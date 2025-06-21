В отношении экс-замглавы Минобороны Иванова завели новое дело о взятке
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра обороны России Тимура Иванова, речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн руб. от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина, передает ТАСС со ссылкой на материалы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), в отношении Фомина следователи также завели дело о даче взятки в особо крупном размере, говорится в документах.
Иванов находится под арестом с апреля 2024 г. Его обвиняют в получении взятки и растрате. По версии следствия, бывший чиновник с другим фигурантом получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ. По данным ТАСС, расследование по этому делу планируется завершить летом, а к осени материалы должны поступить в суд для рассмотрения по существу.
Иванов также обвиняется в растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Он не признал вину. Обвинения отверг и бывший подчиненный экс-замминистра Антон Филатов.