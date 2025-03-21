ГП изъяла в доход РФ испанскую недвижимость экс-замглавы УФСИН Петербурга

Как было установлено надзорным органом, Мойсеенко владел 14 объектами недвижимости в России и 4 в Испании, а также в автопарке его семьи девять премиальных транспортных средств на общую сумму более 185 млн руб. В то время, как его доход за время исполнения должностных обязанностей на посту главы ФСИН в период с 2009 г. по 2017 г. составил чуть более 11 млн руб. В иске генпрокуратуры (имеется в распоряжении «Ведомостей) отмечается, что Мойсеенко и его гражданская жена Светлана Полевая путешествовали, приобретали элитную недвижимость и автомобили, дарили крупные суммы и выдавали займы, что не соответствовало их доходам.