Путин поручил РАНХиГС готовить бойцов спецоперации для участия в проектах
Президент Владимир Путин поручил АНО «Россия – страна возможностей» совместно с РАНХиГС разработать систему предконкурсной подготовки бойцов спецоперации для участия в проектах и программах платформы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Новая система должна будет адаптировать опыт и компетенции военных к требованиям гражданских конкурсов, обеспечивать методическую и консультационную поддержку бойцов на всех этапах отбора, интегрировать лучших выпускников в кадровые резервы и социальные инициативы платформы.
Дополнительно поручено открыть раздел о проектах «Россия – страна возможностей» на портале «Госуслуги» и организовать взаимодействие с АСИ для продвижения инициатив участников.
Ответственными за проект назначены генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Доклад о проделанной работе по поручению им необходимо подготовить до 10 ноября 2025 г.
14 июля зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») выступила с инициативой о проработке вопроса о снижении требований для поступления на госслужбу участников спецоперации. Согласно ее оценке, «критерии наличия стажа <...> малореализуемы даже в отношении обычного населения».