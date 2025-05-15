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Рунет столкнулся с масштабным сбоем

В Роскомнадзоре подтвердили короткий сбой в работе интернет-сервисов
Ведомости

Российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных «Сбой.РФ».

По состоянию на 20:20 мск пользователи отмечают ограничения в работе «Госуслуг», «Кинопоиска», «В контакте», «Яндекса», Telegram, приложений банка ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора подтвердил кратковременный сбой в работе как российских, так и зарубежных сервисов вечером 15 мая, пишет «Интерфакс». Проблемы возникли с 18:40, в 18:55 мск работа сервисов начала восстанавливаться.

В январе также произошел масштабный сбой в работе российского сегмента интернета. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», Дом.ру, МТС, «Мегафон», «Билайн» , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Также пользователи жаловались на то, что помимо доступа в интернет на время полностью пропала мобильная связь.

Тогда сбой продолжался примерно 15-20 минут вечером 14 января. Как говорил источник «Ведомостей» в одном из операторов, сбой связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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