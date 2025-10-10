Счетная палата указала на отсутствие учета студентов проекта «Профессионалитет»Минпросвещения считает федпроект экспериментом и ведет сбор данных по его ключевым показателям
В федеральном проекте «Профессионалитет» нет показателя, с помощью которого можно оценить количество обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования (СПО) именно в рамках проекта. На это указала Счетная палата (СП) в отчете о результатах аудита использования средств федерального бюджета, направленных на проект (отчет есть у «Ведомостей»).
«Профессионалитет» реализуется с 2022 г. и направлен на создание образовательно-производственных центров и кластеров СПО. Они представляют собой интеграцию колледжей и структур реального сектора экономики и организаций, которые действуют в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.
За 2022–2024 гг. в рамках проекта создано 370 образовательно-производственных центров и кластеров по 24 отраслям экономики в 79 субъектах России, говорится в отчете СП. Вовлечено свыше 2100 предприятий, которые инвестировали в него более 4,5 млрд руб.
В федпроекте есть показатель «Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета». Как указали в СП, он характеризует количество всех студентов, которые учатся в колледжах и техникумах с этой программой, но не относится только к тем, кто непосредственно обучается по программам профессионалитета. В численность студентов попадают еще и обучающиеся по профессиям и специальностям, «непрофильным для отрасли кластера», говорится в отчете.
В целом запланированные показатели по федпроекту за 2022–2024 гг. достигнуты, но все из них ежегодно перевыполнялись – на 25% и более, следует из отчета. Согласно позиции СП, это происходило даже при увеличении плановых значений, «что свидетельствует о недостаточной амбициозности (заниженности) планируемых показателей и результатов». Например, в рамках внебюджетного финансирования проекта в 2023 г. планировалось привлечь 1,4 млрд руб. к концу отчетного периода, а по факту сумма превысила 2 млрд руб. То же самое было в 2024 г.: планировалось 1,6 млрд руб., но к концу отчетного периода привлекли 2,5 млрд руб.
Аналогичная ситуация с показателем по доле оснащенности образовательных организаций современным оборудованием. При планируемом показателе в 3,8% в 2023 г. фактический составил 5,6%. В 2024 г. при плане 7,8% в конце отчетного периода был 11,2%. Несмотря на перевыполнение, оборудование применяется неэффективно. Пример – центр повышения квалификации кадров СПО в Нижнем Новгороде. Более половины оборудования в нем (69,1%), приобретенного в 2023–2024 гг. за счет федбюджета на сумму 695,2 млн руб., по состоянию на май этого года не используется.
«Одна из ключевых рекомендаций – установить постоянный мониторинг реализации мероприятий проекта и дополнить формы федерального статистического наблюдения показателями, характеризующими реализацию программ профессионалитета», – уточнили в СП.
Представитель пресс-службы Минпросвещения отметил, что проект «Профессионалитет» – это эксперимент, который проводится по новой образовательной технологии. Сейчас в формах статистического наблюдения ведомства СПО-1 и СПО-2 (учитывают количество обучающихся, разделение по специальностям, материально-техническую базу и др.) отсутствуют показатели в части проекта. При этом Минпросвещения собирает данные по ключевым показателям реализации проекта и проводит оперативные мониторинги. Это позволяет оценить качество подготовки кадров, процент трудоустройства выпускников, материально-техническую базу и другие показатели, заключил он. «Все стоящие перед проектом задачи достигнуты, а некоторые значительно перевыполнены», – указал представитель министерства.
Регионам и исполнителям на местах нужна методическая помощь, обучение и дополнительное финансирование из центра, чтобы собирать и обрабатывать необходимые данные, а также ставить обоснованные цели на будущее, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Только в таком случае возможна содержательная обратная связь и показатели, характеризующие качественный прогресс в достижении целей, указала она. По словам Киселевой, систему показателей, позволяющих оценить достигнутые результаты в рамках проекта, можно и нужно совершенствовать. Например, оценивать долю трудоустроенных студентов, оставшихся работать на предприятии более года, удовлетворенность работодателей сотрудничеством с колледжем и уровнем подготовки выпускников, качество переподготовки педагогов и наставников в колледже и др., заключила она.
С ней согласилась и ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Ломтева. С учетом того что выпускники СПО нередко не работают по полученной специальности, целесообразно ввести отдельный показатель по федпроекту – «трудоустройство по специальности» и разработать механизм отслеживания возвратной миграции выпускников колледжей, подчеркнула она. Это позволит точнее оценивать влияние проекта на кадровое обеспечение и рынок труда, добавила она.