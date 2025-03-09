Бэмби-убийца и золотые бобы: новости, которые вы могли пропустить

OPM должно оплачивать работу ежемесячно авансом. Если же сотрудники DOGE наработают меньше, чем планировали, то DOGE вернет часть денег. Пока неясно, требовал ли Маск от других ведомств оплаты услуг. К тому же СМИ не могут понять, откуда и в каких масштабах идет финансирование самого DOGE, отмечает CNN. Сам Маск называл себя волонтером и туманно говорил, что некоторые из сотрудников DOGE являются федеральными служащими. И что если бы они работал и в коммерческих компаниях, то получали бы миллионы долларов. Может быть, поэтому в ценнике для OPM работа сотрудников DOGE оценивается по максимальной ставке из 15 возможных: от $141 817 в год, не считая надбавок.