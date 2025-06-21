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В отношении экс-замглавы Минобороны Иванова завели новое дело о взятке

Ведомости

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра обороны России Тимура Иванова, речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн руб. от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина, передает ТАСС со ссылкой на материалы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), в отношении Фомина следователи также завели дело о даче взятки в особо крупном размере, говорится в документах.

Иванов находится под арестом с апреля 2024 г. Его обвиняют в получении взятки и растрате. По версии следствия, бывший чиновник с другим фигурантом получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ. По данным ТАСС, расследование по этому делу планируется завершить летом, а к осени материалы должны поступить в суд для рассмотрения по существу.

Иванов также обвиняется в растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он не признал вину. Обвинения отверг и бывший подчиненный экс-замминистра Антон Филатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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