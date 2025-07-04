Что известно о сбоях в работе мобильных операторов и мессенджеров в России

Что известно о сбоях в работе мобильных операторов и мессенджеров в РоссииБольше всего жалоб за сутки поступило на работу МТС
Пользователи в России массово жалуются на наполадки в работе мобильных операторов T2, «Билайн», «МТС», «Мегафон», мессенджеров Telegram и WhatsApp и социальной сети Instagram (оба принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Ограничение доступа также затронуло сервис мониторинга сбоев «Сбой.РФ», следует из данных Downdetector.
Больше всего жалоб за сутки поступило от клиентов МТС. По состоянию на 18:00 на работу мобильного оператора направили жалобы более 12 900 пользователей. Из них 94% касались общего сбоя, о сбое мобильного приложения заявили только 4%. Еще свыше 6300 жалоб поступило на работу МГТС. Оператор не стал комментировать «Ведомостям» сообщения о сбое.
О неполадках в работе T2 за сутки сообщили свыше 2900 пользователей. На работу «Билайна» пожаловались более 2500 клиентов. Количество жалоб на проблемы в доступе к «Мегафону» превысило 2200.
Жители России также жаловались на работу Telegram и WhatsApp. За сутки на неполадки в доступе к первому мессенджеру указали более 8200 человек, ко второму – свыше 2200. О сбое мобильного приложения Telegram заявили 38% пользователей, в случае с WhatsApp на сбой мобильного приложения указали уже 50%. Чаще всего жалобы направляли из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
Проблемы с доступом к Instagram наблюдались у более 1900 пользователей. Они заявили о сбое в работе сайта (50%) и сбое мобильного приложения (26%). Наибольшее количество обращений поступило из Республики Тыва, Санкт-Петербурга и Москвы.
Предыдущий масштабный сбой в российском сегменте интернета произошел 15 мая. Тогда пользователи жаловались на ограничения в работе портала «Госуслуги», онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», соцсети «Вконтакте», «Яндекса», Telegram, приложений банка ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщили, что сбой был кратковременным и затронул работу как российских, так и зарубежных сервисов.