Трампа предлагают высечь на горе: новости, которые вы могли пропустить

Трампа предлагают высечь на горе: новости, которые вы могли пропуститьВ Америке началась гонка саркастичных аббревиатур, а жара в Японии станет поводом для штрафа
На этой неделе стало известно, что лицо Трампа хотят напечатать на купюре в $250 и назвать в честь него поезд. Между тем инвесторы пародируют MAGA и другие излюбленные аббревиатуры президента. Французская полиция нашла того, кто приказывал отрезать пальцы воротилам криптобизнеса. За $5999 родителям предлагают заранее выбрать внешность будущих детей, а закон предписал японцам следить за тем, чтобы их работники не умирали из-за жары.
Именем Трампа
Наиболее горячие поклонники президента США уже сегодня готовы что-нибудь назвать в его честь. До массовых переименований американских улиц и городов пока что дело не дошло (хотя уже существуют, например, шоссе Трампа в Оклахоме и проспект Трампа в городе Хайалиа, штат Флорида), но процесс пошел. CNN собрал варианты увековечивания имени Трампа, которые уже воплощены в законопроекты или озвучены официальными лицами.
Группа поклонников американского президента из числа конгрессменов написали законопроект, который сокращает финансирование вашингтонского агентства общественного транспорта WMATA (Washington Metropolitan Area Transit Authority) до тех пор, пока оно добровольно-принудительно не переименует себя в WMAGA (Washington Metropolitan Authority for Greater Access – аббревиатура, созвучная c Make America Great Again), а свой пригородный поезд Metrorail – в поезд Трампа.
В налогово-бюджетном законопроекте, получившем предварительное одобрение конгрессменов, есть предложение открывать каждому новорожденному американцу инвестиционный счет на $1000. Изначально он назывался «счет MAGA» (Money Accounts for Growth and Advancement – «денежный счет для роста и развития»). Затем его переименовали в «Счет Трампа». Тем временем в ожидании парламентского вердикта горячие головы из конгресса предлагают сделать день рождения Трампа национальным праздником – так совпало, что он и сейчас празднуется одновременно с Днем американского флага (14 июня).
Корпорация Boeing получила контракт на строительство истребителя шестого поколения, и американский президент скромно заметил: «Он будет известен как F-47. Генералы выбрали название. И это красивое число». Как известно, Трамп сегодня – 47-й президент США. Стоит отметить, что F-16 Fighting Falcon не назван в честь Авраама Линкольна. Еще одно предложение, высказанное на Капитолийском холме, – переименовать аэропорт Даллеса в честь Трампа. Действительно, в конце концов, Джон Фостер Даллес был республиканцем и всего лишь госсекретарем (1953–1959), а не президентом.
Кроме того, ряд членов конгресса США внесли законопроект, разрешающий заменить изображение Бенджамина Франклина на 100-долларовой купюре лицом Трампа. Осознавая всю неоднозначность такого нововведения, конгрессмены подстраховались – Трамп может появиться на будущей 250-долларовой купюре. Правда, тут есть серьезное препятствие: закон США еще с 1866 г. запрещает изображать живых людей на банкнотах.
Во время первого срока Трампа губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм подарила президенту модель горы Рашмор с его лицом. Трампу, похоже, жест понравился: Ноэм сегодня – министр внутренней безопасности. Разговоры о том, чтобы высечь лик Трампа на склоне горы, ведутся до сих пор. «У них там определенно есть место для этого», – заявил недавно министр внутренних дел Дуглас Бёргам. Правда, в 2020 г. американская Служба национальных парков сообщила, что более десяти лет исследовала структурную целостность скалы и, увы, места для нового лица на ней найти не удалось.
FAFO из-за TACO
У журналистов и инвесторов рождаются все новые пародии на аббревиатуры Трампа, сообщает Reuters. Президент обожает краткие названия вроде MAGA, DOGE (Department of Government Efficiency – «Департамент эффективности государственного управления») и MAHA (Make America Healthy Again – «Сделаем Америку снова здоровой»). Журналисты поддержали эту страсть президента к сокращениям. Для начала они стряхнули пыль с подзабытого термина YOLO (You Only Live Once – «Ты живешь только один раз»), который описывает желание получать удовольствие здесь и сейчас, а не копить на будущее благополучие. Например, сместить баланс работа – личная жизнь в сторону последней, перейти на удаленку, гоняться за легким и быстрым доходом вроде выпуска собственной криптовалюты и т. д. Газета The Washington Post иронично заметила, что Трамп руководствуются двумя девизами: YOLO и YCOBPOTUST (You Can Only Become President of the United States Twice – «Ты можешь стать президентом США только дважды»).
Газета Financial Times, в свою очередь, ввела в оборот аббревиатуру TACO (Trump Always Chickens Out – «Трамп всегда трусит»). Ее используют для описания метаний президента из стороны в сторону. Например, он то вводит пошлины, то откладывает их введение, то увеличивает их размер в несколько раз. Журналисты успели спросить на одной из пресс-конференций у самого Трампа, что он думает о TACO. Судя по всему, тот в курсе нового словечка, поскольку он назвал вопрос «отвратительным» и попросил больше не лезть к нему с подобными темами.
