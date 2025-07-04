Что известно о сбоях в работе мобильных операторов и мессенджеров в России

Жители России также жаловались на работу Telegram и WhatsApp. За сутки на неполадки в доступе к первому мессенджеру указали более 8200 человек, ко второму – свыше 2200. О сбое мобильного приложения Telegram заявили 38% пользователей, в случае с WhatsApp на сбой мобильного приложения указали уже 50%. Чаще всего жалобы направляли из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.