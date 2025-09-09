Операторам беспилотников придется получать права на управление дронами

Начало выдачи свидетельств позволит начать легализацию эксплуатантов БАС массой более 30 кг, надеется Патраков. Сейчас такие БВС легально можно эксплуатировать только в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР; «регуляторные песочницы», которые создают исключения из правового поля для обкатки инноваций. – «Ведомости»). К тому же для легализации авиаперсонала нужно начать выдавать свидетельства не только внешних пилотов, но и техников для обслуживания БВС более 30 кг, подчеркивает авиаэксперт. Он отметил, что по этому направлению работа пока еще даже не начиналась. Поэтому для эксплуатантов БАС более 30 кг принципиально ничего не изменится – даже после получения этих свидетельств легальная эксплуатация также будет возможна только в ЭПР, замечает Патраков.