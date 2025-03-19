Краснов: Генпрокуратура вернула в казну имущество на 2,4 трлн рублей

Краснов: Генпрокуратура вернула в казну имущество на 2,4 трлн рублейПо искам надзорного органа в доход государства обращены 5 стратегических предприятий
По искам Генпрокуратуры государству возвращены 5 стратегических предприятий, 4 из которых находились под иностранным контролем, об этом рассказал глава ведомства Игорь Краснов на итоговой коллегии. По его словам, собственники этих предприятий давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали и не платили в полной мере налоги. «Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях», – подчеркнул генпрокурор.
Всего, отметил Краснов, прокуроры через суд обратили в пользу государства имущество стоимостью почти 2,4 трлн руб.
В своем годовом отчете Краснов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что не все бюджетные средства, выделенные на нацпроекты, расходуются чиновниками добросовестно — «нередко воспринимаются как лакомый кусок для личного обогащения». В связи с этим, говорит глава ведомства, только за 2024 г. по материалам прокуроров возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и иных преступных посягательствах более чем на 4,5 млрд руб. Краснов поручил своим сотрудникам вникнуть в суть каждого стартовавшего в этом году национального проекта, а также своевременно определить зоны особого контроля, предмет и периодичность проверок.
В целом за прошлый год возросло количество выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах (+7,4 %), прокурорами установлено 165 000 нарушений антикоррупционного законодательства, а по материалам надзорных проверок возбуждено свыше 3000 уголовных дел, доложил Краснов. «За год по заявлениям прокуроров нечистые на руку чиновники лишись незаконно нажитого имущества на сумму 504 млрд руб. С учетом принятого Конституционным судом знакового решения, поставившего точку в вопросах сроков давности по антикоррупционным искам, действуйте увереннее», – заявил он.
Чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут «халатность и разгильдяйство», констатировал Краснов. «С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», – предупредил глава надзорного органа. Краснов дал поручение прокурорам учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха.
Еще одним фактором, посетовал Краснов, вызывающим серьезное недовольство россиян, который «бьет по их кошелькам», остается необоснованное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Добросовестные плательщики, обращаясь к нам, справедливо отмечают: суммы в квитанциях растут, а качества нет, рассказал он. При этом, обратил внимание генпрокурор, на решение проблем коммунального комплекса направлены мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с колоссальным финансированием (4,5 трлн руб.). Это требует от прокуроров во взаимодействии с контролирующими органами не допустить их произвольного расходования – для достижения данной цели на федеральном уровне организована конструктивная работа с правительством, указал Краснов. Сейчас, по его словам, не всегда обеспечивается сбалансированность тарифных решений. Проверки показали, что более 7 млрд руб. собраны поставщиками услуг с населения, но не израсходованы на установленные цели, заметил он.