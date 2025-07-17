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Путин поручил РАНХиГС готовить бойцов спецоперации для участия в проектах

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Президент Владимир Путин поручил АНО «Россия – страна возможностей» совместно с РАНХиГС разработать систему предконкурсной подготовки бойцов спецоперации для участия в проектах и программах платформы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новая система должна будет адаптировать опыт и компетенции военных к требованиям гражданских конкурсов, обеспечивать методическую и консультационную поддержку бойцов на всех этапах отбора, интегрировать лучших выпускников в кадровые резервы и социальные инициативы платформы.

Дополнительно поручено открыть раздел о проектах «Россия – страна возможностей» на портале «Госуслуги» и организовать взаимодействие с АСИ для продвижения инициатив участников.

Ответственными за проект назначены генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Доклад о проделанной работе по поручению им необходимо подготовить до 10 ноября 2025 г.

14 июля зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») выступила с инициативой о проработке вопроса о снижении требований для поступления на госслужбу участников спецоперации. Согласно ее оценке, «критерии наличия стажа <...> малореализуемы даже в отношении обычного населения».

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