Новый эпизод по делу Тимура Иванова связан с поставками консервов

Источник агентства также отметил, что аргументы фигурантов дела о частично погашенном займе и выплате «Русским селом» процентов по нему не убедили следствие в том, что новый эпизод в деле Иванова и предполагаемого взяткодателя связан исключительно с предпринимательской деятельностью. По версии следствия, взятка была передана Иванову через предоставление тульским ООО «Проопт» безналичного процентного займа агрокомплексу «Русское село»» на сумму более 122 млн руб. Учредителем сельхозпредприятия является Сергей Бородин. В качестве взятки также рассматривается уставный капитал предприятия в размере 30 млн руб., внесенный лично Бородиным на расчетный счет компании.