Трамп заявил, что не смог достичь прогресса по Украине в разговоре с Путиным

«Мы поговорили по телефону. Разговор был довольно долгим. Мы обсудили много тем, включая Иран, а также конфликт с Украиной. Меня это не радует, – сказал он. – Сегодня мне не удалось достичь с ним [Путиным] никакого прогресса».