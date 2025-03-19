Краснов: Генпрокуратура вернула в казну имущество на 2,4 трлн рублей

Еще одним фактором, посетовал Краснов, вызывающим серьезное недовольство россиян, который «бьет по их кошелькам», остается необоснованное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Добросовестные плательщики, обращаясь к нам, справедливо отмечают: суммы в квитанциях растут, а качества нет, рассказал он. При этом, обратил внимание генпрокурор, на решение проблем коммунального комплекса направлены мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с колоссальным финансированием (4,5 трлн руб.). Это требует от прокуроров во взаимодействии с контролирующими органами не допустить их произвольного расходования – для достижения данной цели на федеральном уровне организована конструктивная работа с правительством, указал Краснов. Сейчас, по его словам, не всегда обеспечивается сбалансированность тарифных решений. Проверки показали, что более 7 млрд руб. собраны поставщиками услуг с населения, но не израсходованы на установленные цели, заметил он.