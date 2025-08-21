Генпрокуратура требует изъять имущество Тимура Иванова на 1,2 млрд рублей

Проверка незаконно нажитого имущества, по словам собеседника «Ведомостей», была проведена по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. Она показала, что имущество стоимостью более 1,239 млрд руб. многократно превышает сумму дохода чиновника за 2016–2024 гг. В частности, речь в иске идет об изъятии в госсобственность нескольких земельных участков в Москве, Подмосковье, Карелии и других регионах России, автопарка из элитных автомобилей и мотоциклов, коллекции из 44 наручных часов, 30 картин русских и иностранных художников XIX-XX вв., представляющих культурную ценность, а также антикварные книги и многочисленные экземпляры оружия.