Аббревиатура MEGA (Make Europe Great Again – «Сделаем Европу снова великой») впервые появилась в прошлом году для обозначения конкурентоспособности Старого Света. Этой весной MEGA получила второе дыхание. Теперь ей описывают всплеск интереса инвесторов к Европе и переток туда денег с американского рынка. Уже продаются красные кепки с этим слоганом, которых легко спутать с MAGA.
Кстати, MAGA также получила вторую жизнь – теперь аббревиатуру часто расшифровывают как Make America Go Away, то есть «Заставим Америку уйти». Такая трактовка появилась после того, как Трамп возжелал присоединить к США Гренландию и Канаду. Трейдеры в Торонто и Монреале используют ее, говоря о бойкоте инвестиций в США.
Наконец, FAFO («Рискни и посмотри, что будет») появилась еще до инаугурации Трампа. Но стала популярной для обозначения волатильности и хаоса, которые TACO привносит на фондовый рынок. В частности, главный инвестиционный директор фирмы Potomac River Capital Марк Спиндель сравнивает рынок при Трампе с автоматом для игры в пинбол.
Reuters попросил Белый дом прокомментировать нововведения. Пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи ответил: «Эти глупые аббревиатуры показывают, что несерьезные аналитики постоянно выставляют себя в дураках, высмеивая президента Трампа и его программу».
Гоп-стоп в Париже
Французская полиция нашла организатора серии громких похищений криптобизнесменов и их родственников. В январе основатель холодного криптокошелька Ledger Дэвид Балланд был похищен вместе со своей девушкой во Франции. За него требовали выкуп в 10 млн евро в криптовалюте. Чтобы ускорить получение денег, Балланду отрезали палец и послали видео этого процесса его партнеру. Полиция позволила тому перевести часть выкупа, отследила деньги и арестовала похитителей.
В мае четверо мужчин в лыжных масках затащили в фургон отца другого криптомиллионера. Похищенному также отрезали палец. Полиция нашла пятерых преступников раньше, чем дело дошло до выплаты выкупа. В том же месяце вымогатели попытались похитить беременную дочь криптопредпринимателя Пьера Нуазата – не стесняя себя, днем в центре Парижа. Но преступники замешкались, когда на помощь прибежал муж жертвы, а затем подоспели прохожие и отбили девушку.
Наконец, на днях в Танжере (Марокко) по запросу французской полиции арестован гражданина Франции и Марокко Бадисс Мохамед Амиде Баджу. Следствие считает, что он причастен как минимум к похищению Балланда. Для совершения преступлений Баджу через интернет вербовал во Франции молодых людей от 16 до 23 лет.
Ребенок с предварительными настройками
Какой цвет глаз, волос и рост будет у вашего ребенка? Стартап Nucleus утверждает, что поможет выбрать эти характеристики всего за $5999. Стартап специализируется на глубоких генетических анализах, которые выявляют генетические отклонения и оценивают риск серьезных заболеваний. В Nucleus пошли еще дальше и нацелились на рынок экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Стартап предлагает проанализировать до 20 эмбрионов по ряду параметров. Кроме множества заболеваний он сможет определить рост, цвет волос и глаз ребенка, а также то, станет ли он правшой или левшой. Родителям останется только выбрать для подсадки эмбрионы, из которых вырастут такие дети, каких они задумали из предложенных параметров. Nucleus обращает внимание на то, что его предложение не является редактированием генома – он всего лишь предлагает выбор из того, что имеется изначально.
Дорого и жарко
С 1 июня в Японии начали штрафовать компании, если те не защитили сотрудников от жары. В случае доказательства факта того, что руководство не подумало о превентивных мерах, бизнесу придется заплатить до 500 000 иен ($3475). В прошлом году в Японии было зафиксировано три десятка смертей на рабочем месте и 1200 травм из-за высокой температуры. Теперь компаниям придется следить за прогнозами погоды, устанавливать датчики температуры и влажности, учить оказывать первую помощь при тепловом ударе и экстренно эвакуировать работника, если он лишится сознания. Служба доставки посылок Yamato Transport тут же объявила, что раздаст работникам 75 000 жилетов с вентиляторами, но поклялась, что это никак не связано с новым законом.
В России в СанПиН 1.2.3685-21 от 2021 г. указаны только допустимые нормы температуры в помещениях (от 16°C до 28°C в зависимости от категории). Но рекомендации Роспотребнадзора от 21.06.2021 советуют сократить рабочий день на один час, если в помещении около 28,5°C, на два часа – при 29°C и на четыре – при 30,5°C. А на открытом воздухе при жаре выше 32,5°C работать не дольше 15–20 минут кряду и делать перерывы в прохладном помещении на 10–12 минут. Всего за смену работать на жаре рекомендуется не дольше полутора-двух часов. Или четыре часа, если есть защитная спецодежда.