Из-за ограничений в «Пулково» задержаны более 50 рейсов

23 августа Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись атаке со стороны Украины. Силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Тосненском районе Ленобласти, обошлось без жертв и разрушений. Позже два БПЛА сбили в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших также нет. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Пушкинском районе города был подавлен украинский БПЛА.