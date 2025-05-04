Трамп дважды повторять будет: новости, которые вы могли пропустить

Трамп дважды повторять будет: новости, которые вы могли пропуститьКитай изменил ход времени, а ИИ научился быть убедительнее нас
На этой неделе стало известно, что советники президента США выполняют его приказы не с первого раза. Тарифная война меняет рынок гаджетов (спойлер – станет меньше новинок и больше подписок). В словесной полемике ИИ переспорил человека. Apple проиграла битву компании по производству игр, а Китай случайно замедлил вращение Земли.
Первое слово дешевле второго
Журналу The Atlantic стало известно, что среди некоторых советников Дональда Трампа распространилось неофициальное правило: игнорировать то или иное распоряжение президента, пока тот не повторит его еще раз. И только после этого начинать действовать. Дело в том, что, как хорошо известно всему миру, нынешний американский президент периодически склонен к импульсивным и не всегда продуманным заявлениям, и сотрудники администрации президента хотят удостовериться, что Трамп говорит всерьез.
Например, именно так советники поступили, когда президент пожелал стать председателем Центра Кеннеди вместо миллиардера Дэвида Рубенштейна. «Позвони Рубенштейну и скажи ему, что он уволен», – приказал Трамп сотруднику администрации. Тот начал действовать только после того, как президент второй раз упомянул о своем желании – и в феврале Трамп получил этот пост.
Журналисты также не всегда всерьез воспринимают высказанные впервые идеи президента. Так, были согласовано интервью журналистов The Atlantic с президентом и фотосессия в Белом доме. Но затем все пошло наперекосяк: накануне интервью Трамп в своем блоге в соцсети Truth Social обвинил журналистов The Atlantic в том, что они не могут беспристрастно писать о нем и всегда лгут, а одного из журналистов назвал «радикальной левой сумасшедшей». После этого Белый дом отменил запланированное интервью. «Но мы достаточно долго писали о Трампе, чтобы знать, что его первое слово редко является последним», – поделился «лайфхаком» The Atlantic. В итоге журналисты этого издания просто позвонили Трампу (да-да, они знают его номер) и президент охотно поговорил с ними по телефону.
Затем журналистам The Atlantic потребовалось задать уточняющие вопросы. Трамп не взял трубку. Вместо него перезвонил советник Белого дома и сказал, что президент отказывается общаться. «Правило» первого слова Трампа, которое можно проигнорировать, вновь сработало: через 10 дней в редакции раздался звонок – президент пригласил журналистов в Овальный кабинет на интервью 24 апреля, и на этот раз оно действительно состоялось.
Если б знали вы, как мне дороги, навязчивы и некачественны
Развязанная Трампом тарифная война изменит мир гаджетов, предрекает The Wall Street Journal: новинки будут выходить реже, цены на них вырастут, а подписки станут широко распространенным явлением.
Крупные технологические компании пока что сумели избежать повышения пошлин. И даже если в будущем их обложат налогом по полной ставке, «гигантов» это особо не пугает – у них достаточно денег, лоббистских ресурсов и налаженных цепочек поставок, чтобы минимизировать налоговый эффект. Как, например, сделала компания Apple – в конце марта за три дня из Индии в США отправились пять самолетов с iPhone и другими «яблочными» гаджетами, чтобы успеть растаможить их по старым расценкам.
Другое дело – более мелкие технологические компании, которые таких возможностей не имеют. Так, у компании Loftie – производителя «умных» ламп Sunrise – на сегодняшний день на складе имеется в запасе всего около 750 единиц товара. С 1 мая из-за новых тарифов цены на них вырастут с $275 до $450. У производителя гаджетов для чистки зубов Flaus осталось складских запасов в США где-то на восемь недель, новую же продукцию придется ввозить, уплатив за нее повышенные пошлины. В компании опасаются, что повышение цен обрушит продажи. Поэтому Flaus решила держать ценник до последнего, взамен отменив скидки и бонусы вроде бесплатной доставки.
Такие производители все чаще станут предлагать модель подписки, поскольку она может буквально спасти их бизнес, пишет The Wall Street Journal. Например, очиститель воздуха Mila стоит от $199, при этом, 70% его владельцев подписаны на регулярное обслуживание фильтров стоимостью $118 в год. Радионяни Nanit могут попасть под новые пошлины размером 24% или 46%, в зависимости от страны производства. Но даже если продажи упадут вдвое, компания это переживет, поскольку немалую часть дохода ей приносит подписка от $4 в месяц, которая предлагает аналитику сна ребенка и доступ к истории видеозаписей.
Куда больше, чем тарифная война, компании беспокоит неопределенность. Только бизнес задумался о переносе производства в другие страны, как Трамп отложил, а кое-где и вовсе отменил анонсированные пошлины. В итоге компании заняли выжидательную позицию и на это время приостановили рекламу и запуск в производство новых гаджетов. Следовательно, уже очень скоро новинок на рынке может стать меньше. Наконец, еще одно следствие пошлин – ухудшение качества продукции, предупреждает The Wall Street Journal. Компании начнут «продавливать» поставщиков по ценам, и тем ничего не останется, кроме как начать искать на чем сэкономить производственный процесс.
В споре рождается ИИстина
Исследователи из Цюрихского университета втайне запустили ИИ-ботов в соцсети Reddit и поставили им задачу: заставить людей изменить свои убеждения. Полугодовой эксперимент доказал: боты способны переубеждать нас и манипулировать нашим мнением куда лучше, чем это делают люди.
