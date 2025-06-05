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Выпускниками третьего и четвертого потоков «Школы мэров» стали 160 муниципалов

Программа кадрового резерва была запущена по аналогии со «Школой губернаторов»
Елена Мухаметшина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В мастерской управления «Сенеж» 4 июня состоялся «выпускной» третьего и четвертого потоков «Школы мэров» – программы развития муниципального кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Обучение было запущено в октябре 2024 г., его проходили 160 представителей российских муниципалитетов из 82 регионов – от мэров городов до депутатов городских дум.

Всего в обучении было шесть модулей, в ходе которых участники изучали национальные цели развития и современные технологии управления, операционную и командную эффективность, стратегию развития, экономику и финансы муниципалитетов, хозяйственную деятельность и развитие территорий. Партнерами модулей выступали органы власти и бизнес-структуры. Выездные модули с практическими занятиями проводились в Архангельской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Самарской и Московской областях, ХМАО, Чечне, Якутии и Москве. Целью таких модулей организаторы считают возможность ознакомиться с лучшими муниципальными практиками, чтобы потом их можно было использовать в других городах. Также перед учащимися выступили более 300 экспертов, было более десяти командообразующих мероприятий.

Мэры рассказывали на выпускном, что они делали в рамках учебы. К примеру, глава ЗАТО Заречный в Пензенской области Алексей Костин говорил о том, как проходила «Прогулка с мэром». Участники школы приезжали в город, где мэр рассказывал о работе в ходе экскурсии по городу, и таким образом можно было понять лучшие практики и заимствовать их для своей работы, считает Костин. По его словам, в ходе таких экскурсий можно понять, что жители чувствуют, гуляя по городу. Он предложил добавлять и проблемные места, чтобы это позволило научиться минимизировать риски, которые могут возникнуть в муниципалитетах. А замглавы городского округа Самара Данил Морозов рассказывал, какие «незабываемые впечатления» у него и как он изменился после лазания на стену в ходе обучения командообразованию.

Последние десять дней участники защищали перед жюри, куда входили сотрудники администрации президента, ВАРМСУ, АНО «Диалог» и др., свои проекты – по сути, те или иные успешные практики, которые они внедрили в своих городах. На выпускном несколько муниципалов рассказали о своих проектах. К примеру, председатель гордумы Нижневартовска и главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов доложил, как им удалось решить проблему, которая возникла в городе, когда жители долго ожидали приема к узким специалистам в поликлиниках. К примеру, они внедрили искусственный интеллект для заполнения документов. В целом удалось снизить ожидание приема с 30 до 23 дней, при этом уменьшилось и время приемов за счет сокращения бумажной работы – с 15 до 10 минут.

На третьем и четвертом потоке обучались 75 мэров, среди которых в том числе Хас-Магомед Кадыров (Грозный), Александр Новиков (Смоленск), Дмитрий Наумов (Владимир), Зайт Орцханов ( Магас) и др. Еще 47 слушателей работают вице-мэрами, остальные 38 человек трудятся в региональных органах исполнительной власти, являются депутатами и т. д.

«Школа мэров» была запущена в ноябре 2023 г. Создание такой школы в апреле того же года обсуждалось на заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сказал, что в свое время, когда запускалась еще «Школа губернаторов», то быстро стало понятно, что обучения только для будущих глав регионов недостаточно. «Именно главы муниципалитетов сталкиваются со всеми сложностями «на земле». Поэтому в апреле 2023 г. президент дал поручение создать «Школу мэров», – напомнил Комиссаров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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