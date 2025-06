Трампа предлагают высечь на горе: новости, которые вы могли пропустить

У журналистов и инвесторов рождаются все новые пародии на аббревиатуры Трампа, сообщает Reuters. Президент обожает краткие названия вроде MAGA, DOGE (Department of Government Efficiency – «Департамент эффективности государственного управления») и MAHA (Make America Healthy Again – «Сделаем Америку снова здоровой»). Журналисты поддержали эту страсть президента к сокращениям. Для начала они стряхнули пыль с подзабытого термина YOLO (You Only Live Once – «Ты живешь только один раз»), который описывает желание получать удовольствие здесь и сейчас, а не копить на будущее благополучие. Например, сместить баланс работа – личная жизнь в сторону последней, перейти на удаленку, гоняться за легким и быстрым доходом вроде выпуска собственной криптовалюты и т. д. Газета The Washington Post иронично заметила, что Трамп руководствуются двумя девизами: YOLO и YCOBPOTUST (You Can Only Become President of the United States Twice – «Ты можешь стать президентом США только дважды»).