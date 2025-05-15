Рунет столкнулся с масштабным сбоем

В январе также произошел масштабный сбой в работе российского сегмента интернета. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», Дом.ру, МТС, «Мегафон», «Билайн» , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Также пользователи жаловались на то, что помимо доступа в интернет на время полностью пропала мобильная связь.