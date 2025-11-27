Как готовят участников федерального кадрового резерва

Второй трек профессионального развития для резервистов – это индивидуальное карьерное сопровождение. Обучение, длящееся 36 часов, проходит два потока по 50 человек: первый поток – с июня по сентябрь, второй поток – с сентября по декабрь. Карьерное сопровождение включает в себя шесть индивидуальных коучинговых сессий с экспертами факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ, а также два очных учебных дня для группового коучинга. Целью обучения является прогнозирование и построение индивидуальных карьерных траекторий резервистов с учетом их текущей управленческой работы.