«Коррупция превращает граждан в заложников»: что рассказал Зорькин на ПМЮФ

«Коррупция превращает граждан в заложников»: что рассказал Зорькин на ПМЮФПредседатель КС заявил о ее опасности для государства и методах борьбы
Системная коррупция превращает граждан любого государства в заложников гигантской преступной группировки, которая фактически захватывает весь аппарат публичной власти. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин во время лекции «Коррупция – угроза цивилизации права», которую он прочел на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Зорькин начал свое выступление с мысли о том, что коррупция, по своей сути, является «анти-правом» – произволом, который может угрожать всему, что дорого человечеству. По его мнению, способность коррупции к камуфляжу превращает ее гораздо более опасного и смертоносного врага, чем такое очевидное зло, как нацизм и терроризм.
Он не стал утверждать, что стремление к поиску выгоды заложено в человека на уровне ДНК, но, тем не менее, человек предрасположен к этому, считает Зорькин.
Системная коррупция, как считает председатель КС, является основной причиной потери доверия граждан к демократическим институтам и политической деятельности в целом. В результате коррупция отчуждает государство от народа, а также порождает возможность тотальной криминализации общества и государства. Она обесценивает значимость политической свободы и политического участия как такового, а также увеличивает социальную пропасть в обществе.
Говоря о социально-экономическом аспекте, Зорькин сказал, что чиновники, обладающие частью публичных бюджетов, лишают граждан социальных, политических и экономических благ. Это может нести угрозу здоровью, безопасности и жизни граждан.
Самым глобальным следствием коррупции председатель КС назвал вред экономике страны. К этому ведет снижение конкурентоспособности, производительности, инвестиционной привлекательности, которое является последствием коррупционных деяний.
Кроме того, подкупность подталкивает общество к должностной халатности, считает Зорькин. Он также отмечает, что она негативно влияет на национальную безопасность, поскольку для властей-коррупционеров «Родина – кормовая база».
Ссылаясь на слова поэта Иосифа Бродского о том, что «ворюга мне милей, чем кровопийца…», Зорькин отметил, что подобное понимание стало частью российской общественности. Так он перешел к рассуждению о том, что в некоторых случаях коррупция не только не вредит экономике, но и способствует ее росту.
Говоря о разделении коррупции на «хорошую» и «плохую», Зорькин обращает внимание, что в условиях системной коррупции «ворюга» не противопоставляется «кровопийце» – граница между ними исчезает. По его мнению, состояния, построенные по средства коррупции, «возводятся на сломанных судьбах и оборванных жизнях». Зорькин приходит к выводу, что любое коррупционное поведение нарушает нормы морали и нравственности, принципы равенства и справедливости, а также противоречит предназначению и задачам власти и государства.
Все, что было сказано выше, относится и к коррупции в России, отмечает Зорькин. Он говорит о том, что ее истоки идут, возможно, из далекого прошлого страны. В этой связи он упоминает «план Даллеса», который подразумевал разрушение идеологии и общественной нравственности. Речь идет о высказанной американским разведчиком Алленом Даллесом в 1945 г. идеи о новой стратегии завоевания СССР. Способ и средства плана заключались в подмене ценностей. Согласно стратегии, США необходимо было обратить материальную мощь на «оболванивание» людей. Искусство должно было прославлять низменные человеческие чувства и безнравственность. В управлении государством нужно было создать хаос, способствовать «самодурству» чиновников и взяточников. Спустя три года началась информационная война США против СССР. В итоге негативно морально-этическая атмосфера, которая сложилась к началу 90-х стала благоприятным фактором для развития коррупции.
Зорькин отмечает, что сейчас все эти цели применяются и к современной России. Это обусловлено тем, что Россия во все времена представляла интерес для экспансии как страна, обладающая богатейшими природными ресурсами, владение которыми важно для экономического развития. Поэтому суверенная Россия не угодна Западу. Глава КС заявил, что в этом состоит суть гибридной войны, которая проводится против России. Ее частью является культивирование коррупции в обществе.
Среди средств борьбы с коррупцией Зорькин отметил необходимость действовать координированно, поступательно и безостановочно по стратегическим направлениям: сдерживание, профилактика, просвещение. Борьба должна быть системной, как и само явление. Он также отметил, что уголовная репрессированность в отношении коррупции в стране не должна быть ослаблена.