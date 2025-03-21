ГП изъяла в доход РФ испанскую недвижимость экс-замглавы УФСИН Петербурга«Ведомости» узнали подробности искового заявления к Сергею Моисеенко
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в полном объеме удовлетворил иск первого замглавы генпрокурора Анатолия Разинкина к осужденному бывшему замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко. По решению суда в доход государства обращено многомиллионное имущество Мойсеенко, в том числе несколько домов в Испании и автопарк с дорогостоящими автомобилями, узнали «Ведомости».
Как было установлено надзорным органом, Мойсеенко владел 14 объектами недвижимости в России и 4 в Испании, а также в автопарке его семьи девять премиальных транспортных средств на общую сумму более 185 млн руб. В то время, как его доход за время исполнения должностных обязанностей на посту главы ФСИН в период с 2009 г. по 2017 г. составил чуть более 11 млн руб. В иске генпрокуратуры (имеется в распоряжении «Ведомостей) отмечается, что Мойсеенко и его гражданская жена Светлана Полевая путешествовали, приобретали элитную недвижимость и автомобили, дарили крупные суммы и выдавали займы, что не соответствовало их доходам.
Более того, указывает надзорного ведомство, будучи осведомленным о возможности уголовного преследования, Мойсеенко приобрел и номинально зарегистрировал на Полевую более десяти земельных участков, а также жилые и нежилые здания, объекты капитального строительства и транспортные средства. Кроме того, он произвел безвозмездное отчуждение принадлежащей ему квартиры площадью 35,5 кв.м. в Калининграде. Суд установил, что указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что в период, когда Мойсеенко занимал должность главы ФСИН по Санкт-Петербургу и области, он систематически нарушал обязанности, запреты и ограничения, предусматриваемые для данной категории должностных лиц.
Бессрочный характер борьбы с коррупцией подтвержден Конституционным судом в октябре 2024 г., напомнил в иске Разинкин. “Действиями Мойсеенко С.С., направленными на незаконное обогащение в период прохождения государственной службы, нарушены публичные интересы Российской Федерации в борьбе с коррупцией”, – подчеркивается в исковом заявлении.
Сейчас Мойсеенко отбывает 18-летний срок. В 2020 г. его приговорили к 15 годам за подстрекательство к убийству куратора строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова. Позже срок увеличили до 18 лет после признания виновным в получении взятки более чем на 700 млн руб. при строительстве СИЗО «Кресты-2». Он лишен звания полковника внутренней службы и вину не признает.
19 марта на итоговой коллегии генпрокурор Игорь Краснов с участием президента заявил, что в целом за прошлый год возросло количество выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах (+7,4 %), прокурорами установлено 165 000 нарушений антикоррупционного законодательства, а по материалам надзорных проверок возбуждено свыше 3000 уголовных дел, доложил Краснов. «За год по заявлениям прокуроров нечистые на руку чиновники лишись незаконно нажитого имущества на сумму 504 млрд руб. С учетом принятого КС знакового решения, поставившего точку в вопросах сроков давности по антикоррупционным искам, действуйте увереннее», – поручил он.