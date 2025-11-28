Минюст признал иноагентом издание Doxa

Минюст признал иноагентом издание DoxaВ перечень также добавили пять физических лиц
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание Doxa (признано нежелательной организацией). Это связано с тем, что портал принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, издание распространило недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, а также сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил (СК) РФ. Doxa также выступало против спецоперации на Украине.
Иноагентами также признали руководителя направления культурного развития комитета башкирского национального движения за рубежом Айгуль Гимранову-Лион, сына лидера чеченских сепаратистов Анзора Масхадова, писательницу Василису Орлову и политика Евгения Савостьянова.
По данным Минюста, Гимранова-Лион, помимо перечисленного, призывала к нарушению территориальной целостности РФ. Отмечается, что сейчас она проживает за пределами России.
Масхадов распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ, недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии и выступал против проведения спецоперации. Кроме того, он принимал участие в создании материалов иноагента и принимает участие в деятельности организации, включенной в перечень нежелательных на территории России. Он также проживает за пределами РФ.
Орлова и Севастьянов, по информации ведомства, также принимала участие в распространении сообщений иностранных агентов, недостоверной информации о решениях российской публичной власти, а также сведений, направленных на формирование негативного образа ВС РФ. Оба выступали против спецоперации на Украине. Севастьянов также взаимодействует с иностранными агентами.
21 ноября Минюст признал иноагентами священника Павла Заякина, журналистку Елену Налимову и бельгийский антидискриминационный центр «Мемориал».
Статус иноагента в РФ появился в 2012 г., но его последовательное ужесточение началось в 2020-х. Сейчас для граждан РФ и компаний, которые Минюст считает иноагентами, действуют запреты на финансовую и имущественную поддержку от государства, на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.