Из-за ограничений в «Пулково» задержаны более 50 рейсов
В связи с ограничениями, которые Росавиация ввела в петербургском аэропорту «Пулково», на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, а также с задержками летят более 50 рейсов. Об этом сообщил оператор авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы», передает «РИА Новости».
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничительной меры в аэропорту «Пулково» в 14:29 мск.
23 августа Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись атаке со стороны Украины. Силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Тосненском районе Ленобласти, обошлось без жертв и разрушений. Позже два БПЛА сбили в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших также нет. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Пушкинском районе города был подавлен украинский БПЛА.
В связи с атакой беспилотников губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал распоряжение перейти на режим повышенной готовности всем структурным подразделениям.