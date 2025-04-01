Создатели ChatGPT планируют выпустить новую открытую языковую модель
OpenAI планирует в ближайшие месяцы выпустить первую после GPT‑2 языковую модель с открытым исходным кодом и возможностями логического мышления, сообщает Reuters.
Компания намерена активно вовлекать разработчиков в процесс обучения параметров языковой модели развития и предоставлять им ранний доступ к прототипам в различных регионах мира, включая Европу и Азию. Первое мероприятие для разработчиков пройдет в Сан-Франциско в течение нескольких недель, за ним последуют сессии в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. На сайте компании уже появилась форма обратной связи для разработчиков, исследователей и членов более широкого сообщества.
Открытая языковая модель будет доступна для общего использования, скачивания, изменения или внедрения в собственных целях. Модели GPT-3 и GPT-4 были полностью закрытыми.
В феврале генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания упростит свои продукты с искусственным интеллектом, и представил новую дорожную карту для последних моделей.