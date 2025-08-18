Клишас назвал издевкой поправку о гражданских женах участников спецоперации

Эту инициативу и приняла Госдума 22 июля. 25 июля закон одобрил Совет Федерации. В тот день Клишас отметил, что «никаких мер социальной поддержки для лиц, которые не имеют официально зарегистрированного брака, сейчас нет и [думский] закон их не устанавливает»: «Закон говорит – они могут быть установлены в соответствии с частями 4 и 5 закона. В 4-й и 5-й частях говорится, что меры социальной поддержки на федеральном уровне «могут устанавливаться». А на уровне регионов субъекты [их] «вправе устанавливать». То есть президент, по мнению Клишаса, дал поручение установить меры социальной поддержки в отношении женщин тех участников спецоперации, которые не имеют со своим гражданским супругом официально зарегистрированного брака, а Госдума «решила таким экстравагантным способом выйти из этой истории»: «Не установив никаких мер социальной поддержки».