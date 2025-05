Трамп дважды повторять будет: новости, которые вы могли пропустить

Журналисты также не всегда всерьез воспринимают высказанные впервые идеи президента. Так, были согласовано интервью журналистов The Atlantic с президентом и фотосессия в Белом доме. Но затем все пошло наперекосяк: накануне интервью Трамп в своем блоге в соцсети Truth Social обвинил журналистов The Atlantic в том, что они не могут беспристрастно писать о нем и всегда лгут, а одного из журналистов назвал «радикальной левой сумасшедшей». После этого Белый дом отменил запланированное интервью. «Но мы достаточно долго писали о Трампе, чтобы знать, что его первое слово редко является последним», – поделился «лайфхаком» The Atlantic. В итоге журналисты этого издания просто позвонили Трампу (да-да, они знают его номер) и президент охотно поговорил с ними по телефону.