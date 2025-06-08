Трампа предлагают высечь на горе: новости, которые вы могли пропустить

Газета Financial Times, в свою очередь, ввела в оборот аббревиатуру TACO (Trump Always Chickens Out – «Трамп всегда трусит»). Ее используют для описания метаний президента из стороны в сторону. Например, он то вводит пошлины, то откладывает их введение, то увеличивает их размер в несколько раз. Журналисты успели спросить на одной из пресс-конференций у самого Трампа, что он думает о TACO. Судя по всему, тот в курсе нового словечка, поскольку он назвал вопрос «отвратительным» и попросил больше не лезть к нему с подобными темами.