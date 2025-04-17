«Мы положили свои автоматы, взяли лопаты и начали восстанавливать»

Даудов напомнил, что в Грозном в результате боевых действий было разрушено 15 000 домов и тогда поднимался вопрос целесообразности восстановления столицы Чечни на ее прежнем месте. «Вопрос ставился перенести столицу в Гудермес. <...> Мы под руководством нашего Рамзана Ахматовича, мы вместе были молодые и, так скажем, положили свои автоматы, взяли лопаты, мастерки и начали восстанавливать <...> и нашу республику, и прежде всего столицу», – заявил он. Даудов заметил, что «тот хаос, который наша республика в начале 2000-х гг. пережила», сейчас чувствуют жители приграничных с Украиной регионов России. «И я уверен, вы построите новые поселки, новые города. Лучше, чем было. <...> Мы сильный народ, мы сильная страна, у нас сильный волевой президент Владимир Владимирович Путин», – выразил уверенность премьер Чечни.