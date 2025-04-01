Создатели ChatGPT планируют выпустить новую открытую языковую модель

Компания намерена активно вовлекать разработчиков в процесс обучения параметров языковой модели развития и предоставлять им ранний доступ к прототипам в различных регионах мира, включая Европу и Азию. Первое мероприятие для разработчиков пройдет в Сан-Франциско в течение нескольких недель, за ним последуют сессии в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. На сайте компании уже появилась форма обратной связи для разработчиков, исследователей и членов более широкого сообщества.