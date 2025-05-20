«Коррупция превращает граждан в заложников»: что рассказал Зорькин на ПМЮФ

Все, что было сказано выше, относится и к коррупции в России, отмечает Зорькин. Он говорит о том, что ее истоки идут, возможно, из далекого прошлого страны. В этой связи он упоминает «план Даллеса», который подразумевал разрушение идеологии и общественной нравственности. Речь идет о высказанной американским разведчиком Алленом Даллесом в 1945 г. идеи о новой стратегии завоевания СССР. Способ и средства плана заключались в подмене ценностей. Согласно стратегии, США необходимо было обратить материальную мощь на «оболванивание» людей. Искусство должно было прославлять низменные человеческие чувства и безнравственность. В управлении государством нужно было создать хаос, способствовать «самодурству» чиновников и взяточников. Спустя три года началась информационная война США против СССР. В итоге негативно морально-этическая атмосфера, которая сложилась к началу 90-х стала благоприятным фактором для развития коррупции.