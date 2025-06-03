В России запустят пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

Реализация проекта, по данным кабмина, позволит создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фейковых сайтов, которые обычно создаются мошенниками для кражи персональных данных и паролей. В рамках пилота планируется не только отработка этого механизма, но и создание предложений по его нормативному закреплению.