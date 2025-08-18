Газета
Главная / Общество /

Клишас назвал издевкой поправку о гражданских женах участников спецоперации

В Госдуме убеждены, что не нужно придавать юридический статус женщинам, которые не заключили брак с участником спецоперации
Максим Иванов
Аргументом против принятия законопроекта в версии Крашенинникова и Клишаса было отсутствие ряда положительных отзывов
Аргументом против принятия законопроекта в версии Крашенинникова и Клишаса было отсутствие ряда положительных отзывов

«Если при жизни человек не регистрировал брак, то, наверное, что-то его сдерживало» – так глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина аргументирует отказ принять законопроект о «фактических брачных отношениях», который был внесен в январе 2024 г. Его авторы (основные – глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас) настаивали, что инициатива позволяет исполнить поручение президента.

14 января 2024 г. по итогам встречи с советом по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин велел представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей. Согласно законопроекту Крашенинникова и Клишаса, гражданские жены погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке могли признать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Для этого они должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок (тогда в гражданском браке можно было состоять год).

Правительство поддержало инициативу с учетом доработки, писали «Ведомости». Положения законопроекта, которые предусматривают, что установленный в судебном порядке факт состояния в брачных отношениях является браком и что сведения об этом вносятся в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, не соответствуют ст. 1 Семейного кодекса (браки заключаются только в загсах), отмечалось в заключении Белого дома. Также там предлагали в особых случаях дать возможности суду признавать фактически брачные отношения, если люди жили вместе менее трех лет.

Госдума поддержала льготы гражданским женам погибших участников спецоперации

Общество

После полученных замечаний от Белого дома и других заинтересованных сторон авторы доработали свой законопроект уже ко второму чтению, писали «Ведомости». В этой версии инициатива была поддержана юристами правительства и администрации президента (АП), говорит один из собеседников «Ведомостей».

Законопроект Крашенинникова и Клишаса, как писали «Ведомости», завис в Госдуме более чем на полтора года в связи с позицией спикера Госдумы и его замов, в частности Ирины Яровой. А затем все же де-факто снят с рассмотрения в день намеченного одобрения 15 июля. По словам Останиной, аргументом против принятия законопроекта в версии Крашенинникова и Клишаса было отсутствие ряда положительных отзывов, в частности заместителя министра, статс-секретаря Минобороны Анны Цивилевой.

В поручении президента не шло речи «о придании юридического статуса женщинам, которые вели совместное хозяйство и по какой-то причине не заключили брак с участником спецоперации, который впоследствии погиб», подчеркивает Останина в интервью «Ведомостям». Законопроект «противоречит нашему семейному законодательству, где семья – это основанный на браке союз мужчины и женщины, а главное условие заключения брака – это добровольность», говорит она. По ее словам, есть случаи, когда к депутатам обращаются сразу три женщины, которые претендуют на звание гражданской жены погибшего.

В результате после 15 июля комитетом Госдумы по обороне под кураторством Яровой были разработаны новые поправки, которые существенно сузили возможности получения льгот гражданскими женами погибших участников спецоперации. По ним в случае гибели участника спецоперации меры социальной поддержки «могут быть» предоставлены лицу, «в отношении которого установлен факт совместного проживания с ним не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы» или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации. Обязательным условием для получения льгот является наличие общего несовершеннолетнего ребенка. Установление факта совместного проживания производится судом. Меры социальной поддержки в отношении совместно проживавших будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства, отдельные меры могут устанавливать и регионы.

Нина Останина: «Институт полигамии мы узаконивать не будем»

Общество / Интервью

Эту инициативу и приняла Госдума 22 июля. 25 июля закон одобрил Совет Федерации. В тот день Клишас отметил, что «никаких мер социальной поддержки для лиц, которые не имеют официально зарегистрированного брака, сейчас нет и [думский] закон их не устанавливает»: «Закон говорит – они могут быть установлены в соответствии с частями 4 и 5 закона. В 4-й и 5-й частях говорится, что меры социальной поддержки на федеральном уровне «могут устанавливаться». А на уровне регионов субъекты [их] «вправе устанавливать». То есть президент, по мнению Клишаса, дал поручение установить меры социальной поддержки в отношении женщин тех участников спецоперации, которые не имеют со своим гражданским супругом официально зарегистрированного брака, а Госдума «решила таким экстравагантным способом выйти из этой истории»: «Не установив никаких мер социальной поддержки».

Кроме того, по словам сенатора, этим законом теперь ограничено право регионов, которые сами выбирали меры поддержки, ведь теперь выделять их можно при определенных условиях: если женщина проживала с мужчиной не меньше трех лет и имеет общего ребенка. «А если год и общий ребенок? А если два и два ребенка?» – отметил тогда Клишас.

Принятая Госдумой под конец сессии поправка – «издевка над гражданскими женами участников специальной военной операции и их детьми», заявил «Ведомостям» Клишас: «Мы будем настаивать на выполнении поручения президента».

Читайте также:Депутаты пересмотрели подход к гражданским женам участников спецоперации
