Выпускниками третьего и четвертого потоков «Школы мэров» стали 160 муниципалов

Мэры рассказывали на выпускном, что они делали в рамках учебы. К примеру, глава ЗАТО Заречный в Пензенской области Алексей Костин говорил о том, как проходила «Прогулка с мэром». Участники школы приезжали в город, где мэр рассказывал о работе в ходе экскурсии по городу, и таким образом можно было понять лучшие практики и заимствовать их для своей работы, считает Костин. По его словам, в ходе таких экскурсий можно понять, что жители чувствуют, гуляя по городу. Он предложил добавлять и проблемные места, чтобы это позволило научиться минимизировать риски, которые могут возникнуть в муниципалитетах. А замглавы городского округа Самара Данил Морозов рассказывал, какие «незабываемые впечатления» у него и как он изменился после лазания на стену в ходе обучения командообразованию.