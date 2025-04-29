Meta выпустила автономное приложение Meta AI для конкуренции с ChatGPT

Новый ИИ-помощник создан на базе собственной языковой модели Llama и ранее уже был интегрирован в сервисы компании, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. Теперь пользователи могут взаимодействовать с Meta AI напрямую через отдельное приложение, без необходимости заходить в другие продукты Meta.