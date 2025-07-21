Депутаты пересмотрели подход к гражданским женам участников спецоперации

Депутаты пересмотрели подход к гражданским женам участников спецоперацииМер поддержки будет меньше, а предоставят их только при наличии общего ребенка, следует из новых поправок
В Госдуме разработали новые поправки, касающиеся льгот для гражданских жен участников спецоперации. Они существенно меньше, чем те, что предлагались ранее. Теперь на меры поддержки могут претендовать только женщины погибших участников спецоперации, с которыми они прожили вместе три года и имеют общего ребенка. Комитет нижней палаты по обороне во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия») одобрил поправки 18 июля на своем заседании. Единоросс на звонки «Ведомостей» не ответил.
Поправки были внесены ко второму чтению в инициативу, меняющую закон о денежном довольствии военнослужащих. В итоге концепция законопроекта практически полностью изменилась. При этом в Госдуме уже был законопроект о льготах для гражданских жен участников спецоперации, но спикер Госдумы Вячеслав Володин решил разработать поправки заново, писали «Ведомости» 16 июля. Их авторами стали сам спикер, его первый заместитель Иван Мельников (КПРФ) и заместитель Ирина Яровая («Единая Россия»), руководители пяти думских фракций, Картаполов и др.
Согласно поправкам, в случае гибели участника спецоперации меры социальной поддержки «могут быть» предоставлены лицу, «в отношении которого установлен факт совместного проживания с ним не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы» или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка. Установление факта совместного проживания производится судом.
Отдельно в новых поправках прописано, что не допускается установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства между лицами, хотя бы одно из которых уже состоит или состояло на момент гибели участника спецоперации в зарегистрированном браке, а также близкими родственниками. Причем меры социальной поддержки в отношении совместно проживавших будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства, отдельные меры могут устанавливать и регионы. Право на получение мер социальной поддержки возникнет только после вступления в силу решения суда и при наличии общего ребенка.
Новые поправки потенциально сужают круг тех, кто будет подпадать под льготы. В законопроекте, который в январе 2024 г. вносили председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас и на тот момент первый вице-спикер СФ Андрей Турчак (сейчас – глава Республики Алтай), оснований для получения мер поддержки было больше. По этому законопроекту, если одно из лиц, фактически состоящих в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в спецоперации, другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде. Факт нахождения в брачных отношениях предлагалось устанавливать, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка).
Причем установленный факт состояния в отношениях предлагалось считать браком и внести сведения об этом в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Правда, этот пункт ко второму чтению авторы собирались убрать. Соответственно, по этому законопроекту гражданские супруги могли претендовать как на выплаты после гибели участника спецоперации, так и на его наследство. Это как раз и вызвало споры в Госдуме, говорили «Ведомостям» источники в нижней палате.
По новым поправкам условием получения льгот при совместном проживании является ребенок, говорит адвокат Дмитрий Аграновский: «Кроме того, в первом случае гражданская супруга может претендовать на наследство, а во втором – только на меры социальной поддержки». При этом новый законопроект вряд ли рассчитан на конфликтные отношения, считает Аграновский. Ребенок, в случае если он признан отцом, является наследником первой очереди, отметил юрист. И если, к примеру, квартира зарегистрирована на погибшего отца, то мать может в ней проживать со своим несовершеннолетним ребенком, говорит он.
В целом же государству выгоднее, чтобы люди состояли в официальных брачных отношениях, добавляет Аграновский.
Выступая против изначальной версии законопроекта, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») апеллировала к традиционным ценностям, к которым гражданские браки, по ее мнению, не относятся, рассказывали источники «Ведомостей». При этом РПЦ инициативу поддержала.