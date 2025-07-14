Яровая предложила снизить требования для перехода участников СВО на госслужбу

Яровая предложила снизить требования для перехода участников СВО на госслужбуВице-спикер Госдумы считает малореализуемым критерий наличия у них стажа
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума совета законодателей предложила поработать над вопросом снижения требований для поступления на государственную службу участников специальной военной операции. По ее оценке, «критерии наличия стажа <...> малореализуемы даже в отношении обычного населения». «Быть может, есть необходимость, и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников спецоперации, с тем чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях», – сказала Яровая.
Вице-спикер Думы уточнила, что этот вопрос заслуживает проработки, так как «поручение президента носит очень конкретный характер, чтобы на государственную службу приходили ребята, которые были участниками СВО». «Даже тот факт, что засчитывается стаж в период службы, он все равно не всегда покрывает [срок стажа]», – добавила Яровая. Замглавы комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Дарья Лантратова, в свою очередь, отметила, что стаж добровольцев, служащих по контракту с Минобороны, не учитывается, так как «они не находятся на воинских должностях». «Это тоже нужно понимать, может быть, здесь все-таки нужны корректировки в федеральное законодательство», – считает сенатор.
Кроме того, в совете законодателей ждут информации от региональных властей о смягчении требований к поступлению военнослужащих на муниципальную службу. «Уважаемые коллеги, мы ждем от вас в течение недели информацию о том, каким образом вы решили у себя эту задачу», – обратилась к ним Яровая.
По кадровой программе «Время героев», как правило, на государственные должности назначаются люди, имеющие необходимый опыт, говорит политолог Александр Немцев. «Это и по [сенатору от Курской области Алексею] Кондратьеву видно, и по [врио губернатора Тамбовской области Евгению] Первышову, и по многим-многим другим ребятам. Как правило, это офицерский состав, который зарекомендовал себя на спецоперации или имеет воинские награды и звания. Очередная инициатива, направленная на поддержку ветеранов спецоперации, уместна, но в целом вряд ли скажется на их притоке на госслужбу», – отметил эксперт.
29 мая президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям до 1 сентября создать условия для трудоустройства участников специальной военной операции на муниципальной службе. В рамках этой работы предполагается скорректировать квалификационные требования, в частности к стажу работы и уровню образования, чтобы упростить доступ ветеранов спецоперации к государственной и муниципальной службе.
Еще 24 июня 2024 г. парламент Мордовии вносил в Госдуму законопроект, которым предлагалось засчитывать стаж службы добровольцем в общий стаж гражданской службы. Инициаторы законопроекта считали, что эти изменения могли бы дополнительно защищать интересы участников спецоперации, которые до заключения контракта не состояли на гражданской или муниципальной службе и поступили на нее с других мест работы, занимались иной трудовой деятельностью.
Правовое управление Думы выдало отрицательное заключение на законопроект, поскольку пребывание в добровольческих формированиях законом «О системе государственной службы Российской Федерации» не отнесено к видам службы, входящим в систему государственной службы. Думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению 14 января 2025 г. рекомендовал мордовским депутатам изменить текст законопроекта и направить его со всеми необходимыми документами на имя председателя нижней палаты парламента. «Ведомости» направили запрос в парламент Мордовии.