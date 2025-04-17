«Мы положили свои автоматы, взяли лопаты и начали восстанавливать»В Чечне проходит школа мэров
Коммуникация в Чечне осложнена тем, что здесь с 2024 г. заблокирован Telegram. Например, с представителем министерства Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации «Ведомости» держали связь с помощью WhatsApp. Впрочем, местные жители все равно находят способ использовать Telegram – например, водитель такси Султан, согласившийся довезти нас из аэропорта до «Грозный-сити» за 500 руб. (остальные просили вдвое больше), первым делом рекомендовал подписаться на свой канал об экскурсиях в Чечне, Дагестане и Ингушетии (он подрабатывает извозом, а в основном занимается экскурсиями).
– Мне казалось, что блокировка касается только сим-карт, выданных в Чечне, – говорю я таксисту.
– Все зависит от мобильного оператора. У некоторых моих туристов Telegram работает, но не у всех, – отвечает он.
О блокировке Telegram на территории Дагестана и Чечни 8 марта заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, соответствующее решение «принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов» (цитата по ТАСС). «Его [мессенджер] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы [29 октября 2023 г.]. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», – сказал чиновник.
Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации Дагестана, заявил, что проблемы с доступом к Telegram стали возникать также в Ингушетии и других республиках. В Чечне Telegram начали блокировать после крушения самолета Azerbaijan Airlines (Azal) Баку – Грозный около казахстанского Актау 25 декабря 2024 г., уточнил источник. «Связано это с безопасностью. Мессенджер используют нарушители правопорядка, в особенности сторонники радикальных течений ислама», – говорит источник, близкий к дагестанской администрации.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.
День мира в Чечне
На обучение в Грозный приехало около 80 человек из разных регионов России, сообщил «Ведомостям» представитель РАНХиГС. Пятый очный модуль проходит с 15 по 18 апреля во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева. Здание, открытое в 2020 г., расположено на берегу Сунжи, а на противоположном берегу, в «Грозный-сити», разместились участники школы мэров. Между дворцом Омаева и отелем для слушателей курса ходят шаттлы.
Из «Грозный-сити» микроавтобус выезжает на пр-т Ахмата Кадырова, который после моста через Сунжу превращается в пр-т Владимира Путина. По правую руку видна мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова, по левую – торговый центр «Грозный молл».
Последний выездной модуль школы мэров проводится в Чечне не случайно, приводит пресс-служба РАНХиГС слова директора ВШГУ Олега Кондратенко. «В регионе активно развивается городская среда и сфера туризма, появляется новая инфраструктура, улучшается качество жизни, привлекаются инвестиции. Участники увидят, как управляется хозяйственный комплекс на муниципальном уровне, оценят состояние туристической инфраструктуры и уделят внимание сохранению объектов исторического наследия, а также вопросам традиционных ценностей в управлении», – рассказал он.
О чем речь
16 апреля в Чечне отмечается День мира – годовщина отмены режима контртеррористической операции в республике. Он был снят в 2009 г. «Чеченская республика сумела победить международный терроризм. Наши воины и сегодня стоят в авангарде защитников Отечества, мужественно отстаивая интересы страны в рамках спецоперации», – зачитал премьер-министр Чечни Магомед Даудов приветственное слово главы республики Рамзана Кадырова.
Даудов напомнил, что в Грозном в результате боевых действий было разрушено 15 000 домов и тогда поднимался вопрос целесообразности восстановления столицы Чечни на ее прежнем месте. «Вопрос ставился перенести столицу в Гудермес. <...> Мы под руководством нашего Рамзана Ахматовича, мы вместе были молодые и, так скажем, положили свои автоматы, взяли лопаты, мастерки и начали восстанавливать <...> и нашу республику, и прежде всего столицу», – заявил он. Даудов заметил, что «тот хаос, который наша республика в начале 2000-х гг. пережила», сейчас чувствуют жители приграничных с Украиной регионов России. «И я уверен, вы построите новые поселки, новые города. Лучше, чем было. <...> Мы сильный народ, мы сильная страна, у нас сильный волевой президент Владимир Владимирович Путин», – выразил уверенность премьер Чечни.
Больше, чем экономика
Хучиев, возглавлявший Грозный в общей сложности восемь лет (сейчас он помощник премьер-министра РФ), признался, что работа мэром была самым интересным периодом его карьеры. Он заявил, что первый президент Чечни Ахмат Кадыров верил в будущее разрушенного города. Благодаря ему и Путину «в 2007 г. была начата реализация программы «Грозный без следов войны» и федеральной целевой программы по восстановлению Чеченской республики», сказал помощник Мишустина. По его словам, за короткий срок были восстановлены тысячи домов, десятки школ, больниц, объекты коммунального хозяйства, восстановлены и отремонтированы автомобильные дороги и другие объекты.
Залогом успеха в муниципальном управлении Хучиев считает комплексный подход, сочетающий стратегическое видение, стимулирование бизнеса и эффективное использование ресурсов.
Немаловажным фактором развития городов экс-мэр Грозного считает международное сотрудничество. «Благодаря личным контактам Рамзана Ахматовича Кадырова с руководством арабских стран мы на себе ощутили коммерческие контракты в виде инвестиционных проектов», – сказал он. В качестве примера результата зарубежных инвестиций Хучиев назвал грозненскую гостиницу The Local, открытую к чемпионату мира по футболу 2018 г. В дни турнира в отеле жила сборная Египта. «Также мы построили за счет зарубежных инвестиций полностью современный университетский комплекс стоимостью по тем временам более 4 млрд [руб.], и на сегодняшний день там уже открыт филиал МГУ», – добавил Хучиев. По его словам, появление в Грозном филиала столичного вуза стало важным событием не только для Чечни, но и для всего юга России.
В заключение своего выступления помощник премьера России рассказал, как в канун 2011 г. сотня «Камазов» привезла в Грозный снег с гор при плюсовой температуре, так как Кадыров поручил властям города «принять меры, чтобы в новогоднюю ночь на площади у главной елки шел снег, так как воспринимать Новый год без снега трудно». Хучиев подчеркнул, что инициатива была реализована за внебюджетный счет.
«Поверьте, общественное настроение, настроение наших жителей иногда значит больше, чем экономическая составляющая», – заключил помощник Мишустина.