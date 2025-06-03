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В России запустят пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

Ведомости

Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, дублирующим интерфейс сайтов госструктур и компаний, стартует с 4 июня 2025 г., сообщила пресс-служба правительства.

Реализация проекта, по данным кабмина, позволит создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фейковых сайтов, которые обычно создаются мошенниками для кражи персональных данных и паролей. В рамках пилота планируется не только отработка этого механизма, но и создание предложений по его нормативному закреплению.

Работа будет длиться до 1 марта 2026 г. Участвовать со стороны государства будут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. Привлечь также планируется организацию «Координационный центр национального домена сети Интернет» и научно-исследовательский институт «Интеграл».

С 1 июня в рамках борьбы с мошенниками на портале «Госуслуги» изменились правила смены пароля. Теперь платформа отправляет специальный код для подтверждения операции только в случае, если на мобильном устройстве пользователя в этот момент не совершается телефонный звонок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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