных персонажей книг Алана Милна про Винни-Пуха, британцы за 10 дней сняли фильм ужасов «Винни-Пух: кровь и мед». Кристофер Робин вырос и забыл любимые игрушки, а те озлобились и стали убивать (почему-то в основном красивых девушек). Трейлер вызвал такой интерес, что фильм решили доснять, улучшив. Не помогло. Получившийся треш не понравился ни критикам, ни большинству зрителей. Однако любители все-таки нашлись: при бюджете $50 000 он собрал в прокате $7,7 млн.
В прошлом году вышло продолжение Винни-Пуха и будут еще римейки. В январе этого года от британцев досталось Питеру Пэну. В фильме «Кошмар в Нетландии» тот убивает родителей и похищает детей. На очереди Пиноккио, Спящая красавица, Белоснежка, Мэри Поппинс и Тигра, авторские права на которого истекли в прошлом году.