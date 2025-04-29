Meta выпустила автономное приложение Meta AI для конкуренции с ChatGPT
Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) представила новое самостоятельное приложение с искусственным интеллектом под названием Meta AI, предназначенное для общения с пользователями. Предполагается, что оно будет конкурировать с такими чат-ботами, как ChatGPT от OpenAI, пишет Bloomberg.
Новый ИИ-помощник создан на базе собственной языковой модели Llama и ранее уже был интегрирован в сервисы компании, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. Теперь пользователи могут взаимодействовать с Meta AI напрямую через отдельное приложение, без необходимости заходить в другие продукты Meta.
Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta AI задуман как персональный помощник, в первую очередь ориентированный на голосовое общение. Цукерберг также добавил, что пользователь при желании сможет делиться с Meta AI личной информацией и историями о близких людях.
Приложение также включает в себя ленту, где пользователи смогут делиться опытом использования искусственного интеллекта. По словам главы компании, запуск Meta AI – лишь первый шаг в реализации долгосрочной стратегии по интеграции ИИ в повседневную жизнь.
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