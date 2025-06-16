Эксперты объяснили отключения мобильного интернета

Частично ограничения вводились и до мая 2025 г., но они касались в основном работы навигационных систем. Затем отключений навигации стало недостаточно, так как в настоящее время беспилотники могут ориентироваться и с помощью вышек сотовой связи, используя мобильный интернет, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. «В условиях подготовки к проведению парада Победы данная мера показала хорошие результаты, поэтому теперь стала использоваться в тех городах, в которых расположены стратегически важные производства», – сказал он «Ведомостям».