Операторам беспилотников придется получать права на управление дронами

Операторам беспилотников придется получать права на управление дронамиМинтранс обсуждает с участниками рынка, как сертифицировать внешних пилотов для БПЛА
Минтранс предложил ввести требование о получении свидетельства внешнего пилота для операторов, которые с земли управляют беспилотными авиационными системами (БАС). Это следует из подготовленного ведомством проекта приказа с изменениями в Федеральные авиационные правила (ФАП, утверждаются приказом министерства) от 10 февраля 2014 г., которые устанавливают требования к оформлению и форме свидетельств авиационного персонала гражданской авиации (ГА). Этот проект замминистра транспорта Владимир Потешкин 21 августа направил в АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» («Платформа НТИ») и в ассоциацию «Аэронекст».
С копией письма ознакомились «Ведомости», его получение подтвердили представители «Платформы НТИ» и ассоциации «Аэронекст». Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям» разработку нормативного акта, но посчитал дальнейшие комментарии преждевременными. Представитель «Аэронекста» подчеркнул, что ассоциация готовит ответ на предложения Минтранса.
Минтранс предлагает вписать «внешнего пилота БАС» в пункт ФАП, в котором перечисляются специальности авиаперсонала ГА. В форме свидетельства внешнего пилота БАС должны быть квалификационные отметки о виде беспилотника (беспилотный самолет, дирижабль, планер, винтокрыл (rotorcraft), воздушное судно с системой увеличения подъемной силы (powered-lift) и свободный аэростат). Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 г. и действовать до 1 сентября 2031 г.
Для получения любого авиационного свидетельства нужно не только сдать экзамены, но и пройти подготовку в сертифицированном Росавиацией авиационном учебном центре (АУЦ), объясняет основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков. По его словам, на сегодняшний день ни один АУЦ не получил необходимого согласования программы для подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов (БВС) массой более 30 кг.
Для получения такого свидетельства нужно будет пройти дополнительную проверку, добавляет генеральный директор АУЦ «Школа беспилотной авиации» (федеральный провайдер) Денис Кириков. Во-первых, подтвердить реальный практический налет как на БВС, так и на современных тренажерах и в среде имитации полетов. Во-вторых, успешно сдать теоретический экзамен по основным принципам эксплуатации и нормативно-правовой базе БАС. Сам специалист должен иметь высшее инженерное или естественно-научное образование, обладать практическим опытом эксплуатации беспилотников или авиационной деятельности не менее одного года, перечисляет он.
Терминологически свидетельство внешнего пилота БВС было введено в далеком 2015 году в Воздушном кодексе РФ, но до сих пор Минтранс не сделал нормативную базу для его внедрения в практику, продолжает Патраков. По его словам, за 10 лет ни одного свидетельства внешнего пилота БВС Росавиация так и не выдала.
Начало выдачи свидетельств позволит начать легализацию эксплуатантов БАС массой более 30 кг, надеется Патраков. Сейчас такие БВС легально можно эксплуатировать только в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР; «регуляторные песочницы», которые создают исключения из правового поля для обкатки инноваций. – «Ведомости»). К тому же для легализации авиаперсонала нужно начать выдавать свидетельства не только внешних пилотов, но и техников для обслуживания БВС более 30 кг, подчеркивает авиаэксперт. Он отметил, что по этому направлению работа пока еще даже не начиналась. Поэтому для эксплуатантов БАС более 30 кг принципиально ничего не изменится – даже после получения этих свидетельств легальная эксплуатация также будет возможна только в ЭПР, замечает Патраков.
В данный момент участники отрасли обсуждают вопрос минимальной квалификации для обучения на внешнего пилота БВС, отмечает авиаэксперт. По его словам, в России уже более 20 лет есть проблема избыточных требований к кандидатам в пилоты и это также распространяется на подготовку внешнего пилота БВС. «Позиция Минтранса не сильно отличается от требований к кандидату на командира воздушного судна Boeing B737, а в отрасли считают, что требований к кандидату водителя автомобиля по аналогии с правами категории B будет достаточно», – поясняет Патраков.
Аттестация внешних пилотов БВС необходима, полагает заместитель генерального директора компании «Флай дрон», эксперт НТИ «Аэронет» Александр Кравченко. Но степень ее сложности имеет смысл устанавливать в зависимости от того, на какой именно беспилотник выдаются «права», указывает он. «Управлять небольшим дроном, который используется, например, для видеосъемки мероприятия, и управлять тяжелым грузовым БВС – это не одно и то же», – подчеркивает Кравченко. Чтобы научиться управлять небольшим легким беспилотником, никакой бэкграунд не нужен, продолжает эксперт. Обучение проводится с нуля и не занимает много времени. А для пилотирования тяжелого БПЛА необходимо техническое образование по аналогии с тем, которое получают пилоты ГА, считает Кравченко.
Введение свидетельства внешнего пилота систематизирует работу эксплуатантов БАС, считает Кириков. Получившие сертификат специалисты смогут быстрее и легче устроиться на работу, подтвердив свой опыт и квалификацию. Это, по мнению топ-менеджера, облегчит HR поиск и привлечение в компании квалифицированных специалистов.