Депутаты пересмотрели подход к гражданским женам участников спецоперации

Новые поправки потенциально сужают круг тех, кто будет подпадать под льготы. В законопроекте, который в январе 2024 г. вносили председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас и на тот момент первый вице-спикер СФ Андрей Турчак (сейчас – глава Республики Алтай), оснований для получения мер поддержки было больше. По этому законопроекту, если одно из лиц, фактически состоящих в брачных отношениях, погибло, признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в связи с участием в спецоперации, другая сторона этих отношений имеет право установить факт состояния в брачных отношениях в суде. Факт нахождения в брачных отношениях предлагалось устанавливать, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка).