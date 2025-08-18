Клишас назвал издевкой поправку о гражданских женах участников спецоперации

Клишас назвал издевкой поправку о гражданских женах участников спецоперацииВ Госдуме убеждены, что не нужно придавать юридический статус женщинам, которые не заключили брак с участником спецоперации
«Если при жизни человек не регистрировал брак, то, наверное, что-то его сдерживало» – так глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина аргументирует отказ принять законопроект о «фактических брачных отношениях», который был внесен в январе 2024 г. Его авторы (основные – глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас) настаивали, что инициатива позволяет исполнить поручение президента.
14 января 2024 г. по итогам встречи с советом по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин велел представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей. Согласно законопроекту Крашенинникова и Клишаса, гражданские жены погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке могли признать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Для этого они должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок (тогда в гражданском браке можно было состоять год).
Правительство поддержало инициативу с учетом доработки, писали «Ведомости». Положения законопроекта, которые предусматривают, что установленный в судебном порядке факт состояния в брачных отношениях является браком и что сведения об этом вносятся в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, не соответствуют ст. 1 Семейного кодекса (браки заключаются только в загсах), отмечалось в заключении Белого дома. Также там предлагали в особых случаях дать возможности суду признавать фактически брачные отношения, если люди жили вместе менее трех лет.
После полученных замечаний от Белого дома и других заинтересованных сторон авторы доработали свой законопроект уже ко второму чтению, писали «Ведомости». В этой версии инициатива была поддержана юристами правительства и администрации президента (АП), говорит один из собеседников «Ведомостей».
Законопроект Крашенинникова и Клишаса, как писали «Ведомости», завис в Госдуме более чем на полтора года в связи с позицией спикера Госдумы и его замов, в частности Ирины Яровой. А затем все же де-факто снят с рассмотрения в день намеченного одобрения 15 июля. По словам Останиной, аргументом против принятия законопроекта в версии Крашенинникова и Клишаса было отсутствие ряда положительных отзывов, в частности заместителя министра, статс-секретаря Минобороны Анны Цивилевой.
В поручении президента не шло речи «о придании юридического статуса женщинам, которые вели совместное хозяйство и по какой-то причине не заключили брак с участником спецоперации, который впоследствии погиб», подчеркивает Останина в интервью «Ведомостям». Законопроект «противоречит нашему семейному законодательству, где семья – это основанный на браке союз мужчины и женщины, а главное условие заключения брака – это добровольность», говорит она. По ее словам, есть случаи, когда к депутатам обращаются сразу три женщины, которые претендуют на звание гражданской жены погибшего.
В результате после 15 июля комитетом Госдумы по обороне под кураторством Яровой были разработаны новые поправки, которые существенно сузили возможности получения льгот гражданскими женами погибших участников спецоперации. По ним в случае гибели участника спецоперации меры социальной поддержки «могут быть» предоставлены лицу, «в отношении которого установлен факт совместного проживания с ним не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы» или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации. Обязательным условием для получения льгот является наличие общего несовершеннолетнего ребенка. Установление факта совместного проживания производится судом. Меры социальной поддержки в отношении совместно проживавших будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства, отдельные меры могут устанавливать и регионы.
Эту инициативу и приняла Госдума 22 июля. 25 июля закон одобрил Совет Федерации. В тот день Клишас отметил, что «никаких мер социальной поддержки для лиц, которые не имеют официально зарегистрированного брака, сейчас нет и [думский] закон их не устанавливает»: «Закон говорит – они могут быть установлены в соответствии с частями 4 и 5 закона. В 4-й и 5-й частях говорится, что меры социальной поддержки на федеральном уровне «могут устанавливаться». А на уровне регионов субъекты [их] «вправе устанавливать». То есть президент, по мнению Клишаса, дал поручение установить меры социальной поддержки в отношении женщин тех участников спецоперации, которые не имеют со своим гражданским супругом официально зарегистрированного брака, а Госдума «решила таким экстравагантным способом выйти из этой истории»: «Не установив никаких мер социальной поддержки».
Кроме того, по словам сенатора, этим законом теперь ограничено право регионов, которые сами выбирали меры поддержки, ведь теперь выделять их можно при определенных условиях: если женщина проживала с мужчиной не меньше трех лет и имеет общего ребенка. «А если год и общий ребенок? А если два и два ребенка?» – отметил тогда Клишас.
Принятая Госдумой под конец сессии поправка – «издевка над гражданскими женами участников специальной военной операции и их детьми», заявил «Ведомостям» Клишас: «Мы будем настаивать на выполнении поручения президента».