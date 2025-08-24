Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Более 60 рейсов задержались в «Пулково» на фоне атак беспилотников

Аэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства с 23 августа
Полина Худякова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В аэропорту «Пулково» после введенных Росавиацией ограничений на запасные аэродромы ушли 39 самолетов, задержаны более 60 рейсов, сообщает «Пулково» в своем Telegram-канале.

Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск судов 23 августа около 14:30 мск. За это время над портом Усть-Луга в Ленинградской области было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов, сообщало Минобороны РФ. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, падение обломков одного из дронов привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС. Власти Санкт-Петербурга и региона сообщали о сбитых дронах и в других районах области.

23 августа оператор авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы» сообщил, что в связи с мерами Росавиации на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, а также с задержками летят более 50 рейсов. На следующий день «Пулково» продолжает работать в условиях ограничений воздушного пространства, они действуют около 20 часов. По данным аэропорта, за это время по согласованию с соответствующими ведомствами воздушная гавань смогла принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 000 пассажиров.

По информации аэропорта, ситуация в терминале остается спокойной. Сотрудники раздают пассажирам воду, мягкие коврики, складные сиденья, а семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта, говорится в сообщении. 

Позднее аэропорт «Пулково» предупредил о временном закрытии регистрации на рейсы внутренних линий и ограничении прохода в зону ожидания («чистую» зону) внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров, пояснил аэропорт.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 10:07, что аэропорт «Пулково» возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных