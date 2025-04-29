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Meta выпустила автономное приложение Meta AI для конкуренции с ChatGPT

Ведомости

Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) представила новое самостоятельное приложение с искусственным интеллектом под названием Meta AI, предназначенное для общения с пользователями. Предполагается, что оно будет конкурировать с такими чат-ботами, как ChatGPT от OpenAI, пишет Bloomberg.

Новый ИИ-помощник создан на базе собственной языковой модели Llama и ранее уже был интегрирован в сервисы компании, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. Теперь пользователи могут взаимодействовать с Meta AI напрямую через отдельное приложение, без необходимости заходить в другие продукты Meta.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta AI задуман как персональный помощник, в первую очередь ориентированный на голосовое общение. Цукерберг также добавил, что пользователь при желании сможет делиться с Meta AI личной информацией и историями о близких людях.

Приложение также включает в себя ленту, где пользователи смогут делиться опытом использования искусственного интеллекта. По словам главы компании, запуск Meta AI – лишь первый шаг в реализации долгосрочной стратегии по интеграции ИИ в повседневную жизнь.

22 апреля стало известно, что компания OpenAI заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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