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Трамп заявил, что не смог достичь прогресса по Украине в разговоре с Путиным

Он также сообщил, что США продолжают поставлять оружие Киеву
Людмила Чернова
AP Photo
AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с лидером России Владимиром Путиным не привел к продвижению по вопросу Украины. Об этом он рассказал журналистам перед отправлением на мероприятие в штате Айова.

«Мы поговорили по телефону. Разговор был довольно долгим. Мы обсудили много тем, включая Иран, а также конфликт с Украиной. Меня это не радует, – сказал он. – Сегодня мне не удалось достичь с ним [Путиным] никакого прогресса».

3 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Трампом состоялся почти часовой телефонный разговор.

Ушаков отметил, что в ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине. Трамп призвал к прекращению боевых действий, а Путин подтвердил приверженность политическому решению и проинформировал о реализации гуманитарных договоренностей. При этом он подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей и устранения причин конфликта.

Путин и Трамп также обсудили международные вопросы, включая Иран, Сирию и Ближний Восток, договорившись продолжить диалог между ведомствами.

Стороны также выразили заинтересованность в реализации ряда двусторонних экономических проектов – в энергетике и исследовании космоса, добавил Ушаков.

Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся 14 июня по инициативе Москвы. Тогда стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном. Путин предлагал свою посредническую роль для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

О поставках оружия Украине

Трамп заявил, что США продолжают поставлять военную помощь Киеву, подчеркнув, что собственные запасы опустошены.

«Мы поставляем оружие – мы уже поставили огромное количество, и продолжаем поставлять, сотрудничаем с ними и стараемся помочь, – сказал он. – Знаете, Байден опустошил нашу страну, раздавая оружие, и нам нужно убедиться, что у нас самих его достаточно».

Газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут 4 июля обсудить вопрос приостановки части поставок американского оружия Киеву. О решении американских властей впервые сообщило издание Politico. Затем информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.

2 июля украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече были затронуты вопросы оборонного сотрудничества и необходимость продолжения поставок ранее согласованных пакетов помощи.

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