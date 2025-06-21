В отношении экс-замглавы Минобороны Иванова завели новое дело о взятке

Иванов находится под арестом с апреля 2024 г. Его обвиняют в получении взятки и растрате. По версии следствия, бывший чиновник с другим фигурантом получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ. По данным ТАСС, расследование по этому делу планируется завершить летом, а к осени материалы должны поступить в суд для рассмотрения по существу.