В Reddit есть целый раздел ChangeMyView. Его участники пытаются изменить точку зрения друг друга на заявленную тему. Если собеседник признает, что его убеждения изменились, он посылает оппоненту специальную награду, «дельту» – как символ убедительности и интеллектуальной добросовестности автора.
С ноября прошлого года исследователи запустили на форум 13 ботов, причем для каждого работало две языковых ИИ-модели. Одна составляла профиль собеседников на основе открытых данных: пол, возраст, биография, убеждения и т. д. Другая, пользуясь данными составленного профиля, подбирала наиболее убедительные аргументы. Боты даже личность выбирали такую, чтобы выглядеть наиболее убедительными – они представлялись то темнокожим мужчиной, выступающим против BLM, то жертвой насилия, то католиком-геем.
Эксперимент завершился 25 апреля, боты в итоге оставили около 1700 комментариев и получили более сотни наград «дельта». Это в шесть раз больше, чем собрала бы среднестатистическая команда из людей. Никто из «кожаных» так и не понял, что спорил с искусственным интеллектом.
Модераторы форума очень обиделись, когда все вскрылось. Они настояли, чтобы ученые отказались от публикации своего исследования, а юристы Reddit решили подать иск против университета. Зато рады сторонники теории мертвого интернета, поскольку произошедшее – это еще один аргумент в пользу того, что в сети почти не осталось настоящих людей, а есть только боты, спорящие друг с другом.
Земля притормозила перед китайскими стройками
Китай случайно замедлил вращение Земли и тем самым удлинил день. На этой неделе ряд изданий рассказали о расчетах доктора Бенджамина Фонг Чао, геофизика из крупнейшей исследовательской лаборатории НАСА – Центра космических полетов Годдарда. Еще в 2005 г. Чао обратил внимание на крупнейшую в мире плотину электростанции «Три ущелья» на реке Янцзы: это сооружение шириной 2335 м и высотой 185 м, расположенное на высоте 175 м над уровнем моря, удерживает около 40 куб. км воды. Такая масса воды сумела сместить центр тяжести Земли – сдвинула ее ось более чем на 2 см, изменила скорость вращения и увеличила продолжительность суток на 0,06 микросекунды.
Впрочем, на вращение Земли влияют и другие факторы, считают ученые. Например, таяние льдов в Гренландии куда больше отклоняет земную ось, чем китайская ГЭС. А землетрясение 2011 г. в Японии, – то самое, в результате которого произошла ядерная авария на Фукусиме – ускорило вращение Земли на целых 1,8 микросекунды.
Но сильнее всего на движение Земли влияет Луна. Ее притяжение стремится удержать воду на месте, в то время как Земля продолжает проворачиваться вокруг своей оси. Из-за того, что планете приходится преодолевать трение о воду, скорость вращения замедляется и день становится длиннее примерно на 2 миллисекунды в столетие. Существует версия, согласно которой 1,4 млрд лет назад в земных сутках было всего 18 часов.
Apple дожадничалась до суда
На протяжении четырех лет создатель игры Fortnite судился с компанией Apple – и на этой неделе наконец выиграл суд. В итоге Apple потеряет миллиарды долларов прибыли, ее топ-менеджеру грозит уголовное дело, а Fortnite вернется в App Store.
Эта история началась в 2020 г., когда компания Epic Games возмутилась тем, что за любые покупки в разработанной ей игре Fortnite Apple берет комиссию 30%. На кону стояло немало: в течение двух лет продажи на iOS принесли Epic Games более $700 млн. Так что компания ввела собственную систему оплаты, чтобы игроки посылали ей деньги напрямую. Это противоречило правилам App Store и Apple удалил Fortnite из своего магазина.
Тогда Epic Games подала антимонопольный иск и в 2021 г. выиграла его. Суд решил, что любой разработчик имеют право принимать платежи не через App Store, а напрямую через свое приложение. Но Apple не сдавалась и максимально затруднила попытки заплатить напрямую разработчику. Пользователям приходилось проходить через ряд экранов, в том числе с предупреждением о том, что Apple не гарантирует безопасности платежа. Многие на этом этапе начинали сомневаться и платили по старинке – через App Store.
Более того, даже если платеж шел напрямую через приложение, Apple все равно требовала комиссию 27%, если приложение было скачано в App Store. Отследить прямые платежи она не могла, поэтому потребовала от разработчиков честно отчитываться о транзакциях и отчислять ей долю.
Epic Games снова подала иск, и суд Северного округа Калифорнии наконец пришел к выводу, что Apple не просто нарушает антимонопольное законодательство, но еще и игнорирует предыдущее судебное решение от 2021 г. В итоге суд запретил Apple брать комиссию с покупок, которые совершаются вне App Store.
Во время процесса всплыло две весьма неприятных для Apple детали. Во-первых, оказалось, что ее гендиректор Тим Кук пренебрег рекомендацией своих юристов о необходимости соблюдать решение суда от 2021 г. Во-вторых, вице-президент Apple по финансам Алекс Роман, возможно, солгал под присягой. Его показания о том, как Apple вводила 27% комиссии для внешних платежей, расходятся с информацией в документах компании. Теперь прокуратура рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против топ-менеджеров Apple.
В результате многолетней тяжбы Fortnite вернется в американский App Store (в европейский она вернулась в прошлом году, когда ЕС принял закон о цифровых рынках, который разрешает альтернативные способы оплаты). Apple не сможет брать комиссию с покупок за пределами App Store. А это значит, что разработчики приложений теперь будут больше зарабатывать и появляется некоторая (совсем небольшая) надежда на то, что они снизят цены для пользователей.