Эксперты объяснили отключения мобильного интернета

Эксперты объяснили отключения мобильного интернетаЛюди понимают, что обеспечение безопасности от БПЛА являются приоритетом, говорят эксперты
Массовые отключения мобильного интернета в российских регионах начались накануне Дня Победы, с ними впервые столкнулись жители Москвы, Подмосковья и ряда субъектов Центрального федерального округа (ЦФО). Передача данных на мобильных устройствах перестала работать на фоне масштабных атак беспилотников. Как заявлял министр транспорта России Роман Старовойт в эфире «Соловьев Live», 6 и 7 мая было предпринято около 520 налетов БПЛА. Параллельно с ограничениями мобильного интернета временно закрывались аэропорты ряда городов ЦФО, Поволжья и юга России.
Частично ограничения вводились и до мая 2025 г., но они касались в основном работы навигационных систем. Затем отключений навигации стало недостаточно, так как в настоящее время беспилотники могут ориентироваться и с помощью вышек сотовой связи, используя мобильный интернет, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. «В условиях подготовки к проведению парада Победы данная мера показала хорошие результаты, поэтому теперь стала использоваться в тех городах, в которых расположены стратегически важные производства», – сказал он «Ведомостям».
Из-за отключений мобильного интернета в городах возникают проблемы с оплатой через Систему быстрых платежей и проезда в общественном транспорте, работой такси, курьерской доставкой, каршерингом, записью на прием в медучреждения и т. д. В начале июня власти Ярославской области временно отменили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте из-за ограничений в работе мобильного интернета (оплата наличными недоступна с 1 января 2025 г.). Представители мобильных операторов с начала мая заявляют, что связь работает со сбоями по не зависящим от них причинам. «Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.
В начале июня несколько дней не работала передача мобильных данных в Омске. Губернатор области Виталий Хоценко написал в своем Telegram-канале 10 июня, что «текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности». «Прошу отнестись с пониманием», – заявил глава региона. На проблемы с мобильным интернетом 11 июня также пожаловались жители Усольского района Иркутской области. О сбоях в начале июня сообщали жители Санкт-Петербурга, Псковской области и других регионов европейской части России.
Массовые отключения мобильного интернета в российских регионах, достигшие пика в мае, знаменуют сдвиг в политике цифрового контроля, сказал «Ведомостям» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, переход к полному отключению мобильного интернета был обусловлен рядом факторов: во-первых, дроны адаптировались, используя комбинированные системы наведения (инерциальные + GPS), где мобильный интернет лишь вспомогательный канал; во-вторых, есть технологическая возможность (внедрение DPI-систем по закону о суверенном рунете позволяет централизованно блокировать трафик «нажатием кнопки» без участия операторов).
Россияне, естественно, испытывают неудобство от веерных отключений интернета в регионах, но ощущения дискомфорта смягчаются несколькими факторами: во-первых, на это невозможно повлиять, во-вторых, проблема носит скорее временный характер, в-третьих, люди исходят из того, что это меры вынужденные и связаны с вопросами безопасности, говорит политолог Алексей Макаркин. «Раз так, то это [отсутствие мобильного интернета] не воспринимается как что-то драматическое с точки зрения отсутствия благ», – резюмировал эксперт.
Мобильный интернет, как и в принципе мобильную связь, используют для координации действий и наводки на цели, говорит ведущий инженер НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий. Воронин считает ограничения мобильного интернета довольно эффективной мерой, «но необходимо соизмерять положительные и негативные последствия отключения мобильного интернета».
И операторам, и абонентам совершенно очевидно, что защита критически важной инфраструктуры и обеспечение безопасности людей являются абсолютным приоритетом, говорит директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова. «Именно поэтому произошел переход от точечных ограничений навигации к полному отключению передачи данных», – сказала она «Ведомостям». По мнению Биджеловой, как только становится возможно, операторы прилагают все усилия для максимально быстрого восстановления услуг.