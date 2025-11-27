Как готовят участников федерального кадрового резерва«Ведомости» выяснили, как устроена подготовка резервистов, прошедших отбор после указа президента 2024 года
В РАНХиГС завершается первый год обучения участников федерального кадрового резерва, который был сформирован новым указом президента от 22 января 2024 г. «Ведомости» ознакомились с программой обучения резервистов, его подлинность подтвердили два источника – близкий к администрации президента и близкий к РАНХиГС.
К федеральному кадровому резерву относятся люди, которые соответствуют определенным квалификационным и другим требованиям для замещения должностей федеральной гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы. Их назначение на должности и освобождение с них осуществляют президент или правительство. Реализует подготовку резервистов Высшая школа госуправления (ВШГУ) РАНХиГС с 2025 г.
Согласно указу формируется федеральный кадровый резерв управлением президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции на основании предложений «рекомендателей» – администрации президента, правительства, руководителей федеральных госорганов, глав регионов.
Программа подготовки резервистов
«Для участников резерва предусматривается комплекс мероприятий по профессиональному развитию. Академия занимается подготовкой этого резерва. Мероприятия включают пять направлений профессионального развития – комплексную программу развития резерва на государственной гражданской службе, индивидуальное карьерное сопровождение, комплекс тренинговых программ, развитие экспертно-аналитической компетенции для руководителей, работу на образовательном портале», – рассказывает «Ведомостям» директор ВШГУ РАНХиГС Алексей Колесников.
Комплекс образовательных программ начался с мая 2025 г. и будет проходить каждый год, говорит Колесников. По его словам, участники резерва (сейчас в нем несколько сотен человек) проходят обучение по нескольким представленным направлениям.
Программа комплексного развития резерва длится 502 академических часа, включает четыре модуля, региональную и зарубежную стажировки. Продолжительность каждого блока обучения – пять дней.
Проходила программа с мая по ноябрь 2025 г., по итогам резервисты получали диплом о профессиональной переподготовке. Целью является профессиональное развитие резервистов через формирование и совершенствование компетенций, которые нужны для эффективного госуправления на региональном и федеральном уровнях «в условиях современных вызовов». Обучение проходили 73 человека по шести модулям: «Глобальные тренды развития системы госуправления России», «Социально-экономическое развитие России», «Современные технологии публичного управления», «Эффективные коммуникации», а также региональная стажировка и стажировка в Минске.
Второй трек профессионального развития для резервистов – это индивидуальное карьерное сопровождение. Обучение, длящееся 36 часов, проходит два потока по 50 человек: первый поток – с июня по сентябрь, второй поток – с сентября по декабрь. Карьерное сопровождение включает в себя шесть индивидуальных коучинговых сессий с экспертами факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ, а также два очных учебных дня для группового коучинга. Целью обучения является прогнозирование и построение индивидуальных карьерных траекторий резервистов с учетом их текущей управленческой работы.
Комплекс тренинговых программ, длившийся 16 часов, проходил с мая по ноябрь. Всего было пять тренингов: «Личностно-профессиональная эффективность руководителя», «Системное и критическое мышление руководителя», «Искусство публичных выступлений», «Формирование и развитие управленческих команд», «Эффективные коммуникативные стратегии руководителя». Целью комплекса программ является развитие управленческих компетенций, по итогам выдается удостоверение о повышении квалификации.
Работа на образовательном портале позволяет проходить онлайн-курсы, которые индивидуализированы по результатам оценки профилей резервистов. Кроме того, участники программы получают доступ к электронным библиотекам «Альпина» и «Миф».
Компетенции для руководителей
Еще одно направление подготовки – это развитие экспертно-аналитической компетенции для руководителя. Длится этот курс 72 часа, пройти через него должно около 100 человек в этом году. Направление включает в себя очный образовательный блок (наставничество, публичные выступления, деловые игры), индивидуальную работу с резервистами по привлечению к экспертно-аналитической деятельности (выступление в качестве экспертов, выполнение роли наставников) и прохождение онлайн-курсов.
Обучение по этому направлению в РАНХиГС проходило в октябре – ноябре. Минтруд направлял список резервистов для учебы, с которым ознакомились «Ведомости». В перечне резервистов были три губернатора: глава Калининградской области Алексей Беспрозванных, глава ХМАО Руслан Кухарук и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Пресс-службы губернаторов Калининградской и Самарской областей отказались от комментариев, глава ХМАО не ответил на сообщение «Ведомостей». Один из собеседников, правда, говорит, что Федорищев в итоге обучение не проходил.
За «явкой» на обучение следит РАНХиГС. Если участники кадрового резерва не защищают итоговую работу, то удостоверение не получат, сказал близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». Минтруд участвует в отборе резервистов и согласовывает программу. Ведь это первый год работы над программой развития отобранных в федеральный кадровый резерв.
Также в списке резервистов первый замминистра просвещения Александр Бугаев, замминистра науки Айрат Гатиятов, замполпреда президента в СФО Вадим Головко, вице-губернатор Томской области Светлана Грузных, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, мэр Белгорода Валентин Демидов, директор ОАО РЖД по медицине Елена Жидкова, гендиректор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов, сенаторы Евгения Уваркина, Андрей Кутепов и Юлия Лазуткина, замминистра спорта Александр Никитин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова и др. Правда, не все из резервистов в итоге проходили обучение, добавляет один из собеседников.
Занятия проходили, к примеру, по таким темам: «Теория поколений», «Подготовка публичных выступлений: стандарт премьер-министра», «Личная коммуникационная стратегия государственного деятеля», «Переход участников спецоперации на управленческие позиции в органы государственной и муниципальной власти, государственные компании через наставничество», «Управление выгодной репутацией «Из Иванов – в царевичи» и др.
Гуров подтвердил «Ведомостям» учебу по направлению развития экспертно-аналитической компетенции для руководителя. «Впечатлен подходом организаторов программы к построению программы – это лекции, групповая работа и индивидуальная работа с кадровыми консультантами», – рассказывает Гуров. До 3 декабря он с экспертом программы готовит план развития коллектива: «На учебе учат ставить и вовремя корректировать цели, давать корректную обратную связь, управлять показателями эффективности и т. д.».
Повышение качества госуправления – задача, которая стоит перед системой власти, в разное время она решается при помощи разнообразных организационных и обучающих методов, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Одна из целей, стоящих перед государством, – внедрение принципов меритократии в систему кадрового продвижения, поскольку это позволяет государству быть эффективным и конкурентоспособным», – полагает эксперт. По словам Костина, президент в своем послании в 2024 г. уделил внимание этому вопросу, в том числе именно тогда он отметил необходимость повышения статуса РАНХиГС, которая, по сути, стала базой для подготовки госуправленцев высшего уровня, учитывая и обучение федерального кадрового резерва, и «школу губернаторов», и другие проекты.