Путин поручил РАНХиГС готовить бойцов спецоперации для участия в проектах

Дополнительно поручено открыть раздел о проектах «Россия – страна возможностей» на портале «Госуслуги» и организовать взаимодействие с АСИ для продвижения инициатив участников.



Ответственными за проект назначены генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Доклад о проделанной работе по поручению им необходимо подготовить до 10 ноября 2025 г.