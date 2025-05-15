Рунет столкнулся с масштабным сбоем

Рунет столкнулся с масштабным сбоемВ Роскомнадзоре подтвердили короткий сбой в работе интернет-сервисов
Российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных «Сбой.РФ».
По состоянию на 20:20 мск пользователи отмечают ограничения в работе «Госуслуг», «Кинопоиска», «В контакте», «Яндекса», Telegram, приложений банка ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка.
В январе также произошел масштабный сбой в работе российского сегмента интернета. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», Дом.ру, МТС, «Мегафон», «Билайн» , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Также пользователи жаловались на то, что помимо доступа в интернет на время полностью пропала мобильная связь.
Тогда сбой продолжался примерно 15-20 минут вечером 14 января. Как говорил источник «Ведомостей» в одном из операторов, сбой связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра.