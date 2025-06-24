Новый эпизод по делу Тимура Иванова связан с поставками консервов
Новый эпизод взятки в деле экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» овощных консервов в магазины одной из розничных сетей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, предполагаемый взяткодатель – глава «Олимпситистроя» Александр Фомин. Уточняется, что в новом эпизоде коррупционного дела идет речь идет о заключении контракта на оптовые поставки консервированных горошка, огурцов, томатов и томатной пасты агрокомплексом «Русское село».
Источник агентства также отметил, что аргументы фигурантов дела о частично погашенном займе и выплате «Русским селом» процентов по нему не убедили следствие в том, что новый эпизод в деле Иванова и предполагаемого взяткодателя связан исключительно с предпринимательской деятельностью. По версии следствия, взятка была передана Иванову через предоставление тульским ООО «Проопт» безналичного процентного займа агрокомплексу «Русское село»» на сумму более 122 млн руб. Учредителем сельхозпредприятия является Сергей Бородин. В качестве взятки также рассматривается уставный капитал предприятия в размере 30 млн руб., внесенный лично Бородиным на расчетный счет компании.
Бородин дал показания против Иванова по новому эпизоду, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. После возбуждения дела в отношении Иванова и Фомина «Проопт» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием расторгнуть договор с «Русским селом».
О возбуждении против Иванова еще одного уголовного дела о получении взятки от Фомина на сумму свыше 152 млн руб. ТАСС сообщал 21 июня.
Иванов, обвиняемый в получении взятки и растрате, находится под стражей с апреля 2024 г. По версии следствия, экс-чиновник с другим фигурантом получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ. ТАСС писал, что расследование по этому делу планируется завершить летом. К осени материалы должны поступить в суд для рассмотрения по существу. Помимо прочего, Иванову вменяют растрату и вывод порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».