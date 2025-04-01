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Создатели ChatGPT планируют выпустить новую открытую языковую модель

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OpenAI планирует в ближайшие месяцы выпустить первую после GPT‑2 языковую модель с открытым исходным кодом и возможностями логического мышления, сообщает Reuters. 

Компания намерена активно вовлекать разработчиков в процесс обучения параметров языковой модели развития и предоставлять им ранний доступ к прототипам в различных регионах мира, включая Европу и Азию. Первое мероприятие для разработчиков пройдет в Сан-Франциско в течение нескольких недель, за ним последуют сессии в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. На сайте компании уже появилась форма обратной связи для разработчиков, исследователей и членов более широкого сообщества.

Открытая языковая модель будет доступна для общего использования, скачивания, изменения или внедрения в собственных целях. Модели GPT-3 и GPT-4 были полностью закрытыми.

В феврале генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания упростит свои продукты с искусственным интеллектом, и представил новую дорожную карту для последних моделей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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