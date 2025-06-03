В России запустят пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам
Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, дублирующим интерфейс сайтов госструктур и компаний, стартует с 4 июня 2025 г., сообщила пресс-служба правительства.
Реализация проекта, по данным кабмина, позволит создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фейковых сайтов, которые обычно создаются мошенниками для кражи персональных данных и паролей. В рамках пилота планируется не только отработка этого механизма, но и создание предложений по его нормативному закреплению.
Работа будет длиться до 1 марта 2026 г. Участвовать со стороны государства будут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. Привлечь также планируется организацию «Координационный центр национального домена сети Интернет» и научно-исследовательский институт «Интеграл».
С 1 июня в рамках борьбы с мошенниками на портале «Госуслуги» изменились правила смены пароля. Теперь платформа отправляет специальный код для подтверждения операции только в случае, если на мобильном устройстве пользователя в этот момент не совершается телефонный звонок.