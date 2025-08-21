Генпрокуратура требует изъять имущество Тимура Иванова на 1,2 млрд рублей

Генпрокуратура требует изъять имущество Тимура Иванова на 1,2 млрд рублейС экс-замглавы Минобороны хотят взыскать 170 дорогостоящих ювелирных изделий и 30 картин, узнали «Ведомости»
Генеральная прокуратура России 20 августа обратилась с иском о конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Надзорное ведомство, как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с иском, требует обратить в доход государства имущество Иванова и его родственников общей стоимостью более 1,2 млрд руб.
Проверка незаконно нажитого имущества, по словам собеседника «Ведомостей», была проведена по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. Она показала, что имущество стоимостью более 1,239 млрд руб. многократно превышает сумму дохода чиновника за 2016–2024 гг. В частности, речь в иске идет об изъятии в госсобственность нескольких земельных участков в Москве, Подмосковье, Карелии и других регионах России, автопарка из элитных автомобилей и мотоциклов, коллекции из 44 наручных часов, 30 картин русских и иностранных художников XIX-XX вв., представляющих культурную ценность, а также антикварные книги и многочисленные экземпляры оружия.
Как утверждает источник, Иванов, став в мае 2016 г. заместителем министра обороны, «решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству для личного обогащения». Проверка, продолжает он, показала, что у Иванова в ходе обысков были изъяты наличные денежные средства в размере почти 290 млн руб., $350 000 и 191 000 евро, а также несколько миллионов на счетах в российских банках.
Ответчиками по иску вместе с Ивановым проходят еще пять физлиц, среди которых бывшая жена Светлана Захарова, нынешняя гражданская супруга Мария Китаева и один из фигурантов по уголовному делу – бизнесмен Сергей Бородин. Из юрлиц ответчиками по иску выступают ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс русское село» и ООО «Гринэнерджи».
Как писали «Ведомости», 1 июля Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в особо крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн руб.
В прениях 23 июня прокуратура просила назначить ему 14,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании. В последнем слове Иванов заявил, что его «есть за что судить, но точно не за растрату», подчеркнув, что за покупку паромов сначала получил госнаграду, а позже эти действия были квалифицированы как преступные.
Иванов был задержан еще 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он и бизнесмен Александр Бородин незаконно получили около 1,185 млрд руб. Кроме того, бывшего замминистра обвинили в перечислении около 4 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц», на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед».
В июне 2025 г. к делу добавился эпизод о взятке в 152 млн руб. от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина. Как писал ТАСС, речь шла о контракте на поставку консервированных овощей и томатной пасты агрокомплексом «Русское село». По данным агентства, деньги были переданы через предоставление тульским ООО «Проопт» безналичного займа агропредприятию. Его учредитель Сергей Бородин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.