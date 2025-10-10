Счетная палата указала на отсутствие учета студентов проекта «Профессионалитет»

В целом запланированные показатели по федпроекту за 2022–2024 гг. достигнуты, но все из них ежегодно перевыполнялись – на 25% и более, следует из отчета. Согласно позиции СП, это происходило даже при увеличении плановых значений, «что свидетельствует о недостаточной амбициозности (заниженности) планируемых показателей и результатов». Например, в рамках внебюджетного финансирования проекта в 2023 г. планировалось привлечь 1,4 млрд руб. к концу отчетного периода, а по факту сумма превысила 2 млрд руб. То же самое было в 2024 г.: планировалось 1,6 млрд руб., но к концу отчетного периода привлекли 2,5 млрд руб.