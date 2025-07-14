Яровая предложила снизить требования для перехода участников СВО на госслужбу

Вице-спикер Думы уточнила, что этот вопрос заслуживает проработки, так как «поручение президента носит очень конкретный характер, чтобы на государственную службу приходили ребята, которые были участниками СВО». «Даже тот факт, что засчитывается стаж в период службы, он все равно не всегда покрывает [срок стажа]», – добавила Яровая. Замглавы комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Дарья Лантратова, в свою очередь, отметила, что стаж добровольцев, служащих по контракту с Минобороны, не учитывается, так как «они не находятся на воинских должностях». «Это тоже нужно понимать, может быть, здесь все-таки нужны корректировки в федеральное законодательство», – считает сенатор.