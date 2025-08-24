Более 60 рейсов задержались в «Пулково» на фоне атак беспилотников

Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск судов 23 августа около 14:30 мск. За это время над портом Усть-Луга в Ленинградской области было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов, сообщало Минобороны РФ. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, падение обломков одного из дронов привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС. Власти Санкт-Петербурга и региона сообщали о сбитых дронах и в других районах области.