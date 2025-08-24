Более 60 рейсов задержались в «Пулково» на фоне атак беспилотников

Более 60 рейсов задержались в «Пулково» на фоне атак беспилотниковАэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства с 23 августа
В аэропорту «Пулково» после введенных Росавиацией ограничений на запасные аэродромы ушли 39 самолетов, задержаны более 60 рейсов, сообщает «Пулково» в своем Telegram-канале.
Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск судов 23 августа около 14:30 мск. За это время над портом Усть-Луга в Ленинградской области было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов, сообщало Минобороны РФ. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, падение обломков одного из дронов привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС. Власти Санкт-Петербурга и региона сообщали о сбитых дронах и в других районах области.
23 августа оператор авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы» сообщил, что в связи с мерами Росавиации на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, а также с задержками летят более 50 рейсов. На следующий день «Пулково» продолжает работать в условиях ограничений воздушного пространства, они действуют около 20 часов. По данным аэропорта, за это время по согласованию с соответствующими ведомствами воздушная гавань смогла принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 000 пассажиров.
По информации аэропорта, ситуация в терминале остается спокойной. Сотрудники раздают пассажирам воду, мягкие коврики, складные сиденья, а семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта, говорится в сообщении.
Позднее аэропорт «Пулково» предупредил о временном закрытии регистрации на рейсы внутренних линий и ограничении прохода в зону ожидания («чистую» зону) внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров, пояснил аэропорт.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 10:07, что аэропорт «Пулково» возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами.